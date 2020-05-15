Путешествия

Российская газетаРоссийская газетаТуроператоры аннулируют зарубежные туры на июнь

Крупные туроператоры начали аннулировать туры по всем зарубежным направлениям с датами вылета в июне. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
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Российские туроператоры начали аннулировать июньские туры за рубеж

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Российские туроператоры начали аннулировать туры за рубеж с вылетом в июне

ТАСС11:28

Июньские заграничные туры россиян будут аннулированы

Вести.Ru12:23
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