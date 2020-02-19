Общество
Российская газетаТуроператоры оценили потери от ограничений на въезд граждан Китая в РФ
Турбизнес в России за февраль и март потеряет около 3 миллиардов рублей из-за ограничения на въезд граждан Китая в Россию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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Игры
THQ Nordic сделает полноценный ремейк Gothic
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Происшествия
Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии
Гаджеты
Microsoft отменила ошибочное обновление Windows 10
Компания Microsoft отменила рассылку последнего обновления безопасности операционных систем Windows 10.
Происшествия
Подготовку терактов в Керчи расследует спецгруппа следователей
Расследованием подготовки двумя подростками терактов в образовательных учреждениях Керчи займётся специально созданная следственная группа.
Экономика
В Госдуму внесли поправки в бюджет на 2020-2022 годы
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы для реализации мер из послания президента, сообщил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Единоборства
Уайлдер и Фьюри прибыли в Лас-Вегас
Происшествия
Главврача Боткинской больницы уволили после побега пациентов из-под карантина
Главный врач Городской клинической больницы имени Боткина Алексей Яковлев уволен с должности после побега четырех пациентов из-под двухнедельного карантина.
Политика
Песков оценил число предложений по поправкам к Конституции
Большое количество поправок размывало бы статус Конституции как основного закона, однако в настоящее время речь идёт только о предложениях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Аэропорт Алеппо впервые за восемь лет принял пассажирский самолет
Международный аэропорт Алеппо в Сирии возобновил свою работу после восьмилетнего перерыва и принял первый пассажирский рейс из Дамаска, сообщает в среду, 19 февраля, «РИА Новости».
Общество
Boeing проверяет новые самолеты 737 MAX из-за мусора в топливных баках
Корпорация Boeing проводит проверку более 400 новых самолетов из-за обнаружения в топливных баках мусора — ветоши и частей инструментов, сообщает Bloomberg со ссылкой на служебный циркуляр генерального менеджера программы 737 MAX Марка Дженкса.
Политика
Баталина станет замминистра труда и соцзащиты
Происшествия
В аэропорту «Внуково» совершил экстренную посадку самолёт SSJ-100
Самолёт Sukhoi Superjet-100 совершил экстренную посадку в аэропорту «Внуково».
Гаджеты
Презентация iPhone SE 2 состоится 31 марта
Авто
КамАЗ разработал беспилотный грузовик без кабины
Российский автопроизводитель КамАЗ получил патент на беспилотный грузовой автомобиль.
Авто
В Россию возвращаются бюджетные модели Chevrolet
Chevrolet ушел с российского рынка в 2015 году, оставив в продаже только внедорожники Tahoe и Niva, кроссоверы Traverse и спорткар Camaro.
Политика
Россия затребовала срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату
Россия запросила устроить внеочередное заседание Комитета ООН по сношениям после того, как комиссия ООН по разоружению по запросу Москвы перенесла на другой день заседание из-за невыдачи визы США главе российской делегации Константину Воронцову.
Происшествия
Экс-министр здравоохранения Омской области обнаружен мертвым
Происшествия
В Кисловодске внучка убила бабушку за замечание об уборке
Бабушка сделала 14-летней внучке замечание по поводу плохой уборки. В ходе ссоры девочка-подросток несколько раз ударила бабушку ножом.
Происшествия
Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады
Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.
Спорт
Большунов не смог выиграть спринт из-за того, что его сбили норвежцы
Большунов столкнулся с ним и тоже упал, потеряв время, после чего уже не смог добиться результата, позволяющего выйти в финал. https: / / www.instagram.com / p / B8t0R0wFxs8 / Отметим, что победителем гонки стал главный соперник Большунова норвежец Йоханнес Клебо.
Происшествия
Заведено очередное дело о контрабанде антидепрессанта
Напомним, что первое уголовное дело о контрабанде бупропиона было возбуждено в апреле 2019 года уральской таможней в отношении Дарьи Беляевой, которая заказала антидепрессант из Польши.
Происшествия
На Ямале полицейские предотвратили заказное убийство бизнесмена
Управление МВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу опубликовало пресс-релиз, в котором сообщается, что правоохранителям удалось предотвратить уголовное убийство предпринимателя из Нового Уренгоя.
Политика
В Кремле назвали незаконными санкции США против «дочки» «Роснефти»
Санкции, которые США ввели в отношении дочерней компании "Роснефти", являются незаконными с точки зрения международного права, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Здоровье
Россиян предупреждают о глазном гриппе, от которого нет лекарств
Немецкие врачи обеспокоены тем, что в Германии люди часто заражаются глазным гриппом. Данная болезнь также оказывается серьезной и опасной.
Технологии
Mail.ru Group запустит рекомендательный видеосервис
Mail.ru Group планирует запустить видеосервис «Смотри Mail.ru».
Армия и оружие
Минобороны показало стрельбу из новых «Градов»
Военнослужащие артиллерийского подразделения 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) впервые испытали модернизированные реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21-1 «Град».
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала.
Экономика
Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд
По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила долгожданного сына
Супруга репера Джигана (Денис Александрович Устименко-Ванштейн) Оксана Самойлова накануне родила сына.