Общество

ИнтерфаксИнтерфаксТуроператоры приостановили продажи туров в Италию из-за коронавируса

В четверг утром Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею из-за угрозы жизни и здоровью в этих странах до стабилизации эпидимиологической обстановки.
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с чего всё началось
Российские туристы по закону имеют право потребовать от туроператоров вернуть деньги в случае отмены поездки в Италию, Южную Корею и Иран из-за ситуации с коронавирусом, напомнили
 в Ростуризме.
Коммерсантъ03:20

Подробнее о событии

В Италии сообщили о новых случаях коронавируса

Pravda.Ru05:39

Ростуризм дал указание остановить продажу туров в Италию и Иран

РБК03:25

Названо число находящихся в Италии организованных туристов из России

REGNUM03:50

Туроператоры приостановили продажи туров в Италию из-за коронавируса

Интерфакс05:43

В Италии находятся около 7 тыс. российских организованных туристов

ТАСС03:22

Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Италию, Корею и Иран

РИА Новости02:47

Ростуризм рекомендовал отменить поездки в Италию, Иран и Южную Корею из-за коронавируса

Клопсвчера в 06:17
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Происшествия

Возбуждено уголовное дело об убийстве пропавшей девушки из дела «Сети»

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Военное преимущество Соединенных Штатов в мире подорвано.
Российская газета вчера в 23:40
Футбол

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Группа «Тинькофф» стала титульным спонсором Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ).
Телеканал 360° вчера в 09:23
Политика

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Происшествия

В Турции задержали россиянку по подозрению в провозе наркотика

Турецкие власти задержали гражданку России по подозрению в попытке несанкционированного ввоза на территорию республики наркотического вещества.
RT на русском 04:15
Музыка

Панайотова назвали представителем России на «Евровидении»

Певец Александр Панайотов представит Россию на песенном конкурсе "Евровидение", передает "Стархит" со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 03:11
Политика

Президенту предложили провести голосование по Конституции 22 апреля

Глава государства Владимир Путин получил предложение от сопредседателя рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию провести общероссийское голосование по изменениям в Основной закон 22 апреля.
Общественная служба новостей вчера в 10:47
Политика

Песков пояснил слова Путина о претензиях на активы экс-республик СССР

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о претензиях России на активы бывших республик СССР из-за долгов, передает корреспондент "Газеты.Ru" По его словам, речь идет о проблеме перерегистрации советской заграничной собственности.
Газета.Ru 04:37
Технологии

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Представитель Microsoft назвал его звуком с трассировкой лучей (ray traced audio). К сожалению, внятных объяснений нам не дали.
iXBT.com 04:48
Происшествия

Прокуратура обжаловала УДО экс-главы ФСИН Реймера

Прокуратура обжаловала решение суда об условно-досрочном освобождении (УДО) экс-главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Реймера, который ранее был осужден на восемь лет колонии за крупное хищение при закупке электронных браслетов.
Интерфакс 02:35
Общество

Утечка: скриншоты Baldur’s Gate III

За десяток часов до первого показа геймплея Baldur's Gate III в сети появились первые скриншоты игры.
Мир фантастики 04:09
Армия и оружие

Российский Су-34 и МиГ-23 ВВС Сирии отразили удары террористов

Народные новости 01:25
Наука

Классический закон Аррениуса смогла нарушить квантовая диффузия

Движения, которые нарушают классические законы, были зафиксированы во время облучения вольфрама потоком электронов.
Anonsens вчера в 15:44
Происшествия

В массовом ДТП в Ростовской области погибли три человека

В четверг, 27 февраля, на 8-м километре трассы Ростов — Семикаракорск — Волгодонск произошло массовое ДТП с погибшими.
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Происшествия

В Чечне назвали комедией покушение на критикующего Кадырова блогера

Lenta.ru 06:02
Общество

У троих россиян диагностировали коронавирус

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Вячеслав Володин приехал в Саратов с рабочим визитом

В первую очередь, председатель Госдумы встретится с жителями микрорайона «Ласточкино» в Солнечном посёлке.
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Политика

Комитет министров Совета Европы перенесли из Тбилиси в Страсбург

Запланированное на май заседание комитета министров Совета Европы перенесли из Грузии во Францию.
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Общество

«Volvo» представила 15-метровую башню из собственных грузовиков

Для строительства башни использовали Volvo FH, FH16, FM и Volvo FMX. Данные модели используются для эксплуатации в тяжелых условиях.
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Футбол

«Милан» намерен продлить контракт с Ибрагимовичем

"Милан" рассматривает варианты продления контракта с нападающим Златаном Ибрагимовичем, сообщает Tuttosport.
Газета.Ru 25 февраля в 05:20
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СК РФ предъявил новое обвинение во взятке экс-полковнику Захарченко

Газета.Ru 05:50
Армия и оружие

Первый реактивный истребитель был сбит 75 лет назад Иваном Кожедубом

Немецкий реактивный истребитель Ме-262 был впервые сбит 75 лет назад в небе над Германией советским асом Иваном Никитовичем Кожедубом, сообщает 24 февраля «Российская газета».
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РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости 05:03
Общество

Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
РИА Новости 02:19
Игры

Игра Diablo 4 станет более мрачной

В корпорации Blizzard рассказали о нововведениях, которые ожидают ролевую игру Diablo 4. По словам разработчиков, пользователей ждёт новый интерфейс, а сама игра станет более мрачной.
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В Кремле прокомментировали открытие сквера Немцова в Праге

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Минпромторг предложил изменить правила продажи алкоголя

Минпромторг предложил ввести единый федеральный подход для регулирования розничной продажи алкоголя и предотвращения фактов коррупции на местах при установлении границ территорий, прилегающих к соцобъектам.
РИА Новости 04:34
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В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими

Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
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Происшествия

В Липецке мужчина убил 4-летнюю дочь, ранил жену и совершил суицид

Газета.Ru 03:22
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

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