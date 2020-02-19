Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксТуроператоры попросят власти РФ компенсировать убытки от коронавируса

Если же направление не откроется и в летнем сезоне, потери превысят 30 млрд рублей. Ранее министерство транспорта РФ предложило компенсировать авиакомпаниям потери в размере 1,6 млрд рублей из-за ограничения полетов в Китай на фоне распространения коронавируса.
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с чего всё началось
Потери российского турбизнеса в связи с запретом на въезд в страну для граждан Китая в феврале и марте могут составить 2,8 млрд руб., сообщили
 в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
РБКвчера в 04:34

Подробнее о событии

В России начинает действовать запрет на въезд китайцев

Эхо Москвывчера в 22:24

АТОР попросит органы власти компенсировать потери туроператоров РФ из-за ситуации в Китае

ТАССвчера в 06:55

АТОР обратится к властям с просьбой о компенсации потерь туроператоров из-за коронавируса

Москва 24вчера в 06:17

Туроператоры попросят власти РФ компенсировать убытки от коронавируса

Интерфаксвчера в 06:55

Туроператоры оценили потери из-за запрета на въезд гражданам Китая

РБКвчера в 04:34

Туроператоры попросят компенсировать потери из-за ситуации с Китаем

Российская газетавчера в 06:29

АТОР оценила потери турбизнеса от запрета китайцам въезжать в Россию

Вечерняя Москва18 февраля в 17:59
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Происшествия

Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти

Российская газета 00:50
Шоу-бизнес

Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»

Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Газета.Ru вчера в 11:52
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости вчера в 06:49
Шоу-бизнес

Экс-супруг Лолиты сообщил о ее наркозависимости

Дмитрий Иванов в своем Instagram-аккаунте заявил, что у него больше нет сил бороться с "ветряными мельницами", поэтому он решил сделать официальное заявление по поводу развода с Лолитой Милявской.
VSE42.RU 18 февраля в 23:46
Общество

Российская пенсионерка отправила в Кремль 1 рубль 10 копеек прибавки к пенсии

Учительница английского языка из Челябинска с 33-летним стажем Елена Карпеня после индексации пенсии на 6,6 процента получила прибавку в 1 рубль и 10 копеек.
Lenta.ru 03:41
Происшествия

Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом

Diamond Princess 20 января отправился из японского города Йокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Интерфакс вчера в 23:45
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 01:54
Политика

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
REGNUM вчера в 18:50
Политика

Депутат Рады предложил создать «зону отчуждения» в Донбассе

Лидер украинской парламентской фракции "Голос" Сергей Рахманин заявил о необходимости создать в Донбассе "зону отчуждения".
РИА Новости 00:57
Происшествия

Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей

В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
Ведомости вчера в 10:09
Политика

Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге

Российский лидер Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ поблагодарил США за предоставленную информацию, которая помогла предотвратить теракт в России в конце 2019 года.
RT на русском 03:57
Армия и оружие

Армия Хафтара уничтожила турецкое судно с оружием

Московский Комсомолец 18 февраля в 08:40
Общество

Владелица Wildberries стала самой богатой женщиной России

Бакальчук, чье нынешнее состояние Forbes оценивает в $1,4 млрд, стала самой богатой женщиной России.
Ведомости 01:34
Авто

Двигатель Lada Granta стал мощнее

Тольяттинская компания «Супер-Авто» (дочернее предприятие АвтоВАЗа) начала прием заказов на LADA Granta с 16-клапанным двигателем объемом 1,8 литра мощностью 117 л.с. Как сообщает «Автоновости дня», такая Granta стоит на 35 тыс. рублей дороже обычной с 1,6-литровым мотором ВАЗ-21127 на 106 л.с.
Автоновости дня вчера в 12:15
Экономика

Егоров: ФНС в 2019 году обеспечила 76% доходов бюджетной системы РФ

Федеральная налоговая служба (ФНС) в 2019 году обеспечила 76% доходов бюджетной системы страны.
Российская газета 02:45
Экономика

В Думу внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Государственную думу.
Известия 17 февраля в 19:23
Общество

Лондон изменит требования к желающим работать в Британии иностранцам

Великобритания по окончании переходного периода после Brexit почти не оставит шансов для работы в стране для низкоквалифицированных иностранцев, а для квалифицированных введет дополнительные условия для получения визы: наличие предложения о работе и владение английским языком.
РИА Новости вчера в 04:37
Политика

Зеленский осудил протесты против эвакуации граждан Украины из Китая

Президент Украины Владимир Зеленский осудил протесты граждан страны против эвакуации на родину украинцев из Китая в связи со вспышкой нового коронавируса.
РИА Новости 03:49
Общество

Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи

Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
Российская газета вчера в 20:04
Происшествия

Момент смертельного ДТП в Твери попал на видео

В Сети появилось видео лобового столкновения автомобилей в Твери, в результате которого погиб человек.
РИА Новости 04:40
Здоровье

Ученые рассказали, как правильно принимать аспирин

Американские ученые-медики во главе с Чарльзом Хеннекенсом — исследователем, который первым в мире обнаружил профилактические свойства аспирина для людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям, — опубликовали в журнале American Journal of Medicine уточненные рекомендации по применению этого препарата.
РИА Новости 18 февраля в 06:08
Политика

ЦИК создаст участки на рабочих местах для голосования по Конституции

В случае общероссийского голосования по изменениям в Конституцию речь идет о едином округе, пояснил Булаев.
Российская газета 04:39
Технологии

Умер изобретатель легендарных функций «Ctrl C» и «Ctrl V»

Умер американский программист Ларри Теслер, создатель функций «вырезать», «копировать», «вставить» для операционных систем и различных программ — «Ctrl C», «Ctrl V» и «Ctrl X». Ему было 74 года.
Sibnet Новости 03:39
Экономика

Сбербанк заработает на искусственном интеллекте 450 млрд рублей

В дорожной карте развития сквозной цифровой технологии в России до 2024 г. предполагается, что Сбербанк с помощью искусственного интеллекта заработает 448 млрд руб.
Ведомости вчера в 16:58
Финансы

Рубль незначительно снизился к доллару и евро

Курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов повысился на 14 коп. до 63,72 руб. В свою очередь, курс евро вырос на 8 коп. и достиг отметки — 68,78 руб. Нефть марки Brent увеличилась на 0,25% и составила 59,28 доллара за баррель.
Газета.Ru 02:48
Музыка

Игорь Крутой назвал достойного кандидата для участия в Евровидении

Композитор Игорь Крутой рассказал, кто, по его мнению, может поехать от России на конкурс песни Евровидение в 2020 году.
Gazeta.SPb 00:21
Политика

Трамп назначил нового исполняющего обязанности главы Нацразведки США

Американский президент Дональд Трамп объявил, что посол США в Германии Ричард Гренелл станет новым исполняющим обязанности директора Национальной разведки страны вместо Джозефа Магуайра.
RT на русском вчера в 19:49
Происшествия

Австралия подтвердила утечку секретных данных полиции по делу MH17

Lenta.ru 01:42
Общество

Следует поднять уровень приличия, а не пенсии: о жалобах звёзд

REGNUM 04:40
Экономика

На петербургском рынке аренды жилья могут измениться цены

Справка По данным Knight Frank St Petersburg, за 2019 год в среднем цены на рынке апартаментов выросли на 8–16% — до 154 тыс. руб. за 1 кв. м. Рост стоимости сопоставим с повышением цен на жилье массового спроса.
РБК Санкт-Петербург 02:39
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