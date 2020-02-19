с чего всё началось

Если же направление не откроется и в летнем сезоне, потери превысят 30 млрд рублей. Ранее министерство транспорта РФ предложило компенсировать авиакомпаниям потери в размере 1,6 млрд рублей из-за ограничения полетов в Китай на фоне распространения коронавируса.

Политика Мишустин уволил замглавы аппарата и двух замминистров Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об освобождении Анатолия Кириенко от должности заместителя главы аппарата, Светлану Петрову — от должности замминистра соцзащиты, Полину Бадасен — от должности заместителя главы Минэкономразвития.

Происшествия В Магадане самолет Ан-2 совершил жесткую посадку во время взлета Частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку при взлете в Магадане, на борту находились 14 человек, двое из них пострадали, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.

Здоровье Южная Корея объявила о распространении коронавируса в стране Заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея Ким Ган Нип объявил о распространении коронавируса COVID-2019 в стране.

Политика Трамп хотел помиловать Ассанжа в обмен на оправдание России, пишут СМИ Президент США Дональд Трамп в 2017 году предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование в обмен на заверения с его стороны, что Россия не причастна к утечке электронных писем Демократической партии, сообщает газета Guardian со ссылкой на суд.

Общество ФСБ выявила сеть подпольных оружейников, работавшую в 19 регионах Сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность 39 подпольных торговцев оружием и боеприпасами в 19 регионах РФ, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

Армия и оружие Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.

Политика Комитет Госдумы поддержал поправки в Конституцию о Совбезе Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправки в Конституцию о полномочиях Совета безопасности, передает корреспондент ИА REGNUM 19 февраля.

Происшествия СК прокомментировал убийство гражданина Китая, переболевшего ОРВИ Гражданина КНР, приехавшего в Курскую область в конце прошлого года, переболевшего ОРВИ и выписанного из больницы, могли убить его соотечественники, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Общество Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании в школах Госдума в третьем чтении приняла закон об обеспечении бесплатным горячим питанием детей в школах и в оздоровительных лагерях, передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля.

Происшествия Еще у двух россиян на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус Японские медики диагностировали коронавирус еще у двоих граждан России на круизном лайнере Diamond Princess, в ближайшее время их доставят в больницу, сообщает посольство РФ в Японии в четверг.

Политика Главные программы Евросоюза могут остаться без финансирования Саммит лидеров стран Евросоюза должен прийти к согласию относительно расходов по семилетнему бюджету на 2021−2027 годы, в противном случае финансирование ключевых программ ЕС может быть сорвано.

Армия и оружие Украинские военные покинули опорный пункт в Донбассе В ходе вчерашнего столкновения сторон в Донбассе украинские военные были вынуждены покинуть наблюдательный пункт, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Футбол Руководство «Зенита» не предложит Шатову новый контракт Гендиректор «Зенита» Александр Медведев не предложил хавбеку сине-бело-голубых Олегу Шатову новый контракт, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на агента игрока, главу компании ProSportsManagement Германа Ткаченко.

Экономика Сбербанк заработает на искусственном интеллекте 450 млрд рублей В дорожной карте развития сквозной цифровой технологии в России до 2024 г. предполагается, что Сбербанк с помощью искусственного интеллекта заработает 448 млрд руб.