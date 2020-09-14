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Туроператоры не могут восстановить продажи путевок в Турцию и Египет

Туроператоры не могут восстановить продажи путевок за рубеж, несмотря на восстановление авиасообщения России с несколькими странами. На осень в Турцию продано на 30% меньше туров, чем годом ранее.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Туроператорам пока не удается заработать на зарубежных направлениях

Российским туроператорам пока не удалось восстановить продажи по открытым зарубежным направлениям. Согласно оценкам Travelata.ru, в Турцию на осень продано на 30% меньше туров, чем годом ранее.
Коммерсантъ18:37
Подробнее о событии
Телеканал Санкт-Петербург

Открытие границ не помогло туроператорам восстановить обороты

Телеканал Санкт-Петербург12:41
Экономика сегодня

Туроператоры не могут восстановить продажи по зарубежным направлениям

Экономика сегодня11:11
Коммерсантъ

Туроператорам пока не удается заработать на зарубежных направлениях

Коммерсантъ18:37
Компания

Туроператоры не могут восстановить продажи путевок в Турцию и Египет

Компания07:10
ГЛАС.RU

Турфирмы не смогли заработать на зарубежных направлениях

ГЛАС.RU05:40
Телеканал 360°

«Ъ»: российским операторам не удалось заработать на зарубежных турах

Телеканал 360°02:07
Финансовая газета

СМИ: туроператоры пока не могут восстановить турпоток на зарубежных направлениях

Финансовая газета07:51

Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову
Ведомости12:42
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Reuters сообщил о ступоре у Навального после посадки самолета в Омске

«Четыре из пяти источников сообщили, что сотрудники скорой помощи, которые видели Навального, наблюдали клиническую картину отравления с симптомами, включая ступор, а не какие-либо признаки нарушения обмена веществ», ‒ пишет издание.
Ведомости12:10
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Макрон заявил Путину о необходимости урегулирования в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о необходимости поддержать политическое урегулирование ситуации в Белоруссии, сообщает Елисейский дворец.
РИА Новости08:24
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Союз архитекторов отменил конкурс по использованию мавзолея Ленина

Союз архитекторов России отменил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина на случай, если тело Владимира Ленина будет захоронено, сообщил глава организации Николай Шумаков.
Коммерсантъ12:19
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Генпрокуратура РФ направила в Германию новый запрос по делу Навального

Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов, 14 сентября ведомство на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам передала в компетентные органы юстиции Германии очередной запрос о правовой помощи, касающийся материалов проверки следственных органов МВД РФ по делу Навального.
RuNews24.ru11:37
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В Марий Эл женщина избила чиновника за отказ дать место в детсаду

Жительница Марий Эл, набросившаяся с кулаками на сотрудника управления образования, который отказался устроить ее ребенка в детсад, предстанет перед судом, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
РИА Новости10:30
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BP прогнозирует окончание эпохи роста спроса на нефть

Рост глобального спроса на нефть может не возобновиться в ближайшие 30 лет, даже если политика в отношении изменений климата не ужесточится, пишет британская энергетическая компания BP в своем ежегодном прогнозе до 2050 года, опубликованном в понедельник.
ТАСС03:59
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В Японии разработан инновационный метод лечения болезни Альцгеймера

Уже через несколько дней после введения препарата у подопытных грызунов исчезли проявления не только болезни Альцгеймера, но и мозжечковой атаксии, а также повреждения спинного мозга.
Новые Ведомости07:18
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Брат убитой аспирантки признан потерпевшим по делу историка Соколова

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал в качестве потерпевшего по уголовному делу вратаря футбольного клуба «Краснодар» Сергея Ещенко, брата Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк и бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов.
Коммерсантъ12:16
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Путин и Лукашенко поручат главам предприятий обсудить новые проекты

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поручат руководителям ключевых отраслевых предприятий начать обсуждение проектов для активизации экономического взаимодействия, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Коммерсантъ14:07