Экономика
Российская газетаТуроператоры оценили потери от ограничений на въезд граждан Китая в РФ
Турбизнес в России за февраль и март потеряет около 3 миллиардов рублей из-за ограничения на въезд граждан Китая в Россию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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АТОР оценила потери турбизнеса от запрета китайцам въезжать в Россию
Вечерняя Москва18 февраля в 17:59
Туроператоры оценили потери от ограничений на въезд граждан Китая в РФ
Российская газета19 февраля в 04:51
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Экономика
Новак рассказал о предложении России по нефти для Белоруссии
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с послом республики в России Владимиром Семашко заявил, что потери Белоруссии от уменьшения в России экспортной пошлины на нефть составят в 2020 году до $430 млн.
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В Москве обнаружено тело российского актера театра и кино Николая Тонского.
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Глава Минздрава Украины не пробыла с эвакуированными из Уханя даже суток
«Госпожа министр выехала», — сообщил директор, уточнив, что Скалецкая пробыла в медучреждении до двух часов ночи, общалась с персоналом и высказывала намерения вернуться в санаторий, чтобы пообщаться с эвакуированными из Уханя гражданами и «пройти процедуру обсервации».
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Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов досрочно завершил тренировку из-за травмы, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Татарстана в Twitter.
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Противоречивый глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о «здоровом диалоге» между Анкарой и Москвой по ситуации в Сирии.
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Драма «Мой год Сэлинджера» откроет Берлинский кинофестиваль
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В России стартовал предзаказ на Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra
В России Galaxy S20 предлагают в голубом, красном и сером цветах. Цена аппарата составляет 69 990 рублей.
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Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов
Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.
Общество
Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах
Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего.
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ЦСКА разгромил «Рапперсвиль» в товарищеском матче
Футболисты московского ЦСКА одержали победу над швейцарским клубом "Рапперсвиль" в товарищеском матче на сборе в Испании.
Общество
В ФАР оценили идею увеличения транспортного налога на старые машины
Вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов в беседе с RT прокомментировал предложение Минпромторга увеличить с 2021 года базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже.
Общество
Снявшихся в клипе Линдеманна девушек затравили в соцсетях
Недавно Telegram-канал «Двач» опубликовал имена девушек и их ссылки на аккаунты в соцсетях, которые снимались в порно-клипе немецкой рок-группы.
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Принц Гарри и Меган Маркл поражены последствиями «Мегзита»
Меган Маркл и принц Гарри поражены решением королевы Елизаветы ІІ, принятым после «Мегзита».
Шоу-бизнес
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Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина
В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Происшествия
Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей
В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
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В Сочи задержан глава Хостинского района
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Политика
Песков прокомментировал статью NYT о «вмешательстве России»
Ранее газета The New York Times сообщила, что представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
Общество
В России могут ввести новый штраф для дачников
В Кодексе об административных правонарушениях может появиться штраф для граждан за борщевик на их личных дачных и приусадебных участках.
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Фадеев защитил дочь Алсу из-за купленной победы на «Голосе»
Ранее в интервью Ксении Собчак Алсу призналась, что купила голоса для победы дочери в «Голосе».
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Марка DS показала тизер новой модели
Дизайн нового бизнес-седана оформят в фирменном стиле бренда DS, который уже знаком по другим "представителям" французской марки.