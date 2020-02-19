Общество

ИнтерфаксИнтерфаксТуроператоры попросят власти РФ компенсировать убытки от коронавируса

Если же направление не откроется и в летнем сезоне, потери превысят 30 млрд рублей. Ранее министерство транспорта РФ предложило компенсировать авиакомпаниям потери в размере 1,6 млрд рублей из-за ограничения полетов в Китай на фоне распространения коронавируса.
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с чего всё началось
Потери российского турбизнеса в связи с запретом на въезд в страну для граждан Китая в феврале и марте могут составить 2,8 млрд руб., сообщили
 в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
РБК19 февраля в 04:34

Подробнее о событии

Туроператоры попросят компенсировать потери из-за ситуации с Китаем

Российская газета19 февраля в 06:29

АТОР попросит органы власти компенсировать потери туроператоров РФ из-за ситуации в Китае

ТАСС19 февраля в 06:55

АТОР обратится к властям с просьбой о компенсации потерь туроператоров из-за коронавируса

Москва 2419 февраля в 06:17

Туроператоры оценили потери из-за запрета на въезд гражданам Китая

РБК19 февраля в 04:34

Туроператоры попросили у государства 590 млн рублей компенсации из-за коронавируса

Интерфакс02:59

В АТОР подсчитали убытки в туризме из-за коронавируса

Известия19 февраля в 02:15

АТОР оценила потери турбизнеса от запрета китайцам въезжать в Россию

Вечерняя Москва18 февраля в 17:59
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Политика

Путин высказался о сериале «Слуга народа»

Российский лидер Владимир Путин в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" обсудил с журналистом сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли.
Газета.Ru 02:25
Общество

В Москве выдали порядка 2,5 тысячи постановлений о карантине

Приезжающим из КНР в Москву, даже если транзитом, делают анализ на коронавирус и выдают постановление о двухнедельной изоляции, уже выдано порядка 2,5 тысячи таких постановлений, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
РИА Новости 00:49
Транспорт

Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии

РИА Новости вчера в 20:39
Политика

Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

РИА Новости 03:18
Кино

Вышел трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»

Культуромания вчера в 13:23
Происшествия

В Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус

В Брянске вагон украинского поезда отцепили и отправили в санитарный тупик из-за подозрения на коронавирус у одной из пассажирок, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
РИА Новости 03:50
Политика

Путин: Россию и Украину хотят «растащить» из-за страха конкуренции

Президент Владимир Путин считает, что существуют стороны, в чьих интересах – разделить Украину и Россию, об этом рассказал в интервью ТАСС.
Ведомости 02:37
Армия и оружие

США захотели включить новейшие разработки России в ДСНВ

Если США, Россия и Китай заключат договор по контролю над вооружениями, в соглашении должны быть учтены тактические ядерные арсеналы стран, а также новейшие разработки России, заявил глава Пентагона Марк Эспер.
Взгляд.ру вчера в 22:50
Политика

Глава Минздрава Украины проведет карантин с эвакуированными из КНР

Глава Министерства здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая проведет двухнедельный карантин вместе с эвакуированными из КНР украинцами.
Московский Комсомолец вчера в 16:33
Кино

Шипенко объяснил успех фильма «Холоп»

NewInform 19 февраля в 09:26
Наука

Ученые обнаружили зачатки абстрактного мышления у шмелей

Британские биологи выяснили, что шмели обладают зачатками абстрактного мышления, наблюдая за тем, как эти насекомые щупали или смотрели на различные фигуры из сладкого сахара или горького хинина.
ТАСС Наука вчера в 14:07
Армия и оружие

Минобороны: военные колонны США массово завозят в Сирию оружие

С начала 2020 года в районы Сирии, контролируемые военными контингентами США и их сателлитов, с территории Ирака прибыло 13 автоколонн с оружием и боеприпасами, сообщил 18 февраля начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлёв.
REGNUM 18 февраля в 14:46
Спорт

Лыжник Крюгер считает, что снегоход помог Большунову в масс-старте

Норвежец Симен Крюгер считает, что снегоход помог российскому лыжнику Александру Большунову в масс-старте на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в Мерокере.
RT на русском 02:39
Общество

Минобороны решило купить служебный автомобиль за 30 миллионов рублей

Наклейки стоимостью 81,25 рубля оказались в тендере по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей филиала марок LADA, Hyundai и Renault на 1,21 миллиона рублей.
Lenta.ru 03:19
Общество

Посол КНР назвал сроки избавления Китая от коронавируса

16 февраля в стране начали производить лекарство для борьбы с заболеванием, а на следующий день один из университетов в КНР сообщил о создании экспресс-теста на коронавирус.
Известия 02:54
Политика

Кремль прокомментировал вопрос Путину о жизни на 10 800 рублей

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался считать провокацией вопрос жительницы Санкт-Петербурга, которая накануне спросила президента Владимира Путина о жизни на 10 тысяч 800 рублей.
Lenta.ru вчера в 06:15
Футбол

Гол Коваленко принес «Шахтеру» победу над «Бенфикой»

Футболисты украинского «Шахтера» в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы переиграли португальскую «Бенфику».
ProstoProSport вчера в 14:56
Технологии

Установлено, как излишняя привязанность к смартфону влияет на мозг

В ходе сканирования мозга 22 участников, имеющих признаки зависимости от смартфона, было установлено, что их нижняя височная доля, островковая кора и гиппокампальная формация имеют меньшие размеры, чем соответствующие участки мозга контрольной группы добровольцев.
Ридус вчера в 21:44
Экономика

Лукашенко заявил о предложении Путина компенсировать выпадающие доходы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время телефонного разговора российский лидер Владимир Путин предложил компенсировать выпадающие из-за налогового маневра доходы от экспортных пошлин.
Известия 03:26
Политика

Экс-министра обороны Украины могут приговорить к 9 годам колонии

Сторона обвинения обратилась к суду с просьбой приговорить экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко к 9 годам колонии общего режима.
Газета.Ru 03:34
Политика

Зеленский лично позвонил оставленной в Ухане из-за собаки украинке

Известия вчера в 23:35
Здоровье

В России выдвинули две версии заражения коронавирусом

Российские специалисты выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия».
Lenta.ru вчера в 19:55
Происшествия

По делу о самоубийстве полковника ФСИН в суде появился первый фигурант

По делу о самоубийстве полковника ФСИН Виктора Свиридова в суде появился первый фигурант.
Lenta.ru 02:03
Технологии

Microsoft обновляет иконки всех приложений Windows 10

Сегодня Microsoft начинает обновлять иконки всех встроенных приложений Windows.
The GEEK вчера в 17:49
Наука

В борьбе с диабетом поможет обильный завтрак

ToDay News Ufa вчера в 04:16
Происшествия

На «Кировском заводе» рабочего придавило лифтом

В пятницу, 21 февраля, в Петербурге на территории «Кировского завода» погиб рабочий. Об этом «Форпосту» сообщили в городском управлении МЧС.
Форпост Северо-Запад 03:47
Политика

В партии Зеленского нашли способ проведения «выборов» в Крыму

Член партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец рассказала о способе проведения выборов на территории полуострова Крым.
Газета.Ru вчера в 23:13
Футбол

Конте: «Эриксен может играть гораздо лучше»

Эриксен здорово играл сегодня, но у него ещё много работы впереди. Я думаю, что он может играть гораздо лучше.
Евро-футбол.ру вчера в 16:13
Политика

Посольство РФ ответило на заявление Канады о кибератаках против Грузии

Посольство России в Оттаве назвало русофобской ложью и фальшивкой заявление МИД Канады о причастности РФ к кибератакам против Грузии.
РИА Новости вчера в 22:18
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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