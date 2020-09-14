Туроператоры не могут восстановить продажи путевок за рубеж, несмотря на восстановление авиасообщения России с несколькими странами. На осень в Турцию продано на 30% меньше туров, чем годом ранее.

С чего всё началось Туроператорам пока не удается заработать на зарубежных направлениях Российским туроператорам пока не удалось восстановить продажи по открытым зарубежным направлениям. Согласно оценкам Travelata.ru, в Турцию на осень продано на 30% меньше туров, чем годом ранее. Коммерсантъ вчера в 18:37