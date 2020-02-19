Общество

ИнтерфаксИнтерфаксТуроператоры попросят власти РФ компенсировать убытки от коронавируса

Если же направление не откроется и в летнем сезоне, потери превысят 30 млрд рублей. Ранее министерство транспорта РФ предложило компенсировать авиакомпаниям потери в размере 1,6 млрд рублей из-за ограничения полетов в Китай на фоне распространения коронавируса.
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Как отмечается в сообщении
 АТОР, размещенном на сайте ассоциации, Министерство транспорта РФ заявило, что авиаперевозчики, работающие на китайском направлении и вынужденные остановить полеты в Китай, рассчитывают на компенсацию со стороны государства фактических потерь и неполученной прибыли.
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