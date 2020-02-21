с чего всё началось

Ассоциация туроператоров России намерена обратиться в правительство РФ с просьбой о компенсациях убытков из-за эпидемии коронавируса. Об этом Profi.Travel рассказала 19 февраля исполнительный директор организации Майя Ломидзе.

Туроператоры попросят власти компенсировать им убытки от коронавируса

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