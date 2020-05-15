Путешествия
Российская газетаТуроператоры аннулируют зарубежные туры на июнь
Крупные туроператоры начали аннулировать туры по всем зарубежным направлениям с датами вылета в июне. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
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Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин поручил правительству и главам регионов сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.
РБК 17:41
Экономика
С 1 июля действует новый порядок операций с наличной валютой
Банк России обновил правила ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой организациями, ИП и физлицами.
Бухгалтерия.ру вчера в 07:54
Политика
Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»
Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США.
RT на русском 15:26
Фигурное катание
Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к Плющенко
Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и присоединиться к тренерскому штабу Евгения Плющенко.
Vprognoze.ru вчера в 16:24
Футбол
Судья признал ошибку с забитым «Реалом» в финале Лиги чемпионов голом
Британский футбольный арбитр Марк Клаттенбург, работавший на финале Лиги чемпионов «Реал» — «Атлетико» в Милане в 2016 году, заявил в интервью Daily Mail, что первый гол во встрече был забит с нарушением правил.
РБК 03:28
Общество
Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса
70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru 12:19
Политика
Иностранцы обратились в посольство России с просьбой вывезти их из США
Иностранные граждане обращаются в посольство России в США за содействием в выезде в Россию, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
РИА Новости вчера в 21:34
Здоровье
Анализ крови на антитела можно сдать в 30 поликлиниках Москвы
Столица начинает новый масштабный этап борьбы с пандемией: на базе 30 городских поликлиник запускают бесплатный и массовый скрининг москвичей на коронавирус COVID-19.
Вести.Ru 08:49
Политика
В Сирии прокомментировали сообщения об отставке Асада
Представители сирийской оппозиции, утверждающие, что президент Башар Асад может уйти в отставку, выдают желаемое за действительное, заявил РИА Новости секретарь сирийского оппозиционного движения "Народная дипломатия" Махмуд Афанди.
РИА Новости 16:17
Политика
МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции
Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости 15:29
Игры
Epic Games представила Unreal Engine 5 на PlayStation 5
Компания Epic Games анонсировала Unreal Engine 5 с видеороликом, демонстрирующим технологии нового движка на PlayStation 5.
NewInform 13 мая в 11:48
Шоу-бизнес
«Мой Дени»: возлюбленная сына Орбакайте сделала трогательное признание
Пара встречается около двух лет, Дени уже познакомил возлюбленную со своей семьей, в том числе, и со знаменитой бабушкой.
7Дней.ру вчера в 04:00
Происшествия
На КАД в Санкт-Петербурге при транспортировке с тягача съехал танк
На 84-м км Кольцевой автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге с предназначенного для транспортировки военной техники прицепа упал танк.
РБК 07:30
Общество
В Москве впервые умерли за сутки более 70 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 74 пациента с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 16:54
Политика
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM 06:26
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Соглашение о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа истекает, но транзит продолжится, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу «Газпрома».
РБК 13:21
Общество
Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе
Известия вчера в 20:54
Экономика
Лукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»
РИА Новости 06:25
Здоровье
В Петербурге выздоровел пациент после переливания плазмы
В Санкт-Петербурге при лечении коронавируса начали применять новый метод – врачи переливают больным плазму тех, кто уже вылечился.
Gazeta.SPb вчера в 16:04
Общество
На Кубани судью лишили полномочий за нецензурный тост на видео
Российская газета 09:42
Экономика
В России могут упростить процедуру банкротства
Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru 11:09
Политика
NASA разработало принципы соглашения об освоении Луны
Основные принципы международного соглашения об освоении Луны, которое хотят заключить США, представило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), 15 мая сообщил директор NASA Джеймс Брайденстайн в Twitter.
ИА Красная Весна 12:26
Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V
Inc-news.ru вчера в 13:01
Финансы
Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза
Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза.
RT на русском 17:31
Кино
Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом»
Итальянский режиссер Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом».
Коммерсантъ вчера в 23:40
Наука
Из оксида молибдена сделали первый двумерный пьезоэлектрик-электрет
Физики впервые получили двумерный оксид молибдена, который демонстрирует пьезоэлектрические свойства.
N+1 вчера в 14:41
Шоу-бизнес
Заразившаяся коронавирусом Татьяна Навка показала фото из больницы
Комсомольская правда вчера в 14:35
Происшествия
В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ 10:54