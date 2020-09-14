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Туроператоры не могут восстановить продажи путевок в Турцию и Египет

Туроператоры не могут восстановить продажи путевок за рубеж, несмотря на восстановление авиасообщения России с несколькими странами. На осень в Турцию продано на 30% меньше туров, чем годом ранее.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Туроператорам пока не удается заработать на зарубежных направлениях

Российским туроператорам пока не удалось восстановить продажи по открытым зарубежным направлениям. Согласно оценкам Travelata.ru, в Турцию на осень продано на 30% меньше туров, чем годом ранее.
Коммерсантъ18:37
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Финансовая газета

СМИ: туроператоры пока не могут восстановить турпоток на зарубежных направлениях

Финансовая газета07:51
Компания

Туроператоры не могут восстановить продажи путевок в Турцию и Египет

Компания07:10
Телеканал 360°

«Ъ»: российским операторам не удалось заработать на зарубежных турах

Телеканал 360°02:07
ГЛАС.RU

Турфирмы не смогли заработать на зарубежных направлениях

ГЛАС.RU05:40
Коммерсантъ

Туроператорам пока не удается заработать на зарубежных направлениях

Коммерсантъ18:37

На выставке в Москве представлены изделия кубачинских мастеров

Дагестанские мастера представили свои знаковые работы – легендарные кубачинские украшения из серебра на единственной в России постоянно действующей экспозиции народных художественных промыслов ВАНИ в Москве, сообщает Мирмол со ссылкой на компанию «КХО Булат», которая является организатором мероприятия.
Дербентские новостивчера в 04:12

Памфилова заявила о беспрецедентной агрессии и грубости наблюдателей

На прошедших в Единый день голосования выборах ряд наблюдателей продемонстрировали беспрецедентный уровень хамства, грубости и агрессии, заявил глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, сообщает корреспондент РБК.
РБК06:46
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Мишустин продлил стимулирующие выплаты медработникам

Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медицинским работникам, которые были введены по инициативе президента, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Российская газета08:10
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Суд отказался обязать Минкульт выдать прокатные удостоверения «Дау»

Арбитражный суд Москвы отклонил заявление кинокомпании "Феномен Филмз", просившей обязать министерство культуры России выдать прокатные удостоверения четырем фильмам проекта "Дау", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости07:57