Общество
ИнтерфаксТуроператоры попросят власти РФ компенсировать убытки от коронавируса
Если же направление не откроется и в летнем сезоне, потери превысят 30 млрд рублей. Ранее министерство транспорта РФ предложило компенсировать авиакомпаниям потери в размере 1,6 млрд рублей из-за ограничения полетов в Китай на фоне распространения коронавируса.
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с чего всё началось
Потери российского турбизнеса в связи с запретом на въезд в страну для граждан Китая в феврале и марте могут составить 2,8 млрд руб., сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).РБКвчера в 04:34
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АТОР оценила потери турбизнеса от запрета китайцам въезжать в Россию
Вечерняя Москва18 февраля в 17:59
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Хоккей
Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго»
"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Происшествия
Гендиректора «Титановой долины» арестовали по обвинению во взятке
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС РФ и США в Сирии
В сети разместили видео, вероятно, конфликта российских и американских военных в Сирии, на котором видно, что противостояние происходило между боевыми машинами сторон.
Политика
Мишустин уволил замглавы аппарата и двух замминистров
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об освобождении Анатолия Кириенко от должности заместителя главы аппарата, Светлану Петрову — от должности замминистра соцзащиты, Полину Бадасен — от должности заместителя главы Минэкономразвития.
Здоровье
В Китае сообщили о повторном коронавирусе у вылечившихся
В Китае сообщили о повторном случае заболевания коронавирусом у вылечившегося пациента.
Общество
Россияне не получают доплаты за переработку
Известно, что 80 % сотрудников не получает за дополнительную работу никаких доплат.
Экономика
В России меняются правила получения пенсий на банковские карты
ПФР предупреждает: россияне, не успевшие заменит карту в срок, не смогут получить пенсию.
Происшествия
В Магадане самолет Ан-2 совершил жесткую посадку во время взлета
Частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку при взлете в Магадане, на борту находились 14 человек, двое из них пострадали, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
Футбол
Черышев не попал в стартовый состав «Валенсии» на матч с «Аталантой»
«Аталанта» и «Валенсия» определились с составами на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Здоровье
Южная Корея объявила о распространении коронавируса в стране
Заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея Ким Ган Нип объявил о распространении коронавируса COVID-2019 в стране.
Общество
Российский сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на маленькие пенсии
Происшествия
Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти
Количество жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек. Об этом сообщила местная полиция.
Политика
Трамп хотел помиловать Ассанжа в обмен на оправдание России, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп в 2017 году предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование в обмен на заверения с его стороны, что Россия не причастна к утечке электронных писем Демократической партии, сообщает газета Guardian со ссылкой на суд.
Общество
Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes
Основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила список богатейших женщин России, пишет в четверг журнал Forbes.
Общество
ФСБ выявила сеть подпольных оружейников, работавшую в 19 регионах
Сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность 39 подпольных торговцев оружием и боеприпасами в 19 регионах РФ, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля
В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Политика
Комитет Госдумы поддержал поправки в Конституцию о Совбезе
Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправки в Конституцию о полномочиях Совета безопасности, передает корреспондент ИА REGNUM 19 февраля.
Здоровье
Семью, собирающую 160 млн рублей на лекарство от СМА, вызвали в СК
Отца пятимесячной девочки с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» (СМА) Петра Новожилова вызвали в СК Свердловской области.
Происшествия
СК прокомментировал убийство гражданина Китая, переболевшего ОРВИ
Гражданина КНР, приехавшего в Курскую область в конце прошлого года, переболевшего ОРВИ и выписанного из больницы, могли убить его соотечественники, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Общество
Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании в школах
Госдума в третьем чтении приняла закон об обеспечении бесплатным горячим питанием детей в школах и в оздоровительных лагерях, передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля.
Происшествия
Еще у двух россиян на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус
Японские медики диагностировали коронавирус еще у двоих граждан России на круизном лайнере Diamond Princess, в ближайшее время их доставят в больницу, сообщает посольство РФ в Японии в четверг.
Экономика
Зарплаты россиян за десятилетие увеличились в 2,5 раза
За последние 10 лет зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза. В два раза также выросли и цены, передает газета «Известия».
Политика
Главные программы Евросоюза могут остаться без финансирования
Саммит лидеров стран Евросоюза должен прийти к согласию относительно расходов по семилетнему бюджету на 2021−2027 годы, в противном случае финансирование ключевых программ ЕС может быть сорвано.
Армия и оружие
Украинские военные покинули опорный пункт в Донбассе
В ходе вчерашнего столкновения сторон в Донбассе украинские военные были вынуждены покинуть наблюдательный пункт, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Футбол
Руководство «Зенита» не предложит Шатову новый контракт
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев не предложил хавбеку сине-бело-голубых Олегу Шатову новый контракт, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на агента игрока, главу компании ProSportsManagement Германа Ткаченко.
Экономика
Сбербанк заработает на искусственном интеллекте 450 млрд рублей
В дорожной карте развития сквозной цифровой технологии в России до 2024 г. предполагается, что Сбербанк с помощью искусственного интеллекта заработает 448 млрд руб.
Кино
Дэниэл Рэдклифф опроверг слухи об участии в «Лунном рыцаре» от Marvel
В новом интервью Дэниэл Рэдклифф опроверг слухи об участии в кастинге на главную роль в «Лунном рыцаре» — одном из грядущих сериалов от Marvel для Disney+.
Общество
Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России
"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что такой ситуации "не припомнит".