Общество

Российская газетаРоссийская газетаТуроператоры оценили потери от ограничений на въезд граждан Китая в РФ

Турбизнес в России за февраль и март потеряет около 3 миллиардов рублей из-за ограничения на въезд граждан Китая в Россию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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АТОР попросит органы власти компенсировать потери туроператоров РФ из-за ситуации в Китае

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Туроператоры оценили потери из-за запрета на въезд гражданам Китая

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В АТОР подсчитали убытки в туризме из-за коронавируса

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АТОР оценила потери турбизнеса от запрета китайцам въезжать в Россию

Вечерняя Москвавчера в 17:59

Туроператоры оценили потери от ограничений на въезд граждан Китая в РФ

Российская газета04:51
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Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
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Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии

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Microsoft отменила ошибочное обновление Windows 10

Компания Microsoft отменила рассылку последнего обновления безопасности операционных систем Windows 10.
Gazeta.SPb 17 февраля в 07:15
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Подготовку терактов в Керчи расследует спецгруппа следователей

Расследованием подготовки двумя подростками терактов в образовательных учреждениях Керчи займётся специально созданная следственная группа.
RT на русском 03:24
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В Госдуму внесли поправки в бюджет на 2020-2022 годы

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы для реализации мер из послания президента, сообщил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
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Уайлдер и Фьюри прибыли в Лас-Вегас

РЕН ТВ вчера в 21:17
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Главный врач Городской клинической больницы имени Боткина Алексей Яковлев уволен с должности после побега четырех пациентов из-под двухнедельного карантина.
Lenta.ru 05:39
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Песков оценил число предложений по поправкам к Конституции

Большое количество поправок размывало бы статус Конституции как основного закона, однако в настоящее время речь идёт только о предложениях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 05:17
Армия и оружие

Аэропорт Алеппо впервые за восемь лет принял пассажирский самолет

Международный аэропорт Алеппо в Сирии возобновил свою работу после восьмилетнего перерыва и принял первый пассажирский рейс из Дамаска, сообщает в среду, 19 февраля, «РИА Новости».
Известия 04:58
Общество

Boeing проверяет новые самолеты 737 MAX из-за мусора в топливных баках

Корпорация Boeing проводит проверку более 400 новых самолетов из-за обнаружения в топливных баках мусора — ветоши и частей инструментов, сообщает Bloomberg со ссылкой на служебный циркуляр генерального менеджера программы 737 MAX Марка Дженкса.
Коммерсантъ вчера в 23:29
Политика

Баталина станет замминистра труда и соцзащиты

РИА Новости 03:42
Происшествия

В аэропорту «Внуково» совершил экстренную посадку самолёт SSJ-100

Самолёт Sukhoi Superjet-100 совершил экстренную посадку в аэропорту «Внуково».
REGNUM вчера в 13:43
Гаджеты

Презентация iPhone SE 2 состоится 31 марта

Faktom вчера в 06:19
Авто

КамАЗ разработал беспилотный грузовик без кабины

Российский автопроизводитель КамАЗ получил патент на беспилотный грузовой автомобиль.
Профиль 02:15
Авто

В Россию возвращаются бюджетные модели Chevrolet

Chevrolet ушел с российского рынка в 2015 году, оставив в продаже только внедорожники Tahoe и Niva, кроссоверы Traverse и спорткар Camaro.
Shraibikus News вчера в 04:48
Политика

Россия затребовала срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату

Россия запросила устроить внеочередное заседание Комитета ООН по сношениям после того, как комиссия ООН по разоружению по запросу Москвы перенесла на другой день заседание из-за невыдачи визы США главе российской делегации Константину Воронцову.
Газета.Ru вчера в 23:59
Происшествия

Экс-министр здравоохранения Омской области обнаружен мертвым

Газета.Ru вчера в 22:49
Происшествия

В Кисловодске внучка убила бабушку за замечание об уборке

Бабушка сделала 14-летней внучке замечание по поводу плохой уборки. В ходе ссоры девочка-подросток несколько раз ударила бабушку ножом.
BFM.ru 05:35
Происшествия

Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады

Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.
РИА Новости вчера в 18:11
Спорт

Большунов не смог выиграть спринт из-за того, что его сбили норвежцы

Большунов столкнулся с ним и тоже упал, потеряв время, после чего уже не смог добиться результата, позволяющего выйти в финал. https: / / www.instagram.com / p / B8t0R0wFxs8 / Отметим, что победителем гонки стал главный соперник Большунова норвежец Йоханнес Клебо.
REGNUM 00:39
Происшествия

Заведено очередное дело о контрабанде антидепрессанта

Напомним, что первое уголовное дело о контрабанде бупропиона было возбуждено в апреле 2019 года уральской таможней в отношении Дарьи Беляевой, которая заказала антидепрессант из Польши.
Коммерсантъ 17 февраля в 16:58
Происшествия

На Ямале полицейские предотвратили заказное убийство бизнесмена

Управление МВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу опубликовало пресс-релиз, в котором сообщается, что правоохранителям удалось предотвратить уголовное убийство предпринимателя из Нового Уренгоя.
Московский Комсомолец 05:47
Политика

В Кремле назвали незаконными санкции США против «дочки» «Роснефти»

Санкции, которые США ввели в отношении дочерней компании "Роснефти", являются незаконными с точки зрения международного права, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Российская газета 05:40
Здоровье

Россиян предупреждают о глазном гриппе, от которого нет лекарств

Немецкие врачи обеспокоены тем, что в Германии люди часто заражаются глазным гриппом. Данная болезнь также оказывается серьезной и опасной.
ToDay News Ufa вчера в 05:51
Технологии

Mail.ru Group запустит рекомендательный видеосервис

Mail.ru Group планирует запустить видеосервис «Смотри Mail.ru».
News.ru 01:33
Армия и оружие

Минобороны показало стрельбу из новых «Градов»

Военнослужащие артиллерийского подразделения 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) впервые испытали модернизированные реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21-1 «Град».
Известия 17 февраля в 12:59
Общество

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала.
Газета.Ru вчера в 10:56
Экономика

Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
Известия вчера в 18:49
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила долгожданного сына

Супруга репера Джигана (Денис Александрович Устименко-Ванштейн) Оксана Самойлова накануне родила сына.
Южный Федеральный 01:12
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