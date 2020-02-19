Общество
ВедомостиАТОР оценил потери турбизнеса из-за отсутствия китайских туристов
При негативном варианте развития событий китайские группы не вернутся в Россию и в летнем сезоне. В этом случае АТОР оценил потери въездного туризма (без учета трат китайских туристов во время тура и авиаперевозок) в 31,2 млрд руб.
Читать в источнике
Оценить31
с чего всё началось
Потери российского турбизнеса в связи с запретом на въезд в страну для граждан Китая в феврале и марте могут составить 2,8 млрд руб., сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).РБК19 февраля в 04:34
Подробнее о событии
Показать все источники
АТОР оценила потери турбизнеса от запрета китайцам въезжать в Россию
Вечерняя Москва18 февраля в 17:59
Туроператоры попросят компенсировать потери из-за ситуации с Китаем
Российская газета19 февраля в 06:29
АТОР обратится к властям с просьбой о компенсации потерь туроператоров из-за коронавируса
Москва 2419 февраля в 06:17
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 02:11, Ашберн
Политика
Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД Ирине Волк, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Политика
В партии Зеленского предложили способ проведения «выборов» в Крыму
Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец в интервью телеканалу ATR предложила провести "местные выборы" в Крыму на границе с полуостровом.
Кино
Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
Экономика
Глава А1 сообщил об «анонимке» на беглого банкира Беджамова
А1 входит в «Альфа-Групп» и по контракту с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) ищет активы беглого банкира.
Политика
Зеленский лично позвонил оставленной в Ухане из-за собаки украинке
Общество
Заключенные китайской тюрьмы массово заразились коронавирусом
В тюрьме «Жэньчэн» на востоке Китая у многих заключенных выявили новый тип коронавируса.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Политика
Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины
Президент Владимир Путин считает, что разделение России и Украины выгодно тем, кто боится, что они объединятся и станут глобальным конкурентом в Европе и мире.
Авто
Станет ли палладий новым золотом
Станет ли палладий новым золотом Палладий за последние три года подорожал почти в четыре раза, превратившись из побочного продукта в ходе добычи платины в основной источник выручки крупнейших компаний отрасли, в том числе ГМК «Норильский никель».
Футбол
Андрей Аршавин оценил молодых футболистов «Зенита»
Бывший футболист, а ныне тренер «Зенита» U-16 Андрей Аршавин после посещения сборов «Зенита-2» оценил молодых футболистов и заявил, что им нужно много работать.
Политика
Сечин доложил Путину об итогах переговоров с Белоруссией по нефти
Глава «Роснефти» Игорь Сечин доложил президенту России Владимиру Путину об итогах своих переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.
Политика
Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина
В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Хоккей
Российские хоккеисты пожаловались генпрокурору на профсоюз КХЛ
Группа действующих и бывших российских хоккеистов обратилась к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой разрешить конфликт с профсоюзом Континентальной хоккейной лиги.
Армия и оружие
ВКС России остановили турецкую операцию в Идлибе
Политика
Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР
Происшествия
В Красноярске задержали водителя, сбившего журналиста «России»
На 48 часов задержан водитель автомобиля, который сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Общество
Мэр Москвы рассказал, как ищут нарушителей карантина по коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге, как соблюдается и контролируется режим карантина в связи с риском заболевания коронавирусом в столице: нарушителей ищут по камерам видеонаблюдения и берут анализы у всех их знакомых.
Футбол
Защитник «Динамо» Калинин близок к переходу в «Урал»
Как стало известно «Чемпионату», защитник московского «Динамо» Игорь Калинин близок к переходу в екатеринбургский «Урал».
Общество
В России индексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля
С 1 апреля 2020 года социальные пенсии в Российской Федерации проиндексируют на 6,1%. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты России.
Происшествия
У сбежавшей из больницы пациентки в Петербурге не выявили коронавирус
Как отмечали в Роспотребнадзоре, кроме Рыбаковой, медучреждение также покинули еще трое пациентов, в том числе и другая жительница Санкт-Петербурга Алла Ильина, против которой главный государственный санитарный врач Санкт-Петербурга также подала иск о принудительной госпитализации.
Общество
Россию обязали выплатить €50 млрд по делу ЮКОСа
Об обязанности Российской Федерации выплатить более 50 миллиардов евро бывшим акционерам ЮКОСа сообщает ТАСС.
Политика
NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы
Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
Шоу-бизнес
Как ты изменился, постарел: поклонники не узнали Гарика Сукачева
Поклонники знаменитого певца Гарика Сукачева ахнули, увидев последний снимок кумира. Рок-музыкант сильно изменился внешне.
Политика
Украина разрабатывает поправки к Минским соглашениям — Пристайко
Украина разрабатывает «новую редакцию» Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 20 февраля в эфире радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент).
Футбол
Неймар не включил Роналду в топ-5 лучших футболистов мира
Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар назвал свою пятёрку лучших игроков мира прямо сейчас.
Футбол
«Договорились, что после четырёх побед Слуцкий бреется налысо»
Наша русская четвёрка тренеров (Слуцкий, Яровинский, братья Березуцкие), как вы понимаете, специфичная, но под нас подстроились.
Экономика
Названы регионы, в которых в 2020 году больше всего вырастет зарплата
Реальная зарплата в России в 2020 году поднимется на 2,5% - это чуть больше, чем в 2019 году, когда реальная заработная плата выросла на 2,4%.
Происшествия
Почти на 400 лет тюрьмы осуждены в Греции двое моряков из России
Суд в Греции вынес приговор российским морякам Александру Илларионову и Андрею Журавлеву. На двоих им назначено наказание в виде 395 лет.
Общество
В Китае назвали сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса
Клинические испытания вакцины от нового типа коронавируса (COVID-2019) начнутся не ранее апреля.
Транспорт
Приложение «Яндекс.Транспорт» закроется в мае
"Яндекс" сообщил, что в мае закроет приложение "Яндекс.Транспорт", которое показывает в режиме онлайн передвижение наземного общественного транспорта.