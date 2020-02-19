Общество

ИнтерфаксИнтерфаксТуроператоры попросят власти РФ компенсировать убытки от коронавируса

Если же направление не откроется и в летнем сезоне, потери превысят 30 млрд рублей. Ранее министерство транспорта РФ предложило компенсировать авиакомпаниям потери в размере 1,6 млрд рублей из-за ограничения полетов в Китай на фоне распространения коронавируса.
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с чего всё началось
Потери российского турбизнеса в связи с запретом на въезд в страну для граждан Китая в феврале и марте могут составить 2,8 млрд руб., сообщили
 в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
РБКвчера в 04:34

Подробнее о событии

АТОР попросит органы власти компенсировать потери туроператоров РФ из-за ситуации в Китае

ТАССвчера в 06:55

Туроператоры попросят власти РФ компенсировать убытки от коронавируса

Интерфаксвчера в 06:55

В АТОР подсчитали убытки в туризме из-за коронавируса

Известиявчера в 02:15

Туроператоры оценили потери из-за запрета на въезд гражданам Китая

РБКвчера в 04:34

Туроператоры попросят компенсировать потери из-за ситуации с Китаем

Российская газетавчера в 06:29

АТОР обратится к властям с просьбой о компенсации потерь туроператоров из-за коронавируса

Москва 24вчера в 06:17

АТОР оценила потери турбизнеса от запрета китайцам въезжать в Россию

Вечерняя Москва18 февраля в 17:59
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Хоккей

Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго»

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РИА Новости вчера в 23:30
Происшествия

Гендиректора «Титановой долины» арестовали по обвинению во взятке

Российская газета 00:54
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС РФ и США в Сирии

В сети разместили видео, вероятно, конфликта российских и американских военных в Сирии, на котором видно, что противостояние происходило между боевыми машинами сторон.
Газета.Ru 01:31
Политика

Мишустин уволил замглавы аппарата и двух замминистров

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об освобождении Анатолия Кириенко от должности заместителя главы аппарата, Светлану Петрову — от должности замминистра соцзащиты, Полину Бадасен — от должности заместителя главы Минэкономразвития.
Компания вчера в 10:32
Здоровье

В Китае сообщили о повторном коронавирусе у вылечившихся

В Китае сообщили о повторном случае заболевания коронавирусом у вылечившегося пациента.
ToDay News Ufa вчера в 23:37
Общество

Россияне не получают доплаты за переработку

Известно, что 80 % сотрудников не получает за дополнительную работу никаких доплат.
ФедералПресс 01:04
Экономика

В России меняются правила получения пенсий на банковские карты

ПФР предупреждает: россияне, не успевшие заменит карту в срок, не смогут получить пенсию.
ГТРК Чувашия 17 февраля в 09:20
Происшествия

В Магадане самолет Ан-2 совершил жесткую посадку во время взлета

Частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку при взлете в Магадане, на борту находились 14 человек, двое из них пострадали, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
РИА Новости вчера в 19:43
Футбол

Черышев не попал в стартовый состав «Валенсии» на матч с «Аталантой»

«Аталанта» и «Валенсия» определились с составами на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Евро-футбол.ру вчера в 14:12
Здоровье

Южная Корея объявила о распространении коронавируса в стране

Заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея Ким Ган Нип объявил о распространении коронавируса COVID-2019 в стране.
Известия вчера в 23:15
Общество

Российский сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на маленькие пенсии

Lenta.ru вчера в 23:21
Происшествия

Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти

Количество жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек. Об этом сообщила местная полиция.
Российская газета 00:50
Политика

Трамп хотел помиловать Ассанжа в обмен на оправдание России, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп в 2017 году предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование в обмен на заверения с его стороны, что Россия не причастна к утечке электронных писем Демократической партии, сообщает газета Guardian со ссылкой на суд.
РИА Новости вчера в 14:39
Общество

Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

Основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила список богатейших женщин России, пишет в четверг журнал Forbes.
ТАСС 00:16
Общество

ФСБ выявила сеть подпольных оружейников, работавшую в 19 регионах

Сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность 39 подпольных торговцев оружием и боеприпасами в 19 регионах РФ, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
РИА Новости 00:36
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости вчера в 06:49
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК вчера в 04:53
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля

В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Коммерсантъ вчера в 07:57
Политика

Комитет Госдумы поддержал поправки в Конституцию о Совбезе

Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправки в Конституцию о полномочиях Совета безопасности, передает корреспондент ИА REGNUM 19 февраля.
REGNUM вчера в 09:27
Здоровье

Семью, собирающую 160 млн рублей на лекарство от СМА, вызвали в СК

Отца пятимесячной девочки с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» (СМА) Петра Новожилова вызвали в СК Свердловской области.
RT на русском вчера в 12:50
Происшествия

СК прокомментировал убийство гражданина Китая, переболевшего ОРВИ

Гражданина КНР, приехавшего в Курскую область в конце прошлого года, переболевшего ОРВИ и выписанного из больницы, могли убить его соотечественники, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 00:25
Общество

Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании в школах

Госдума в третьем чтении приняла закон об обеспечении бесплатным горячим питанием детей в школах и в оздоровительных лагерях, передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля.
REGNUM 18 февраля в 05:18
Происшествия

Еще у двух россиян на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус

Японские медики диагностировали коронавирус еще у двоих граждан России на круизном лайнере Diamond Princess, в ближайшее время их доставят в больницу, сообщает посольство РФ в Японии в четверг.
Интерфакс вчера в 23:32
Экономика

Зарплаты россиян за десятилетие увеличились в 2,5 раза

За последние 10 лет зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза. В два раза также выросли и цены, передает газета «Известия».
Псковское агентство информации вчера в 23:26
Политика

Главные программы Евросоюза могут остаться без финансирования

Саммит лидеров стран Евросоюза должен прийти к согласию относительно расходов по семилетнему бюджету на 2021−2027 годы, в противном случае финансирование ключевых программ ЕС может быть сорвано.
REGNUM 00:11
Армия и оружие

Украинские военные покинули опорный пункт в Донбассе

В ходе вчерашнего столкновения сторон в Донбассе украинские военные были вынуждены покинуть наблюдательный пункт, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Коммерсантъ вчера в 14:35
Футбол

Руководство «Зенита» не предложит Шатову новый контракт

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев не предложил хавбеку сине-бело-голубых Олегу Шатову новый контракт, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на агента игрока, главу компании ProSportsManagement Германа Ткаченко.
МР7.ру вчера в 01:25
Экономика

Сбербанк заработает на искусственном интеллекте 450 млрд рублей

В дорожной карте развития сквозной цифровой технологии в России до 2024 г. предполагается, что Сбербанк с помощью искусственного интеллекта заработает 448 млрд руб.
Ведомости вчера в 16:58
Кино

Дэниэл Рэдклифф опроверг слухи об участии в «Лунном рыцаре» от Marvel

В новом интервью Дэниэл Рэдклифф опроверг слухи об участии в кастинге на главную роль в «Лунном рыцаре» — одном из грядущих сериалов от Marvel для Disney+.
Игромания.ру вчера в 13:55
Общество

Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России

"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что такой ситуации "не припомнит".
РИА Новости 18 февраля в 23:50
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