Общество

ВедомостиВедомостиАТОР оценил потери турбизнеса из-за отсутствия китайских туристов

При негативном варианте развития событий китайские группы не вернутся в Россию и в летнем сезоне. В этом случае АТОР оценил потери въездного туризма (без учета трат китайских туристов во время тура и авиаперевозок) в 31,2 млрд руб.
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с чего всё началось
Потери российского турбизнеса в связи с запретом на въезд в страну для граждан Китая в феврале и марте могут составить 2,8 млрд руб., сообщили
 в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
РБК19 февраля в 04:34

Подробнее о событии

АТОР попросит органы власти компенсировать потери туроператоров РФ из-за ситуации в Китае

ТАСС19 февраля в 06:55

Туроператоры попросят власти РФ компенсировать убытки от коронавируса

Интерфакс19 февраля в 06:55

АТОР оценила потери турбизнеса от запрета китайцам въезжать в Россию

Вечерняя Москва18 февраля в 17:59

Туроператоры оценили потери из-за запрета на въезд гражданам Китая

РБК19 февраля в 04:34

Туроператоры попросят компенсировать потери из-за ситуации с Китаем

Российская газета19 февраля в 06:29

В АТОР подсчитали убытки в туризме из-за коронавируса

Известия19 февраля в 02:15

АТОР обратится к властям с просьбой о компенсации потерь туроператоров из-за коронавируса

Москва 2419 февраля в 06:17
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Политика

Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД Ирине Волк, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости 01:35
Политика

В партии Зеленского предложили способ проведения «выборов» в Крыму

Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец в интервью телеканалу ATR предложила провести "местные выборы" в Крыму на границе с полуостровом.
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Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»

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Экономика

Глава А1 сообщил об «анонимке» на беглого банкира Беджамова

А1 входит в «Альфа-Групп» и по контракту с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) ищет активы беглого банкира.
РБК 00:01
Политика

Зеленский лично позвонил оставленной в Ухане из-за собаки украинке

Известия вчера в 23:35
Общество

Заключенные китайской тюрьмы массово заразились коронавирусом

В тюрьме «Жэньчэн» на востоке Китая у многих заключенных выявили новый тип коронавируса.
Телеканал 360° 00:47
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском вчера в 01:54
Политика

Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины

Президент Владимир Путин считает, что разделение России и Украины выгодно тем, кто боится, что они объединятся и станут глобальным конкурентом в Европе и мире.
РБК 02:00
Авто

Станет ли палладий новым золотом

Станет ли палладий новым золотом Палладий за последние три года подорожал почти в четыре раза, превратившись из побочного продукта в ходе добычи платины в основной источник выручки крупнейших компаний отрасли, в том числе ГМК «Норильский никель».
Коммерсантъ вчера в 17:34
Футбол

Андрей Аршавин оценил молодых футболистов «Зенита»

Бывший футболист, а ныне тренер «Зенита» U-16 Андрей Аршавин после посещения сборов «Зенита-2» оценил молодых футболистов и заявил, что им нужно много работать.
АБН вчера в 06:41
Политика

Сечин доложил Путину об итогах переговоров с Белоруссией по нефти

Глава «Роснефти» Игорь Сечин доложил президенту России Владимиру Путину об итогах своих переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.
RT на русском 00:53
Политика

Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина

В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Lenta.ru 01:45
Хоккей

Российские хоккеисты пожаловались генпрокурору на профсоюз КХЛ

Группа действующих и бывших российских хоккеистов обратилась к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой разрешить конфликт с профсоюзом Континентальной хоккейной лиги.
BFM.ru 00:10
Армия и оружие

ВКС России остановили турецкую операцию в Идлибе

Взгляд.ру вчера в 09:35
Политика

Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР

RT на русском вчера в 16:50
Происшествия

В Красноярске задержали водителя, сбившего журналиста «России»

На 48 часов задержан водитель автомобиля, который сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Вести.Ru 01:28
Общество

Мэр Москвы рассказал, как ищут нарушителей карантина по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге, как соблюдается и контролируется режим карантина в связи с риском заболевания коронавирусом в столице: нарушителей ищут по камерам видеонаблюдения и берут анализы у всех их знакомых.
РИА Новости 01:28
Футбол

Защитник «Динамо» Калинин близок к переходу в «Урал»

Как стало известно «Чемпионату», защитник московского «Динамо» Игорь Калинин близок к переходу в екатеринбургский «Урал».
Чемпионат вчера в 16:25
Общество

В России индексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля

С 1 апреля 2020 года социальные пенсии в Российской Федерации проиндексируют на 6,1%. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты России.
REGNUM 19 февраля в 08:52
Происшествия

У сбежавшей из больницы пациентки в Петербурге не выявили коронавирус

Как отмечали в Роспотребнадзоре, кроме Рыбаковой, медучреждение также покинули еще трое пациентов, в том числе и другая жительница Санкт-Петербурга Алла Ильина, против которой главный государственный санитарный врач Санкт-Петербурга также подала иск о принудительной госпитализации.
РБК вчера в 17:27
Общество

Россию обязали выплатить €50 млрд по делу ЮКОСа

Об обязанности Российской Федерации выплатить более 50 миллиардов евро бывшим акционерам ЮКОСа сообщает ТАСС.
iReactor 18 февраля в 04:44
Политика

NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы

Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
RT на русском вчера в 23:34
Шоу-бизнес

Как ты изменился, постарел: поклонники не узнали Гарика Сукачева

Поклонники знаменитого певца Гарика Сукачева ахнули, увидев последний снимок кумира. Рок-музыкант сильно изменился внешне.
Петербургский дневник вчера в 13:04
Политика

Украина разрабатывает поправки к Минским соглашениям — Пристайко

Украина разрабатывает «новую редакцию» Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 20 февраля в эфире радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент).
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Футбол

Неймар не включил Роналду в топ-5 лучших футболистов мира

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар назвал свою пятёрку лучших игроков мира прямо сейчас.
Soccer.ru вчера в 23:40
Футбол

«Договорились, что после четырёх побед Слуцкий бреется налысо»

Наша русская четвёрка тренеров (Слуцкий, Яровинский, братья Березуцкие), как вы понимаете, специфичная, но под нас подстроились.
Чемпионат 01:00
Экономика

Названы регионы, в которых в 2020 году больше всего вырастет зарплата

Реальная зарплата в России в 2020 году поднимется на 2,5% - это чуть больше, чем в 2019 году, когда реальная заработная плата выросла на 2,4%.
Российская газета 19 февраля в 21:00
Происшествия

Почти на 400 лет тюрьмы осуждены в Греции двое моряков из России

Суд в Греции вынес приговор российским морякам Александру Илларионову и Андрею Журавлеву. На двоих им назначено наказание в виде 395 лет.
BFM.ru 00:40
Общество

В Китае назвали сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса

Клинические испытания вакцины от нового типа коронавируса (COVID-2019) начнутся не ранее апреля.
RT на русском вчера в 23:17
Транспорт

Приложение «Яндекс.Транспорт» закроется в мае

"Яндекс" сообщил, что в мае закроет приложение "Яндекс.Транспорт", которое показывает в режиме онлайн передвижение наземного общественного транспорта.
Интерфакс 01:35
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