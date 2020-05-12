Общество

РИАМОРИАМОТурпоездки между регионами России могут разрешить с 1 июня

Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) выступили с предложением разрешить туристические поездки по стране с 1 июня этого года, речь идет о регионах, в которых отмечается низкий уровень заболеваемости коронавирусом, сообщает РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать53
с чего всё началось
— Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) предлагают с 1 июня 2020 года разрешить турпоездки внутри страны как минимум между регионами с низким уровнем заболеваемости CoViD-19 — разумеется, в зависимости от эпидемиологической обстановки, — сообщается в ежедневной электронной газете
 Российского союза туриндустрии.
Life.ruвчера в 06:05

Подробнее о событии

Турпоездки внутри страны предложили разрешить с 1 июня

Российская газетавчера в 06:53

РСТ и РГА предложили план возобновления туризма

Welcometimes.ruвчера в 04:04

Туроператоры и отельеры предложили властям разрешить с 1 июня турпоездки по России

Интерфаксвчера в 06:17

Турбизнес просит разрешить путешествия по России с 1 июня

URA.Ruвчера в 05:42

Бизнес попросил разрешить турпоездки по России с 1 июня

Известиявчера в 04:36

Бизнес просит разрешить турпоездки между некоторыми регионами России с 1 июня

ТАССвчера в 04:13

Бизнес попросил разрешить турпоездки между некоторыми регионами России

РБКвчера в 06:29
Показать все источники
Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 04:20, Ашберн
Политика

Украина пригрозила Турции лишением туристов из-за песни «Катюша»

Украинский посол в Турции Андрей Сибиха пригрозил, что страна может остаться без туристов из Украины после исполнения песни на курорте в Аланье в День Победы.
Газета.Ru вчера в 23:46
570
Происшествия

Уральский производитель ИВЛ прокомментировал возгорания в больницах

Производитель аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Уральский приборостроительный завод прокомментировал возгорания аппаратов в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.
Известия вчера в 07:13
1,3K
Экономика

Саудовская Аравия терпит поражение в нефтяной войне

Нефтяной обвал вкупе с карантином вынудили Саудовскую Аравию пойти на болезненное повышение налогов и отказаться от социальной поддержки населения.
Взгляд.ру 01:30
Шоу-бизнес

Дочь Пескова прокомментировала заражение отца коронавирусом

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета рассказала о своём самочувствии после заражения отца коронавирусом.
Pravda.Ru вчера в 09:31
59
Игры

Твиттер игры Mafia впервые заработал с 2018 года

Официальный твиттер-аккаунт игры Mafia неожиданно обновился. В нём появился пост с одним словом «Family».
The GEEK 10 мая в 11:37
20
Общество

Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом

Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 гола может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионах засуха.
REGNUM 03:40
439
Общество

Саратовскую чиновницу уволили после комментария о выплатах на детей

Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук уволили с должности после ее комментария об оказании помощи семьям с детьми.
РБК 03:46
4,2K
Авто

Блогер выяснил, что дешевле: купить Весту или собрать ее по запчастям

Блогер youtube-канала «Андрей Макар» выяснил, что обойдется дешевле: приобрести Lada Vesta у дилера или собрать ее по запчастям.
Тарантас Ньюс вчера в 03:02
11
Общество

«Победа» поэтапно возобновит полеты по России с 1 июня

Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") поэтапно возобновит полеты по России с 1 июня, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости 04:03
Экономика

Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы

Урожай пшеницы в 2019 году составил 74,4 млн т. В конце апреля Минсельхоз сообщил о том, что Россия прекратила вывоз зерна за границу, так как выбрала нетарифную квоту на экспорт.
РБК 00:12
45
Общество

Путин: Семьи с детьми получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка

Семьи с детьми до трех лет получат до 5 тысяч рублей государственной помощи.
RuNews24.ru 11 мая в 11:29
Здоровье

Медики советуют россиянам после самоизоляции обратиться к психологу

Член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич рассказал, что после карантина жизнь россиян может усложниться рядом психических расстройств, среди которых возможны посттравматическое стрессовое расстройство, генерализированное тревожное расстройство, панические настроения, а также соматоформные расстройства.
Живая Кубань 02:59
30
Энергетика

Минэнерго США ожидает падения мирового спроса на нефть в 2020 году

Американское Министерство энергетики прогнозирует снижение мирового спроса на чёрное золото в нынешнем году на 8,1 млн баррелей по сравнению с 2019 годом.
News.ru вчера в 14:18
Космос

Анатолий Вассерман объяснил, зачем человечеству осваивать Марс

Москва, 12 мая 2020, 14:00 — REGNUM Человечеству действительно жизненно необходимо осваивать Марс, считает известный эрудит Анатолий Вассерман.
REGNUM вчера в 07:00
1
Экономика

На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка

В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости вчера в 11:48
352
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Москва, 10 мая 2020, 11:28 — REGNUM В России за прошедшие сутки выявлено 11 012 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах.
REGNUM 10 мая в 04:28
269
Политика

Instagram-аккаунт Кадырова заблокировали из-за санкций

Газета.Ru 03:59
6
Происшествия

В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
58
Общество

В регионе количество заболевших коронавирусом превысило 800 человек

6 и 7 мая количество новых зараженных в регионе не превышало 20 человек.
РБК Калининград 03:35
94
Общество

ФБР случайно раскрыло имя подозреваемого в участии в терактах 11 сентября чиновника

ФБР случайно раскрыло личность сотрудника посольства Саудовской Аравии, подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года.
Известия 04:09
Происшествия

В Омской области скончались ещё два пациента с коронавирусом

Омск, 13 мая 2020, 09:42 — REGNUM За последние сутки в Омской области подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 13 мая в минздраве региона.
REGNUM 02:42
8
Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
2,2K
Происшествия

В Петербурге от COVID-19 скончался первый полицейский

Санкт-Петербург, 13 мая 2020, 10:53 — REGNUM В Санкт-Петербурге умер от двухсторонней пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, подполковник полиции, начальник 16-го отдела полиции УМВД России по Василеостровскому району Руслан Анисимов.
REGNUM 03:53
7
Общество

За сутки в РФ зарегистрировано 10 тысяч новых случаев коронавируса

В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 242 271 случай (+4,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Интерфакс 03:44
Происшествия

В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие

На востоке Москвы произошло обрушение одного из перекрытий в жилом доме по адресу: шоссе Энтузиастов 22/18.
Вести.Ru вчера в 23:02
106
Общество

Во Владимирской области зарегистрировано 72 новых случая коронавируса

Примечательно, что Владимир по количеству заражений вышел на первое место, обогнав Петушинский район, в котором новых случаев снова не зарегистрировано.
Провинция.ру 04:00
627
Происшествия

В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции

ТАСС вчера в 07:01
442
Общество

135 человек в Свердловской области заболели коронавирусом за сутки

Kursk.com 03:40
147
Здоровье

За сутки в Крыму коронавирусом заразились 30 человек

За минувшие сутки в Крыму зафиксировано 30 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
Город24 03:15
29
Политика

В сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса

В американский сенат был внесен проект закона "Об ответственности за COVID-19", который предусматривает введение санкционных мер против Китая из-за коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 00:25
46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное