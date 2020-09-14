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Туроператоры не могут восстановить продажи путевок в Турцию и Египет

Туроператоры не могут восстановить продажи путевок за рубеж, несмотря на восстановление авиасообщения России с несколькими странами. На осень в Турцию продано на 30% меньше туров, чем годом ранее.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Туроператорам пока не удается заработать на зарубежных направлениях

Российским туроператорам пока не удалось восстановить продажи по открытым зарубежным направлениям. Согласно оценкам Travelata.ru, в Турцию на осень продано на 30% меньше туров, чем годом ранее.
Коммерсантъвчера в 18:37
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ГЛАС.RU

Турфирмы не смогли заработать на зарубежных направлениях

ГЛАС.RUвчера в 05:40
Экономика сегодня

Туроператоры не могут восстановить продажи по зарубежным направлениям

Экономика сегоднявчера в 11:11
Финансовая газета

СМИ: туроператоры пока не могут восстановить турпоток на зарубежных направлениях

Финансовая газетавчера в 07:51
Компания

Туроператоры не могут восстановить продажи путевок в Турцию и Египет

Компаниявчера в 07:10
Телеканал Санкт-Петербург

Открытие границ не помогло туроператорам восстановить обороты

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 12:41
Телеканал 360°

«Ъ»: российским операторам не удалось заработать на зарубежных турах

Телеканал 360°вчера в 02:07
Коммерсантъ

Туроператорам пока не удается заработать на зарубежных направлениях

Коммерсантъвчера в 18:37

Россия и Индия создадут способную уничтожить самолёты AWACS ракету

В интервью РИА Новости содиректор российско-индийского совместного предприятия «БРАМОС» Александр Максичев сообщил о ведущихся работах по созданию крылатой ракеты «Брамос» для уничтожения воздушных целей типа самолетов радиообнаружения и наведения AWACS.
Военное деловчера в 22:56
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NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
РИА Новости20:10
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Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомостивчера в 12:42
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Российские поликлиники переходят на «бережливое производство»

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на представителя Минздрава РФ, теперь все детские поликлиники обяжут следовать новым правилам, а к концу года ими станут руководствоваться 70 процентов взрослых лечебных заведений.
RuNews24.ru21:45
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Хакасский театр тепло встретили в Калмыкии

Творческую делегацию из Хакасии возглавляют заместитель министра культуры Республики Хакасия Лариса Киштеева, директор Хакасского театра драмы и этнической музыки «Читiген» Ирина Чустугешева и художественный руководитель коллектива народный артист Хакасии Валерий Топоев.
Хакасиявчера в 06:21