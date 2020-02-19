с чего всё началось

Если же направление не откроется и в летнем сезоне, потери превысят 30 млрд рублей. Ранее министерство транспорта РФ предложило компенсировать авиакомпаниям потери в размере 1,6 млрд рублей из-за ограничения полетов в Китай на фоне распространения коронавируса.

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Происшествия В Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус В Брянске вагон украинского поезда отцепили и отправили в санитарный тупик из-за подозрения на коронавирус у одной из пассажирок, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.

Армия и оружие США захотели включить новейшие разработки России в ДСНВ Если США, Россия и Китай заключат договор по контролю над вооружениями, в соглашении должны быть учтены тактические ядерные арсеналы стран, а также новейшие разработки России, заявил глава Пентагона Марк Эспер.

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Армия и оружие Минобороны: военные колонны США массово завозят в Сирию оружие С начала 2020 года в районы Сирии, контролируемые военными контингентами США и их сателлитов, с территории Ирака прибыло 13 автоколонн с оружием и боеприпасами, сообщил 18 февраля начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлёв.

Общество Минобороны решило купить служебный автомобиль за 30 миллионов рублей Наклейки стоимостью 81,25 рубля оказались в тендере по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей филиала марок LADA, Hyundai и Renault на 1,21 миллиона рублей.

Общество Посол КНР назвал сроки избавления Китая от коронавируса 16 февраля в стране начали производить лекарство для борьбы с заболеванием, а на следующий день один из университетов в КНР сообщил о создании экспресс-теста на коронавирус.

Политика Кремль прокомментировал вопрос Путину о жизни на 10 800 рублей Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался считать провокацией вопрос жительницы Санкт-Петербурга, которая накануне спросила президента Владимира Путина о жизни на 10 тысяч 800 рублей.

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Экономика Лукашенко заявил о предложении Путина компенсировать выпадающие доходы Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время телефонного разговора российский лидер Владимир Путин предложил компенсировать выпадающие из-за налогового маневра доходы от экспортных пошлин.

Футбол Конте: «Эриксен может играть гораздо лучше» Эриксен здорово играл сегодня, но у него ещё много работы впереди. Я думаю, что он может играть гораздо лучше.