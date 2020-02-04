Экономика
РБКТуроператоры предупредили о подорожании авиабилетов с 5 февраля
Цены авиабилетов на международные рейсы возрастут почти на 3% с 5 февраля текущего года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Изменение связано с корректировкой внутреннего курса валют, который устанавливает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).
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с чего всё началось
Перелеты за рубеж подорожают в соответствии с обновленным курсом доллара и евро по отношению к рублю в ночь с 4 на 5 февраля, сообщила Ассоциация туроператоров России.Известия04:42
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Полиция пресекла мошенничество при продаже подержанных автомобилей
Ущерб от схемы превысил 100 млн руб. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с коллегами из Белгородской и Орловской областей пресечена деятельность преступного сообщества по мошеннической продаже автомобилей, жертвами которой стали более 300 человек.
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Самолеты ВКС вылетели для эвакуации россиян из Уханя
На прошлой неделе правительство России приняло решение закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан Китая, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян, приостановить полеты всех регулярных российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.
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Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Общество
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Армия и оружие
В Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными бойцами ВСУ
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В Твери задержан водитель автомобиля, сбившего людей на тротуаре
В Твери задержан водитель, автомобиль которого влетел в толпу пешеходов на тротуаре.
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Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
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Иран запустит спутник «Зафар» до конца текущей недели.
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Общество
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Политика
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Кино
Фильм «1917» получил премию BAFTA как лучший британский фильм
Исторической драме "1917" американского режиссера Сэма Мендеса присвоена премия Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший британский фильм, передает ТАСС.