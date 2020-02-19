Экономика
ИнтерфаксТуроператоры попросят власти РФ компенсировать убытки от коронавируса
Если же направление не откроется и в летнем сезоне, потери превысят 30 млрд рублей. Ранее министерство транспорта РФ предложило компенсировать авиакомпаниям потери в размере 1,6 млрд рублей из-за ограничения полетов в Китай на фоне распространения коронавируса.
Читать в источнике
Оценить51
с чего всё началось
Как отмечается в сообщении АТОР, размещенном на сайте ассоциации, Министерство транспорта РФ заявило, что авиаперевозчики, работающие на китайском направлении и вынужденные остановить полеты в Китай, рассчитывают на компенсацию со стороны государства фактических потерь и неполученной прибыли.ТАСС03:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Туроператоры РФ могут потерять свыше 31,2 млрд рублей из-за запрета въезда с КНР
Газета.Ru19 февраля в 04:28
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 17:32, Ашберн
Общество
Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными
Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
Кино
Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии
Армия и оружие
Беженцы из Идлибской зоны деэскалации покидают места боевых действий
Музыка
Лоза оценил идею Крутого отправить на Евровидение певца из Белоруссии
Юрий Лоза, певец и композитор, оценил идею Игоря Крутого отправить на «Евровидение» от России гражданина Белоруссии Тимофея Морозова, который выступает под псевдонимом Тима Белорусских.
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в США превысило 30 человек
Число подтвержденных случаев заболевания новым коронавирусом на территории США достигло 34 человек, сообщил в пятницу центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Политика
Зеленский рассказал о «вирусологах в спортивных костюмах»
Глава государства отметил, что речь идет об "известных миру вирусологах в спортивных костюмах".
Здоровье
В Челябинской области увеличили подъёмные врачам и фельдшерам
В Челябинской области увеличены размеры подъёмных врачам и фельдшерам, которые уезжают на работу в сельскую местность или малые города.
Политика
Поправки в Конституцию россиянам объяснят волонтеры
Волонтеры разъяснят гражданам суть поправок в Конституцию России перед голосованием.
Футбол
Руни проводит 500-й матч в английских чемпионатах
34-летний англичанин провел 393 матча за «Манчестер Юнайтед», 98 за «Эвертон» и 9 за «Дерби Каунти».
Технологии
Microsoft обновляет в Windows 10 иконки всех приложений
Корпорация Microsoft объявила, что участники программы Insiders могут получить обновленную версию Windows 10.
Политика
Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос
Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести для допроса в Государственное бюро расследований экс-президента Украины Петра Порошенко.
Политика
США ужесточат режим экспортного контроля в отношении России
США с 24 февраля ужесточат экспортный режим в отношении России. Об этом, как передаёт РИА Новости, свидетельствует уведомление Минторга США.
Экономика
Гончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.
Армия и оружие
National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир
Прошлый рейтинг издание публиковало в январе 2020 года. National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир.
Общество
Мантуров объяснил, кого затронет повышение налога на старые автомобили
Предлагаемое Минпромторгом увеличение ставки транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже не затронет владельцев личных машин, заявил глава ведомства Денис Мантуров.
Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group могут купить долю в сервисе «Самокат»
Совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group могут стать совладельцами сервиса экспресс-доставки продуктов «Самокат» в течение ближайшего месяца.
Футбол
Стерлинг – о матче с «Реалом»: «Мало команд могут остановить нас»
Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился ожиданиями от матчей с мадридским «Реалом».
Игры
Поставки Valve Index сократятся из-за эпидемии коронавируса
Представители компании объяснили, что затруднения вызваны эпидемией коронавируса, из-за которой сбился график производства устройств.
Шоу-бизнес
Жена Малкина рассказала о знакомстве с хоккеистом
Супруга российского хоккеиста "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина Анна Кастерова рассказала о знакомстве с игроком, передает Sport24.
Общество
Певица Валерия создаст партию для женщин
Российская певица Валерия создаст и возглавит политическую партию по борьбе с домашним насилием и за права женщин.
Происшествия
В башне «Око» в Москва-сити произошло обрушение
В Москва-сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око», предположительно выпало стекло, сообщает в субботу, 22 февраля, РЕН ТВ со ссылкой на экстренные службы столицы.
Футбол
В России закрылось трансферное окно
Сегодня в полночь в чемпионате России закрылось зимнее трансферное окно.
Политика
В Конституции могут закрепить определение предпринимательства
Глава ВЭБа Игорь Шувалов в ходе пленарного заседания международной конференции "Пробелы в позитивном праве: доктрина и практика" выступил с предложением закрепить в Конституции определение предпринимательства.
Политика
Черный ящик сбитого в Иране Боинга потребовал ремонта
Политика
МИД Украины сообщил о работе над новой версией минских соглашений
Украина работает над новым вариантом минских соглашений, поскольку некоторые пункты документа в действующей редакции реализовать невозможно, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко «Голосу Америки».
Экономика
Новак рассказал о предложении России по нефти для Белоруссии
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с послом республики в России Владимиром Семашко заявил, что потери Белоруссии от уменьшения в России экспортной пошлины на нефть составят в 2020 году до $430 млн.
Политика
«Стадо или нация», - Зеленский после боев в Новых Санжарах предостерег украинцев
Владимир Зеленский после событий в Новых Санжарах попросил украинцев быть нацией, а не стадом, проявляя настоящее единство, а не фейковое.
Политика
Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.
Экономика
На Камчатке оформили восемь договоров по «Дальневосточной ипотеке»
Восемь договоров по «Дальневосточной ипотеке» оформили на Камчатке.