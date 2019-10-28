Экономика
РБКТуроператоры предупредили о «налоге на проживание» в Турции
В Турции с 1 апреля 2020 года начнет действовать «налог на проживание» туристов в отелях. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. По их информации, сбор будут платить не туристы, а местные гостиницы, мотели, кемпинги, а также арендаторы апартаментов и гостевых домов.
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В туристической отрасли Турции может появиться новый налог, который охватит все объекты размещения, включая и отели на популярных у россиян курортах, утверждает Ассоциация туроператоров России (АТОР).Коммерсантъ09:03
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