Экономика

РБКРБКТуроператоры предупредили о подорожании авиабилетов с 5 февраля

Цены авиабилетов на международные рейсы возрастут почти на 3% с 5 февраля текущего года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Изменение связано с корректировкой внутреннего курса валют, который устанавливает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).
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с чего всё началось
Перелеты за рубеж подорожают в соответствии с обновленным курсом доллара и евро по отношению к рублю в ночь с 4 на 5 февраля, сообщила Ассоциация туроператоров России
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Известия04:42

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Эксперт: изменение курса валют IATA не окажет серьезного влияния на стоимость авиабилетов

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Туроператоры предупредили о подорожании авиабилетов с 5 февраля

РБК08:32

Авиабилеты за рубеж подорожают в РФ с 5 февраля

Интерфакс05:35

Авиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля

Коммерсантъ06:19

Авиабилеты подорожают с 5 февраля почти на 3%

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Цены на авиабилеты за границу вырастут с 5 февраля

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Поездки за границу станут дороже для россиян

Lenta.ru02:59
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