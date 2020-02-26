с чего всё началось

В четверг утром Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею из-за угрозы жизни и здоровью в этих странах до стабилизации эпидимиологической обстановки.

Политика Лукашенко настаивает, что договорился с Путиным по поставкам нефти Президент Белоруссии Александр Лукашенко настаивает, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о компенсации Минску при поставках нефти снижения нефтяных пошлин из-за налогового маневра, однако, по его словам, российские министры "по-своему" трактуют эти договоренности.

Музыка Панайотова назвали представителем России на «Евровидении» Певец Александр Панайотов представит Россию на песенном конкурсе "Евровидение", передает "Стархит" со ссылкой на собственный источник.

Политика Президенту предложили провести голосование по Конституции 22 апреля Глава государства Владимир Путин получил предложение от сопредседателя рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию провести общероссийское голосование по изменениям в Основной закон 22 апреля.

Политика Песков пояснил слова Путина о претензиях на активы экс-республик СССР Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о претензиях России на активы бывших республик СССР из-за долгов, передает корреспондент "Газеты.Ru" По его словам, речь идет о проблеме перерегистрации советской заграничной собственности.

Происшествия Прокуратура обжаловала УДО экс-главы ФСИН Реймера Прокуратура обжаловала решение суда об условно-досрочном освобождении (УДО) экс-главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Реймера, который ранее был осужден на восемь лет колонии за крупное хищение при закупке электронных браслетов.

Общество Утечка: скриншоты Baldur’s Gate III За десяток часов до первого показа геймплея Baldur's Gate III в сети появились первые скриншоты игры.

Общество Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.

Игры Игра Diablo 4 станет более мрачной В корпорации Blizzard рассказали о нововведениях, которые ожидают ролевую игру Diablo 4. По словам разработчиков, пользователей ждёт новый интерфейс, а сама игра станет более мрачной.

Общество Минпромторг предложил изменить правила продажи алкоголя Минпромторг предложил ввести единый федеральный подход для регулирования розничной продажи алкоголя и предотвращения фактов коррупции на местах при установлении границ территорий, прилегающих к соцобъектам.