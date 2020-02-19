Турбизнес в России за февраль и март потеряет около 3 миллиардов рублей из-за ограничения на въезд граждан Китая в Россию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Туроператоры оценили потери от ограничений на въезд граждан Китая в РФ

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