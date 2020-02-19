Экономика
ИнтерфаксТуроператоры попросят власти РФ компенсировать убытки от коронавируса
Если же направление не откроется и в летнем сезоне, потери превысят 30 млрд рублей. Ранее министерство транспорта РФ предложило компенсировать авиакомпаниям потери в размере 1,6 млрд рублей из-за ограничения полетов в Китай на фоне распространения коронавируса.
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с чего всё началось
Потери российского турбизнеса в связи с запретом на въезд в страну для граждан Китая в феврале и марте могут составить 2,8 млрд руб., сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).РБКвчера в 04:34
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АТОР оценила потери турбизнеса от запрета китайцам въезжать в Россию
Вечерняя Москва18 февраля в 17:59
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Происшествия
Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти
Шоу-бизнес
Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»
Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Шоу-бизнес
Экс-супруг Лолиты сообщил о ее наркозависимости
Дмитрий Иванов в своем Instagram-аккаунте заявил, что у него больше нет сил бороться с "ветряными мельницами", поэтому он решил сделать официальное заявление по поводу развода с Лолитой Милявской.
Общество
Российская пенсионерка отправила в Кремль 1 рубль 10 копеек прибавки к пенсии
Учительница английского языка из Челябинска с 33-летним стажем Елена Карпеня после индексации пенсии на 6,6 процента получила прибавку в 1 рубль и 10 копеек.
Происшествия
Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом
Diamond Princess 20 января отправился из японского города Йокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Политика
Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра
Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
Политика
Депутат Рады предложил создать «зону отчуждения» в Донбассе
Лидер украинской парламентской фракции "Голос" Сергей Рахманин заявил о необходимости создать в Донбассе "зону отчуждения".
Происшествия
Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей
В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
Политика
Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге
Российский лидер Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ поблагодарил США за предоставленную информацию, которая помогла предотвратить теракт в России в конце 2019 года.
Армия и оружие
Армия Хафтара уничтожила турецкое судно с оружием
Общество
Владелица Wildberries стала самой богатой женщиной России
Бакальчук, чье нынешнее состояние Forbes оценивает в $1,4 млрд, стала самой богатой женщиной России.
Авто
Двигатель Lada Granta стал мощнее
Тольяттинская компания «Супер-Авто» (дочернее предприятие АвтоВАЗа) начала прием заказов на LADA Granta с 16-клапанным двигателем объемом 1,8 литра мощностью 117 л.с. Как сообщает «Автоновости дня», такая Granta стоит на 35 тыс. рублей дороже обычной с 1,6-литровым мотором ВАЗ-21127 на 106 л.с.
Экономика
Егоров: ФНС в 2019 году обеспечила 76% доходов бюджетной системы РФ
Федеральная налоговая служба (ФНС) в 2019 году обеспечила 76% доходов бюджетной системы страны.
Экономика
В Думу внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Государственную думу.
Общество
Лондон изменит требования к желающим работать в Британии иностранцам
Великобритания по окончании переходного периода после Brexit почти не оставит шансов для работы в стране для низкоквалифицированных иностранцев, а для квалифицированных введет дополнительные условия для получения визы: наличие предложения о работе и владение английским языком.
Политика
Зеленский осудил протесты против эвакуации граждан Украины из Китая
Президент Украины Владимир Зеленский осудил протесты граждан страны против эвакуации на родину украинцев из Китая в связи со вспышкой нового коронавируса.
Общество
Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи
Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
Происшествия
Момент смертельного ДТП в Твери попал на видео
В Сети появилось видео лобового столкновения автомобилей в Твери, в результате которого погиб человек.
Здоровье
Ученые рассказали, как правильно принимать аспирин
Американские ученые-медики во главе с Чарльзом Хеннекенсом — исследователем, который первым в мире обнаружил профилактические свойства аспирина для людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям, — опубликовали в журнале American Journal of Medicine уточненные рекомендации по применению этого препарата.
Политика
ЦИК создаст участки на рабочих местах для голосования по Конституции
В случае общероссийского голосования по изменениям в Конституцию речь идет о едином округе, пояснил Булаев.
Технологии
Умер изобретатель легендарных функций «Ctrl C» и «Ctrl V»
Умер американский программист Ларри Теслер, создатель функций «вырезать», «копировать», «вставить» для операционных систем и различных программ — «Ctrl C», «Ctrl V» и «Ctrl X». Ему было 74 года.
Экономика
Сбербанк заработает на искусственном интеллекте 450 млрд рублей
В дорожной карте развития сквозной цифровой технологии в России до 2024 г. предполагается, что Сбербанк с помощью искусственного интеллекта заработает 448 млрд руб.
Финансы
Рубль незначительно снизился к доллару и евро
Курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов повысился на 14 коп. до 63,72 руб. В свою очередь, курс евро вырос на 8 коп. и достиг отметки — 68,78 руб. Нефть марки Brent увеличилась на 0,25% и составила 59,28 доллара за баррель.
Музыка
Игорь Крутой назвал достойного кандидата для участия в Евровидении
Композитор Игорь Крутой рассказал, кто, по его мнению, может поехать от России на конкурс песни Евровидение в 2020 году.
Политика
Трамп назначил нового исполняющего обязанности главы Нацразведки США
Американский президент Дональд Трамп объявил, что посол США в Германии Ричард Гренелл станет новым исполняющим обязанности директора Национальной разведки страны вместо Джозефа Магуайра.
Экономика
На петербургском рынке аренды жилья могут измениться цены
Справка По данным Knight Frank St Petersburg, за 2019 год в среднем цены на рынке апартаментов выросли на 8–16% — до 154 тыс. руб. за 1 кв. м. Рост стоимости сопоставим с повышением цен на жилье массового спроса.