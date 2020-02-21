Экономика
ИнтерфаксТуроператоры попросят власти РФ компенсировать убытки от коронавируса
Если же направление не откроется и в летнем сезоне, потери превысят 30 млрд рублей. Ранее министерство транспорта РФ предложило компенсировать авиакомпаниям потери в размере 1,6 млрд рублей из-за ограничения полетов в Китай на фоне распространения коронавируса.
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с чего всё началось
Как отмечается в сообщении АТОР, размещенном на сайте ассоциации, Министерство транспорта РФ заявило, что авиаперевозчики, работающие на китайском направлении и вынужденные остановить полеты в Китай, рассчитывают на компенсацию со стороны государства фактических потерь и неполученной прибыли.ТАССвчера в 03:56
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Туроператоры попросили кабмин компенсировать убытки из-за коронавируса
Российская газетавчера в 05:28
Туроператоры попросили у государства 590 млн рублей компенсации из-за коронавируса
Интерфаксвчера в 02:59
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