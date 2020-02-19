Общество
ИнтерфаксТуроператоры попросят власти РФ компенсировать убытки от коронавируса
Если же направление не откроется и в летнем сезоне, потери превысят 30 млрд рублей. Ранее министерство транспорта РФ предложило компенсировать авиакомпаниям потери в размере 1,6 млрд рублей из-за ограничения полетов в Китай на фоне распространения коронавируса.
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с чего всё началось
Потери российского турбизнеса в связи с запретом на въезд в страну для граждан Китая в феврале и марте могут составить 2,8 млрд руб., сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).РБК19 февраля в 04:34
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Туроператоры попросят компенсировать потери из-за ситуации с Китаем
Российская газета19 февраля в 06:29
АТОР обратится к властям с просьбой о компенсации потерь туроператоров из-за коронавируса
Москва 2419 февраля в 06:17
АТОР оценила потери турбизнеса от запрета китайцам въезжать в Россию
Вечерняя Москва18 февраля в 17:59
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