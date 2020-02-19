Общество
ИнтерфаксТуроператоры попросят власти РФ компенсировать убытки от коронавируса
Если же направление не откроется и в летнем сезоне, потери превысят 30 млрд рублей. Ранее министерство транспорта РФ предложило компенсировать авиакомпаниям потери в размере 1,6 млрд рублей из-за ограничения полетов в Китай на фоне распространения коронавируса.
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с чего всё началось
Потери российского турбизнеса в связи с запретом на въезд в страну для граждан Китая в феврале и марте могут составить 2,8 млрд руб., сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).РБК19 февраля в 04:34
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АТОР оценила потери турбизнеса от запрета китайцам въезжать в Россию
Вечерняя Москва18 февраля в 17:59
Туроператоры попросят компенсировать потери из-за ситуации с Китаем
Российская газета19 февраля в 06:29
АТОР обратится к властям с просьбой о компенсации потерь туроператоров из-за коронавируса
Москва 2419 февраля в 06:17
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Армия и оружие
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В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
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Общество
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Экономика
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Аналитики утверждают, что на отметке в $9440 в зоне безубыточности находится 900 000 адресов, на которых лежит более 732 000 BTC ($7,083 млрд по текущему курсу).
Политика
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Политика
Опрос показал отношение поляков к освободившей Польшу Красной армии
Два трети граждан Польши испытывают чувство благодарности к Красной армии за освобождение родины от гитлеровской оккупации в 1945 году.
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Канады о кибератаках против Грузии
Посольство России в Оттаве назвало русофобской ложью и фальшивкой заявление МИД Канады о причастности РФ к кибератакам против Грузии.
Общество
Россиян предложили штрафовать за борщевик на дачах
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Силуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной
Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов на Мосбирже
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Общество
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Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»
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Александр Самедов: «Загадка, почему «Спартак» отказался от Еременко!»
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Украина разрабатывает поправки к Минским соглашениям — Пристайко
Украина разрабатывает «новую редакцию» Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 20 февраля в эфире радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент).