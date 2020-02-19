Турбизнес в России за февраль и март потеряет около 3 миллиардов рублей из-за ограничения на въезд граждан Китая в Россию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Туроператоры оценили потери от ограничений на въезд граждан Китая в РФ

Армия и оружие Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.

Экономика В Госдуму внесли поправки в бюджет на 2020-2022 годы Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы для реализации мер из послания президента, сообщил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Политика Песков оценил число предложений по поправкам к Конституции Большое количество поправок размывало бы статус Конституции как основного закона, однако в настоящее время речь идёт только о предложениях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Общество Boeing проверяет новые самолеты 737 MAX из-за мусора в топливных баках Корпорация Boeing проводит проверку более 400 новых самолетов из-за обнаружения в топливных баках мусора — ветоши и частей инструментов, сообщает Bloomberg со ссылкой на служебный циркуляр генерального менеджера программы 737 MAX Марка Дженкса.

Авто В Россию возвращаются бюджетные модели Chevrolet Chevrolet ушел с российского рынка в 2015 году, оставив в продаже только внедорожники Tahoe и Niva, кроссоверы Traverse и спорткар Camaro.

Политика Россия затребовала срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату Россия запросила устроить внеочередное заседание Комитета ООН по сношениям после того, как комиссия ООН по разоружению по запросу Москвы перенесла на другой день заседание из-за невыдачи визы США главе российской делегации Константину Воронцову.

Происшествия Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.

Спорт Большунов не смог выиграть спринт из-за того, что его сбили норвежцы Большунов столкнулся с ним и тоже упал, потеряв время, после чего уже не смог добиться результата, позволяющего выйти в финал. https: / / www.instagram.com / p / B8t0R0wFxs8 / Отметим, что победителем гонки стал главный соперник Большунова норвежец Йоханнес Клебо.

Происшествия Заведено очередное дело о контрабанде антидепрессанта Напомним, что первое уголовное дело о контрабанде бупропиона было возбуждено в апреле 2019 года уральской таможней в отношении Дарьи Беляевой, которая заказала антидепрессант из Польши.

Происшествия На Ямале полицейские предотвратили заказное убийство бизнесмена Управление МВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу опубликовало пресс-релиз, в котором сообщается, что правоохранителям удалось предотвратить уголовное убийство предпринимателя из Нового Уренгоя.