Общество
Profi.travelТуроператоры попросят власти компенсировать им убытки от коронавируса
Ассоциация туроператоров России намерена обратиться в правительство РФ с просьбой о компенсациях убытков из-за эпидемии коронавируса. Об этом Profi.Travel рассказала 19 февраля исполнительный директор организации Майя Ломидзе.
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Происшествия
При стрельбе в немецком городе Ханау погибли восемь человек
Восемь человек погибли и пятеро получили тяжелые ранения при стрельбе в городе Ханау в немецкой земле Гессен, сообщили в полиции.
Происшествия
В Магадане самолет ударился о землю при взлете
Самолет в Магадане в четверг утром совершил экстренную посадку на аэродроме при взлете, так как не смог набрать высоту.
Политика
Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.
Политика
Путин объяснил выбор Мишустина на пост главы правительства
Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС сообщил, что при выборе кандидатуры на пост нового руководителя правительства Михаила Мишустина не было в первоначальном списке.
Шоу-бизнес
Дочь Спилберга решила стать порнозвездой
Впервые Микаэла поделилась новостями о желании стать порнозвездой в социальных сетях в начале февраля.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл прекратят королевские обязанности с апреля
Позднее в Букингемском дворце сообщили, что с весны 2020 года Гарри и Меган перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе, не уточнив даты.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила сына Джигану
Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
Шоу-бизнес
Тимур Еремеев заменит Дмитрия Шепелева в шоу «На самом деле»
Тимур Еремеев займет пост ведущего скандального телешоу. Пока актер не подписал контракт, но сотрудники программы в курсе грядущих перемен.
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали возможную операцию Турции в Идлибе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал худшим сценарием развития событий в сирийском Идлибе возможную военную операцию Турции.
Армия и оружие
Американский броневик попытался столкнуть российский «Тигр» с дороги в Сирии
Американский броневик попытался столкнуть российский «Тигр» с дороги в Сирии.
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Общество
Число жертв коронавируса в китайском Хубэе возросло до 2029 человек
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что сын Елены Яковлевой Денис Шальных решил избавиться от татуировок, обрамляющих его лицо.
Политика
Комитет Госдумы поддержал поправку о неприкосновенности экс-президента
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал новые поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции.
Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
Бегущая строка в новостях телеканала «Россия 24» удивила телезрителей.
Здоровье
Ученые рассказали о пользе «вредного» картофеля
Американские ученые из Университета штата Пенсильвания выяснили, что картофель, который считается вредным продуктом для сохранения фигуры, способствует улучшению показателей здоровья человека.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.
Армия и оружие
Украинские военные бросили опорный пункт в Донбассе
ВСУ были вынуждены покинуть передовой наблюдательный пункт в Донбассе, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова похвасталась новой прической
Популярная телеведущая Анфиса Чехова обоснованно считается одной из самых эффектных женщин и вызывает неизменный интерес поклонников.
Политика
Совбез ООН обсудил обострение конфликта, касающегося ДНР и ЛНР
Обострение конфликта на юго-востоке Украине обсудили на заседании совета безопасности ООН, передает ОТР.
Футбол
Марадоне во время матча помощники принесли неизвестное вещество
Легендарный аргентинский футболист, а в настоящее время главный тренер клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона попал под прицел телекамер, когда ассистент принёс ему неизвестное вещество.
Шоу-бизнес
Сын Кати Семеновой попал в реанимацию с инсультом
Хоккей
Хоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова недалеким
Защитник хоккейного клуба «Колорадо» Никита Задоров считает, что российский футболист Дмитрий Тарасов показал себя не с лучшей стороны, когда в начале 2020 года поздравил молодежную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира.
Биатлон
Бё: получил много весёлых отзывов на коллаж о чаепитии с Логиновым
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё заявил, что получил много положительных отзывов на коллаж в социальных сетях, на котором он пьёт чай вместе с россиянином Александром Логиновым.
Общество
Суд Гааги обязал Россию выплатить €50 млрд по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги во вторник отменил решение окружного суда, снявшего с РФ обязательства по выплате 50 млрд евро бывшим акционерам компании ЮКОС.