К каким отпускным тратам стоит готовиться россиянам — выяснял NEWS.ru. В этом году цены на авиабилеты и туристические поездки по России не превысят прошлогодние, рассказал NEWS.ru вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

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Цены на авиабилеты и отдых внутри России сохранятся этим летом на уровне 2019 года. Об этом рассказал News.ru вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

Туроператоры назвали цены на отдых в России в 2020 году

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