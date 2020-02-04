с чего всё началось

Цены авиабилетов на международные рейсы возрастут почти на 3% с 5 февраля текущего года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Изменение связано с корректировкой внутреннего курса валют, который устанавливает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

Туроператоры предупредили о подорожании авиабилетов с 5 февраля

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