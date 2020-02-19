Общество

ИнтерфаксИнтерфаксТуроператоры попросят власти РФ компенсировать убытки от коронавируса

Если же направление не откроется и в летнем сезоне, потери превысят 30 млрд рублей. Ранее министерство транспорта РФ предложило компенсировать авиакомпаниям потери в размере 1,6 млрд рублей из-за ограничения полетов в Китай на фоне распространения коронавируса.
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с чего всё началось
Потери российского турбизнеса в связи с запретом на въезд в страну для граждан Китая в феврале и марте могут составить 2,8 млрд руб., сообщили
 в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
РБКвчера в 04:34

Подробнее о событии

АТОР попросит органы власти компенсировать потери туроператоров РФ из-за ситуации в Китае

ТАССвчера в 06:55

Туроператоры попросят власти РФ компенсировать убытки от коронавируса

Интерфаксвчера в 06:55

В АТОР подсчитали убытки в туризме из-за коронавируса

Известиявчера в 02:15

Туроператоры оценили потери из-за запрета на въезд гражданам Китая

РБКвчера в 04:34

Туроператоры попросят компенсировать потери из-за ситуации с Китаем

Российская газетавчера в 06:29

АТОР обратится к властям с просьбой о компенсации потерь туроператоров из-за коронавируса

Москва 24вчера в 06:17

АТОР оценила потери турбизнеса от запрета китайцам въезжать в Россию

Вечерняя Москва18 февраля в 17:59
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Политика

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
REGNUM вчера в 18:50
Шоу-бизнес

Редкий случай: Екатерина Гусева вышла в свет с мужем

Актриса Екатерина Гусева не любит афишировать свою семейную жизнь, поэтому даже на её страничке в «Инстаграм» можно встретить почти исключительно фото и видео, посвящённые работе или так или иначе связанные с работой, но никак не с семьей.
Bimru.ru вчера в 12:23
Футбол

Опубликованы составы Кубка Легенд — 2020

С 21 по 23 февраля в Москве на малой спортивной арене «Лужники» состоятся матчи «Кубка Легенд». Впервые на турнире выступит сборная Турции.
Чемпионат 18 февраля в 13:23
Культура

Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
ToDay News Ufa вчера в 08:44
Автоспорт

Стартовали предсезонные тесты «Формулы-1»

Первая серия предсезонных тестов в Барселоне завершится в пятницу, 21 февраля.
Inc-news.ru вчера в 22:32
Происшествия

В Хабаровске вынесли приговор планировавшему теракт в школе студенту

Первый Восточный окружной военный суд Хабаровска приговорил к восьми годам лишения свободы 19-летнего студента Александра Онуфриенко, планировавшего организовать теракт в своей бывшей школе.
RT на русском вчера в 20:54
Гаджеты

Для анонса интересного недорогого 5G-смартфона выбрана особенная дата

iXBT.com 00:59
Кино

Зрители выберут лучший российский сериал 2019 года

Телепрограмма 18 февраля в 09:42
Космос

Первая ступень Falcon 9 промахнулась при посадке

Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX упала в Атлантический океан, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт компании.
Российская газета 17 февраля в 14:07
Происшествия

Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти

Количество жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек. Об этом сообщила местная полиция.
Российская газета 00:50
Происшествия

Еще у двух россиян на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус

Японские медики диагностировали коронавирус еще у двоих граждан России на круизном лайнере Diamond Princess, в ближайшее время их доставят в больницу, сообщает посольство РФ в Японии в четверг.
Интерфакс вчера в 23:32
Биатлон

Прямая трансляция сингл-микста на чемпионате мира по биатлону

Нева Спорт 00:12
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии

В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российскую бронемашину с дороги в Сирии.
РБК вчера в 21:00
Происшествия

В Магадане самолет Ан-2 совершил жесткую посадку во время взлета

Частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку при взлете в Магадане, на борту находились 14 человек, двое из них пострадали, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
РИА Новости вчера в 19:43
Здоровье

5 причин есть сало по утрам назвали медики

Сало утром следует употреблять вместе с сырыми овощами, заправленными нерафинированным подсолнечным маслом и натуральным, яблочным или виноградным уксусом, который является сильным антиоксидантом.
Что происходит 00:04
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае превысило 2 тысячи человек

В Китае число погибших от последствий заражения новым типом коронавируса возросло до 2004, свыше 14,3 тыс. граждан выздоровели, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на информацию Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
МИР 24 18 февраля в 22:16
Общество

Владимир Путин приехал к памятнику Анатолию Собчаку

Президент России Владимир Путин прибыл к памятнику Анатолию Собчаку на Васильевском острове.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 06:32
Происшествия

В Симферополе 6-летняя девочка случайно выстрелила себе в голову

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Симферополя, 6-летняя дочь которого выстрелила себе в голову из травматического пистолета "Оса".
Российская газета вчера в 09:30
Происшествия

ГИБДД и приставы стали вылавливать злостных неплательщиков штрафов

ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) начала вылавливать на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения.
РБК вчера в 22:43
Общество

Суд в США продлил запрет для Telegram на продажу токенов Gram

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк в ходе рассмотрения иска Комиссии по ценным бумагам и биржам США к Telegram продлил временный запрет на продажу цифровых токенов Gram, передает ТАСС.
Rambler News Service вчера в 14:21
Общество

Российский сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на маленькие пенсии

Lenta.ru вчера в 23:21
Футбол

Черышев установил рекорд для «Валенсии» в матче Лиги чемпионов

Известия 00:09
Шоу-бизнес

Ирина Шейк опубликовала видео сексуального танца

Супермодель Ирина Шейк выложила в своем Instagram-аккаунте видео сексуального танца в окружении молодых людей.
Московский Комсомолец вчера в 02:52
Футбол

Голландский игрок «Краснодара» восхитился российской медициной

РИА Новости вчера в 06:33
Общество

Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

Основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила список богатейших женщин России, пишет в четверг журнал Forbes.
ТАСС 00:16
Авто

Показали обновлённые седан и хэтчбек Skoda Rapid

В середине января Skoda показала первые официальные снимки обновленного Skoda Rapid в кузове седан и хэтчбек.
Новые автомобили 17 февраля в 02:42
Футбол

«Челси» претендует на аргентинского голкипера

Руководство "Челси" продолжает поиски нового голкипера из-за того, что наставник "синих" Фрэнк Лэмпард недоволен игрой Кепы.
Soccer.ru вчера в 12:02
Авто

Показали новые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

На прошлой неделе появились дизайнерские изображения нового УАЗ «Патриот», сделанные по размещенным в Роспатента документам и подробностям элементов «Русского Прадо».
Автоновости дня 18 февраля в 08:00
Общество

«Роскосмос» заменит экипаж корабля «Союз МС-16»

Космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин по медицинским показаниям исключены из экипажа корабля «Союз МС-16», который отправится на МКС 9 апреля с космодрома Байконур.
Коммерсантъ вчера в 13:35
Здоровье

В Китае зафиксировано сокращение заболеваний коронавирусом

Mossovetinfo.ru – За последние сутки в Китае зафиксировано 394 случая заболевания коронавирусом 2019-nCoV, что является самым низким показателем с 23 января, сообщает Национальная комиссия по здравоохранения Китая.
Моссовет 00:37
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