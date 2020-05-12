Общество
Свободная ПрессаТуроператоры предложили властям разрешить с 1 июня турпоездки по РФ
Российский союз туриндустрии и Российская гостиничная ассоциация предложили разрешить с 1 июня турпоездки в благополучные по коронавирусу регионы России, а с 1 июля возобновить сообщение с рядом зарубежных стран, постоянно расширяя их список.
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с чего всё началось
— Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) предлагают с 1 июня 2020 года разрешить турпоездки внутри страны как минимум между регионами с низким уровнем заболеваемости CoViD-19 — разумеется, в зависимости от эпидемиологической обстановки, — сообщается в ежедневной электронной газете Российского союза туриндустрии.Life.ruвчера в 06:05
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Туроператоры и отельеры предложили властям разрешить с 1 июня турпоездки по России
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