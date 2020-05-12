с чего всё началось

Российский союз туриндустрии и Российская гостиничная ассоциация предложили разрешить с 1 июня турпоездки в благополучные по коронавирусу регионы России, а с 1 июля возобновить сообщение с рядом зарубежных стран, постоянно расширяя их список.

Туроператоры предложили властям разрешить с 1 июня турпоездки по РФ

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