Общество
ИнтерфаксТуроператоры попросят власти РФ компенсировать убытки от коронавируса
Если же направление не откроется и в летнем сезоне, потери превысят 30 млрд рублей. Ранее министерство транспорта РФ предложило компенсировать авиакомпаниям потери в размере 1,6 млрд рублей из-за ограничения полетов в Китай на фоне распространения коронавируса.
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с чего всё началось
Как отмечается в сообщении АТОР, размещенном на сайте ассоциации, Министерство транспорта РФ заявило, что авиаперевозчики, работающие на китайском направлении и вынужденные остановить полеты в Китай, рассчитывают на компенсацию со стороны государства фактических потерь и неполученной прибыли.ТАСС03:56
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Туроператоры попросят компенсировать потери из-за ситуации с Китаем
Российская газета19 февраля в 06:29
АТОР обратится к российским властям с просьбой компенсировать потери туроператоров из-за ситуации в Китае
Агентство Москва19 февраля в 06:25
Туроператоры попросят власти компенсировать потери из-за коронавируса
Rambler News Service19 февраля в 06:07
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