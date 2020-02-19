Экономика

Российская газетаРоссийская газетаТуроператоры оценили потери от ограничений на въезд граждан Китая в РФ

Турбизнес в России за февраль и март потеряет около 3 миллиардов рублей из-за ограничения на въезд граждан Китая в Россию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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В России начинает действовать запрет на въезд китайцев

Эхо Москвы19 февраля в 22:24

Туроператоры оценили потери из-за запрета на въезд гражданам Китая

РБК19 февраля в 04:34

АТОР оценила потери турбизнеса от запрета китайцам въезжать в Россию

Вечерняя Москва18 февраля в 17:59

Турбизнес России оценил потери из-за отсутствия китайских туристов

ТАСС19 февраля в 03:00

В АТОР подсчитали убытки в туризме из-за коронавируса

Известия19 февраля в 02:15

Туроператоры оценили потери от ограничений на въезд граждан Китая в РФ

Российская газета19 февраля в 04:51

АТОР подсчитала убытки от запрета на въезд граждан Китая в РФ

Москва 2418 февраля в 16:16
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Экономика

Новак рассказал о предложении России по нефти для Белоруссии

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с послом республики в России Владимиром Семашко заявил, что потери Белоруссии от уменьшения в России экспортной пошлины на нефть составят в 2020 году до $430 млн.
RT на русском 07:24
Авто

Россияне назвали автомобили своей мечты

Каждый пятый опрошенный (20%) в своих мечтах видит японскую Toyota. Самыми желанными моделями стали Land Cruiser 200 и Prado.
Российская газета 06:15
Культура

В Москве умер актер Николай Тонский

В Москве обнаружено тело российского актера театра и кино Николая Тонского.
Mockva.ru 06:14
Общество

Глава Минздрава Украины не пробыла с эвакуированными из Уханя даже суток

«Госпожа министр выехала», — сообщил директор, уточнив, что Скалецкая пробыла в медучреждении до двух часов ночи, общалась с персоналом и высказывала намерения вернуться в санаторий, чтобы пообщаться с эвакуированными из Уханя гражданами и «пройти процедуру обсервации».
Rusvesna.su 08:00
Футбол

Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»

Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов досрочно завершил тренировку из-за травмы, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Татарстана в Twitter.
РИА Новости 05:43
Политика

Путин присвоил представителю МВД Ирине Волк звание генерал-майора

РБК 03:57
Политика

Певица Валерия создаст женскую партию для выборов в Госдуму

Lenta.ru 07:57
Кино

Марго Робби может лишиться роли Харли Квинн

Новая Харли Квинн может появиться в сольном фильме о Бэтмене, который сейчас снимает Мэтт Ривз. Главную роль в нем получил Роберт Паттинсон.
Актуальные Новости вчера в 10:50
Политика

Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.
РИА Новости 06:19
Политика

Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии

Гриценко вменяли два высказывания в телеэфире, сделанные в 2014 и 2017 годах — когда он давно уже не был ни министром, ни депутатом.
РИА Новости 06:12
Космос

В Оренбургском планетарии прокомментировали «День рождения» Плутона

Сегодня, 18 февраля, исполнилось 90 лет со дня открытия планеты Плутон. В Оренбургской области это астрономическое тело видно в телескоп.
Газета Оренбуржье 18 февраля в 02:14
Политика

Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой

Президент Владимир Зеленский, комментируя вчерашние протесты под Полтавой из-за прибытия эвакуированных из Уханя, сравнил Украину со средневековой Европой.
РИА Новости 07:26
Армия и оружие

Турция попросила Россию отойти в сторону в Идлибе

Противоречивый глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о «здоровом диалоге» между Анкарой и Москвой по ситуации в Сирии.
Телеканал 360° 00:56
Кино

Драма «Мой год Сэлинджера» откроет Берлинский кинофестиваль

Культуромания вчера в 02:31
Гаджеты

В России стартовал предзаказ на Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra

В России Galaxy S20 предлагают в голубом, красном и сером цветах. Цена аппарата составляет 69 990 рублей.
Astera вчера в 13:36
Политика

Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов

Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.
Вести.Ru 08:06
Общество

Павленский признался, что украл интимные видео политика Гриво

ФАН 06:11
Общество

Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах

Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего.
REGNUM 04:27
Футбол

ЦСКА разгромил «Рапперсвиль» в товарищеском матче

Футболисты московского ЦСКА одержали победу над швейцарским клубом "Рапперсвиль" в товарищеском матче на сборе в Испании.
РИА Новости 08:07
Общество

В ФАР оценили идею увеличения транспортного налога на старые машины

Вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов в беседе с RT прокомментировал предложение Минпромторга увеличить с 2021 года базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже.
RT на русском вчера в 14:37
Общество

Снявшихся в клипе Линдеманна девушек затравили в соцсетях

Недавно Telegram-канал «Двач» опубликовал имена девушек и их ссылки на аккаунты в соцсетях, которые снимались в порно-клипе немецкой рок-группы.
NewInform вчера в 10:52
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл поражены последствиями «Мегзита»

Меган Маркл и принц Гарри поражены решением королевы Елизаветы ІІ, принятым после «Мегзита».
Дни24 06:23
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала, как выглядит после родов

RuNews24.ru вчера в 09:24
Политика

Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина

В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Lenta.ru 01:45
Происшествия

Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей

В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
Ведомости 19 февраля в 10:09
Происшествия

В Сочи задержан глава Хостинского района

Обязанности главы Хостинского района с сегодняшнего дня исполняет заместитель главы администрации Иван Савин, сообщает официальный сайт администрации Сочи.
Коммерсантъ вчера в 11:14
Политика

Песков прокомментировал статью NYT о «вмешательстве России»

Ранее газета The New York Times сообщила, что представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
RT на русском 06:03
Общество

В России могут ввести новый штраф для дачников

В Кодексе об административных правонарушениях может появиться штраф для граждан за борщевик на их личных дачных и приусадебных участках.
Российская газета 05:28
Шоу-бизнес

Фадеев защитил дочь Алсу из-за купленной победы на «Голосе»

Ранее в интервью Ксении Собчак Алсу призналась, что купила голоса для победы дочери в «Голосе».
Телеканал 360° 02:46
Авто

Марка DS показала тизер новой модели

Дизайн нового бизнес-седана оформят в фирменном стиле бренда DS, который уже знаком по другим "представителям" французской марки.
Новые автомобили 02:55
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