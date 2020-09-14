Туроператоры не могут восстановить продажи путевок в Турцию и Египет
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Туроператоры не могут восстановить продажи путевок за рубеж, несмотря на восстановление авиасообщения России с несколькими странами. На осень в Турцию продано на 30% меньше туров, чем годом ранее.В источнике
С чего всё началось
Туроператорам пока не удается заработать на зарубежных направлениях
Российским туроператорам пока не удалось восстановить продажи по открытым зарубежным направлениям. Согласно оценкам Travelata.ru, в Турцию на осень продано на 30% меньше туров, чем годом ранее.
Коммерсантъвчера в 18:37
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СМИ: туроператоры пока не могут восстановить турпоток на зарубежных направлениях
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