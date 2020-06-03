Коронавирус

BFM.ruBFM.ruТуроператоры назвали цены на отдых в России в 2020 году

Цены на авиабилеты и отдых внутри России сохранятся этим летом на уровне 2019 года. Об этом рассказал News.ru вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.
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с чего всё началось

Туроператоры рассказали, сколько будет стоить отдых на море этим летом

К каким отпускным тратам стоит готовиться россиянам — выяснял NEWS.ru. В этом году цены на авиабилеты и туристические поездки по России не превысят прошлогодние, рассказал NEWS.ru вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.
News.ru01:08

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Россиянам рассказали о ценах на отечественных курортах после пандемии

Life.ru05:31

Цены на российских курортах не вырастут из-за коронавируса. Но заграница подорожает

Телеканал 360°07:09

Эксперт рассказал о стоимости летнего отдыха в 2020 году

Известия06:48

Стало известно, во сколько обойдется отдых на курортах РФ в этом году

РЕН ТВ06:01

Туроператоры рассказали о стоимости летнего отдыха в этом году

Московский Комсомолец11:30

Туроператоры огласили цены на отдых на российских курортах в 2020 году

Газета.Ru05:26

Названы самые дешевые направления для отдыха россиян в 2020 году

Lenta.ru04:45
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Автоспорт

Формула-1 представила календарь первых восьми этапов сезона

Сегодня, 2 июня пресс-служба Формулы-1 представила расписание первых восьми этапов нового сезона.
Советский спорт вчера в 05:46
Шоу-бизнес

Бывшая возлюбленная Аршавина показала новый дом

Российская телеведущая и бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская показала свой новый дом.
Lenta.ru 05:13
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Происшествия

Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан после разлива топлива в Норильске

Газета.Ru 10:36
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Здоровье

Минздрав назвал атипичные симптомы коронавируса у пожилых

У пожилых людей коронавирус может сопровождаться некоторыми атипичными симптомами, среди которых падения, бред, конъюнктивит, тахикардия, указано в седьмой версии временных методических рекомендаций Минздрава России, опубликованных на сайте ведомства.
Газета.Ru 10:59
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Происшествия

История семьи из Оренбуржья, у которой силой забрали детей

Сотрудники полиции и опеки забрали детей 25 мая 2020 года «в связи с риском обрушения потолочных конструкций».
RT на русском вчера в 15:58
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Экономика

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 11:33
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Общество

Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности

Швеция признала свою ошибку, из-за которой в стране не вводили строгие карантинные меры.
Lenta.ru 07:28
1K
Политика

Публикуем бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Как сообщает ТАСС, Центральная избирательная комиссия согласовала общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию РФ.
Калужские новости вчера в 06:52
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Шоу-бизнес

Михаил Боярский оправдался за свой изнеможенный вид

В кадре Боярский появился без своей фирменной шляпы, в повседневном образе, и в таком внешнем виде он не похож сам на себя.
Bimru.ru 09:20
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Экономика

В РФ IT-отрасль призвали включить в число пострадавших от пандемии

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Касперской и Макарова, в 2020 — 2021 годах Россию может покинуть около 10 − 15 тыс. IT-специалистов.
REGNUM 03:45
1,5K
Политика

Песков прокомментировал слова Трампа о «ядерном пакте» с Россией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, заявил, что министрам иностранных дел необходимо интенсифицировать работу над Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), так как его время уходит.
Известия 11:08
318
Общество

Мосгорсуд отклонил иски оспаривающих штрафы за самоизоляцию

Истцы требовали отменить новые статьи московского КоАП о штрафах за нарушение самоизоляции.
Коммерсантъ 09:13
12
Политика

Почти 200 региональных депутатов подписали открытое письмо против поправок в Конституцию

Открытое письмо против внесения изменений в Конституцию РФ подписали 192 депутата региональных и муниципальных собраний из 26 регионов России.
Znak.com 06:20
22
Общество

Жителям Петербурга с 5 июня разрешили посещать храмы

Богослужения в храмах Санкт-Петербурга возобновятся с 5 июня при соблюдении санитарных требований, прихожане должны использовать маски и перчатки, соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 12:05
6
Экономика

Польша начала расследование против «Газпрома»

«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
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Происшествия

В «Российской венчурной компании» прошли обыски

Москва, 3 июня 2020, 13:43 — REGNUM Сотрудники службы экономической безопасности ФСБ и следователи МВД провели обыски в офисе «Российской венчурной компании» и в доме ее гендиректора Александра Повалко.
REGNUM 06:43
302
Общество

Малоимущим семьям с детьми могут увеличить выплаты

Глава Министерства труда России Антон Котяков сообщил о том, что в стране планируется увеличить выплаты малоимущим семьям с детьми, возраст которых составляет от 3 до 7 лет.
ФедералПресс вчера в 08:07
387
Шоу-бизнес

Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах

Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов.
Аргументы и Факты вчера в 15:29
33
Футбол

«Арсенал» продлил контракт с Черевченко и четырьмя игроками

Матч ТВ 10:16
Политика

Пентагон воспротивился желанию Трампа подавлять протесты войсками

Министр обороны США Марк Эспер воспротивился желанию президента Дональда Трампа ввести войска в бунтующие города для подавления протестов.
Lenta.ru 11:56
Экономика

Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии

Нужно полностью отказаться от тотального валютного контроля и контролировать только сомнительные операции в рамках законодательства о противодействии отмыванию средств, как в странах ОЭСР, уверена эксперт.
РБК 01:00
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Политика

Путин одобрил выдвижение губернатора ХМАО Комаровой на новый срок

Президент России Владимир Путин одобрил планы губернатора Ханты-Мансийского автономного округа—Югры Натальи Комаровой участвовать в выборах главы региона.
Коммерсантъ 10:03
36
Общество

Пляжи на Юге России могут начать работу в течение двух недель

Общественные и приотельные пляжи на Юге России могут начать открываться в течение ближайших двух недель.
ТАСС 07:26
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Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в насилии и убийстве девочки в Крыму

Ленинский районный суд Крыма арестовал до 1 августа местного жителя, обвиняемого в надругательстве и убийстве шестилетней девочки, найденной мертвой в Северо-Крымском канале, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по республике Крым и Севастополю Ольга Постнова.
РИА Новости 12:02
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Игры

Hangar 13 сравнила ремейк Mafia с ремейком Resident Evil 2

Разработчики ремейка первой Mafia из Hangar 13 сравнили свой проект с ремейком Resident Evil 2. Ничего конкретно нового из интервью с журналом OPM представители студии не сообщили — игра создаётся на новом движке со множеством графических наворотов вроде отражений на объектах, водных эффектов и детализированных персонажей.
Игромания.ру 10:04
1
Армия и оружие

Россия расширила список угроз для применения ядерного оружия

Пока весь мир наблюдал за беспорядками в США, Россия внесла корректировки в свою военную доктрину в части случаев применения ядерного оружия.
Pravda.Ru 08:04
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Наука

Женский алкоголизм может быть связан с эстрогенами

Как известно, женский алкоголизм протекает в более тяжелой форме по сравнению с мужчинами.
MedikForum.ru вчера в 00:51
Общество

У «Серебряного дождя» закончились деньги для продолжения вещания

Радиостанция "Серебряный дождь" оказалась на грани закрытия после четверти века работы, столкнувшись с нехваткой денег из-за снижения объема рекламы, сообщил ее основатель Дмитрий Савицкий.
Интерфакс 08:00
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Общество

Чиновники заставили амурских ветеранов вернуть выплаты ко Дню Победы

Ридус 05:39
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Технологии

Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом

Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
Что происходит вчера в 04:43
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Как работают Яндекс.Новости?
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