Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксТуроператоры попросят власти РФ компенсировать убытки от коронавируса

Если же направление не откроется и в летнем сезоне, потери превысят 30 млрд рублей. Ранее министерство транспорта РФ предложило компенсировать авиакомпаниям потери в размере 1,6 млрд рублей из-за ограничения полетов в Китай на фоне распространения коронавируса.
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с чего всё началось
Потери российского турбизнеса в связи с запретом на въезд в страну для граждан Китая в феврале и марте могут составить 2,8 млрд руб., сообщили
 в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
РБКвчера в 04:34

Подробнее о событии

АТОР попросит органы власти компенсировать потери туроператоров РФ из-за ситуации в Китае

ТАССвчера в 06:55

АТОР оценила потери турбизнеса от запрета китайцам въезжать в Россию

Вечерняя Москва18 февраля в 17:59

АТОР обратится к властям с просьбой о компенсации потерь туроператоров из-за коронавируса

Москва 24вчера в 06:17

Туроператоры оценили потери из-за запрета на въезд гражданам Китая

РБКвчера в 04:34

Туроператоры попросят компенсировать потери из-за ситуации с Китаем

Российская газетавчера в 06:29

В АТОР подсчитали убытки в туризме из-за коронавируса

Известиявчера в 02:15

Туроператоры попросят власти РФ компенсировать убытки от коронавируса

Интерфаксвчера в 06:55
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
RT на русском 16:50
Политика

Путин пошутил о технических неполадках во время заседания коллегии ФСБ

Во время выступления Владимира Путина на заседании коллегии ФСБ произошёл технический сбой.
RT на русском 07:16
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Украинцы подрались с полицией из-за приезда эвакуированных из Китая

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КамАЗ показал беспилотный грузовик без кабины

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Кино

В Москве прошла премьера фильма «Калашников»

Премьерный показ фильма, посвященного легендарному конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову, прошел в киноцентре "Октябрь" во вторник.
ТАСС 18 февраля в 14:38
Киберспорт

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У сбежавшей из больницы пациентки в Петербурге не выявили коронавирус

Как отмечали в Роспотребнадзоре, кроме Рыбаковой, медучреждение также покинули еще трое пациентов, в том числе и другая жительница Санкт-Петербурга Алла Ильина, против которой главный государственный санитарный врач Санкт-Петербурга также подала иск о принудительной госпитализации.
РБК 17:27
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Плющенко заявил, что Медведевой нужно завершить карьеру

РИА "Новости" / Владимир Песня Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко считает, что фигуристка Евгения Медведева должна завершить карьеру.
РЕН ТВ 06:52
Футбол

«Шахтер» обыграл «Бенфику» в первом матче плей-офф Лиги Европы

Поединок 1\16 финала турнира состоялся в Харькове и завершился победой хозяев со счетом 2:1.«Шахтер» открыл счет в матче на 22-й минуте после гола Марлоса.
Vprognoze.ru 15:24
Происшествия

Россиян задержали в Дании со 100 килограммами кокаина

Шестерых россиян задержали в Копенгагене по подозрению в контрабанде 100 килограммов кокаина.
Lenta.ru 08:10
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Путин, Меркель и Макрон обсудили обострение ситуации в Идлибе

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Вышел трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»

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Новый Volkswagen Caddy рассекретили перед презентацией

В базовой комплектации ценник на Volkswagen Caddy составит около 1,5 миллиона рублей.
Faktom 12:51
Авто

Nissan останавливает все свои заводы

В Nissan отметили, что первый сборочные линии прекратят работу уже 23 февраля. Первым на простой уйдет завод в Японии, а потом в Малайзии.
Avtodrug 06:30
Происшествия

У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали сейсмологи у восточного побережья Камчатки, сообщили РИА Новости на сейсмостанции "Петропавловск".
РИА Новости 14:35
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Бывший полицейский признался в подбросе наркотиков Голунову

Бывший сотрудник полиции Денис Коновалов, арестованный по обвинению в фальсификации улик по делу журналиста Ивана Голунова, признался, что подбросил ему наркотики.
Известия вчера в 09:42
Политика

Запрет переговоров о передаче территорий РФ впишут в Конституцию

В российскую Конституцию внесут поправку о запрете переговоров о передаче территорий России.
Газета.Ru 18:07
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Анна Седокова впервые кардинально поменяла имидж

Экс-солистка "ВИА Гры" первый раз в жизни обрезала челку.
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МИД России ответил на обвинения Грузии в кибератаках

Ранее в четверг официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди на брифинге сообщил, что ГУ Генштаба ВС РФ якобы стояло за широкомасштабной кибератакой на правительственные и коммерческие сайты в Грузии, совершенной в октябре 2019 года.
ТАСС 11:23
Армия и оружие

Небензя заявил о поддержке властей Сирии в борьбе с террористами

Россия не прекратит поддержку правительства Сирии, которое ведет "законную борьбу с террористами", заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
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«Арсенал» победил «Олимпиакос» на выезде

Ответная встреча пройдет в Англии 28 февраля. Ранее ГЛАС сообщал о том, что «Байер» победил «Порту» в матче Лиги Европы.
ГЛАС.RU 17:12
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