Общество
ИнтерфаксТуроператоры попросят власти РФ компенсировать убытки от коронавируса
Если же направление не откроется и в летнем сезоне, потери превысят 30 млрд рублей. Ранее министерство транспорта РФ предложило компенсировать авиакомпаниям потери в размере 1,6 млрд рублей из-за ограничения полетов в Китай на фоне распространения коронавируса.
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с чего всё началось
Потери российского турбизнеса в связи с запретом на въезд в страну для граждан Китая в феврале и марте могут составить 2,8 млрд руб., сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).РБКвчера в 04:34
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АТОР оценила потери турбизнеса от запрета китайцам въезжать в Россию
Вечерняя Москва18 февраля в 17:59
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В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российскую бронемашину с дороги в Сирии.
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5 причин есть сало по утрам назвали медики
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Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило 2 тысячи человек
В Китае число погибших от последствий заражения новым типом коронавируса возросло до 2004, свыше 14,3 тыс. граждан выздоровели, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на информацию Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Общество
Владимир Путин приехал к памятнику Анатолию Собчаку
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Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Симферополя, 6-летняя дочь которого выстрелила себе в голову из травматического пистолета "Оса".
Происшествия
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ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) начала вылавливать на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения.
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Основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила список богатейших женщин России, пишет в четверг журнал Forbes.
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Показали обновлённые седан и хэтчбек Skoda Rapid
В середине января Skoda показала первые официальные снимки обновленного Skoda Rapid в кузове седан и хэтчбек.
Футбол
«Челси» претендует на аргентинского голкипера
Руководство "Челси" продолжает поиски нового голкипера из-за того, что наставник "синих" Фрэнк Лэмпард недоволен игрой Кепы.
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«Роскосмос» заменит экипаж корабля «Союз МС-16»
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Здоровье
В Китае зафиксировано сокращение заболеваний коронавирусом
Mossovetinfo.ru – За последние сутки в Китае зафиксировано 394 случая заболевания коронавирусом 2019-nCoV, что является самым низким показателем с 23 января, сообщает Национальная комиссия по здравоохранения Китая.