с чего всё началось

В Турции с 1 апреля 2020 года начнет действовать «налог на проживание» туристов в отелях. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. По их информации, сбор будут платить не туристы, а местные гостиницы, мотели, кемпинги, а также арендаторы апартаментов и гостевых домов.

Туроператоры предупредили о «налоге на проживание» в Турции

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