Общество
ИнтерфаксТуроператоры приостановили продажи туров в Италию из-за коронавируса
В четверг утром Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею из-за угрозы жизни и здоровью в этих странах до стабилизации эпидимиологической обстановки.
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с чего всё началось
Российские туристы по закону имеют право потребовать от туроператоров вернуть деньги в случае отмены поездки в Италию, Южную Корею и Иран из-за ситуации с коронавирусом, напомнили в Ростуризме.Коммерсантъ03:20
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Армия и оружие
В Пентагоне признали утрату военного преимущества в мире
Военное преимущество Соединенных Штатов в мире подорвано.
Футбол
«Тинькофф» стал титульным спонсором РПЛ
Группа «Тинькофф» стала титульным спонсором Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ).
Политика
Лукашенко настаивает, что договорился с Путиным по поставкам нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко настаивает, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о компенсации Минску при поставках нефти снижения нефтяных пошлин из-за налогового маневра, однако, по его словам, российские министры "по-своему" трактуют эти договоренности.
Происшествия
В Турции задержали россиянку по подозрению в провозе наркотика
Турецкие власти задержали гражданку России по подозрению в попытке несанкционированного ввоза на территорию республики наркотического вещества.
Музыка
Панайотова назвали представителем России на «Евровидении»
Певец Александр Панайотов представит Россию на песенном конкурсе "Евровидение", передает "Стархит" со ссылкой на собственный источник.
Политика
Президенту предложили провести голосование по Конституции 22 апреля
Глава государства Владимир Путин получил предложение от сопредседателя рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию провести общероссийское голосование по изменениям в Основной закон 22 апреля.
Политика
Песков пояснил слова Путина о претензиях на активы экс-республик СССР
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о претензиях России на активы бывших республик СССР из-за долгов, передает корреспондент "Газеты.Ru" По его словам, речь идет о проблеме перерегистрации советской заграничной собственности.
Технологии
Xbox Series X получит ещё и трассировку звука
Представитель Microsoft назвал его звуком с трассировкой лучей (ray traced audio). К сожалению, внятных объяснений нам не дали.
Происшествия
Прокуратура обжаловала УДО экс-главы ФСИН Реймера
Прокуратура обжаловала решение суда об условно-досрочном освобождении (УДО) экс-главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Реймера, который ранее был осужден на восемь лет колонии за крупное хищение при закупке электронных браслетов.
Общество
Утечка: скриншоты Baldur’s Gate III
За десяток часов до первого показа геймплея Baldur's Gate III в сети появились первые скриншоты игры.
Армия и оружие
Российский Су-34 и МиГ-23 ВВС Сирии отразили удары террористов
Наука
Классический закон Аррениуса смогла нарушить квантовая диффузия
Движения, которые нарушают классические законы, были зафиксированы во время облучения вольфрама потоком электронов.
Происшествия
В массовом ДТП в Ростовской области погибли три человека
В четверг, 27 февраля, на 8-м километре трассы Ростов — Семикаракорск — Волгодонск произошло массовое ДТП с погибшими.
Общество
У троих россиян диагностировали коронавирус
Общество
Вячеслав Володин приехал в Саратов с рабочим визитом
В первую очередь, председатель Госдумы встретится с жителями микрорайона «Ласточкино» в Солнечном посёлке.
Политика
Комитет министров Совета Европы перенесли из Тбилиси в Страсбург
Запланированное на май заседание комитета министров Совета Европы перенесли из Грузии во Францию.
Общество
«Volvo» представила 15-метровую башню из собственных грузовиков
Для строительства башни использовали Volvo FH, FH16, FM и Volvo FMX. Данные модели используются для эксплуатации в тяжелых условиях.
Футбол
«Милан» намерен продлить контракт с Ибрагимовичем
"Милан" рассматривает варианты продления контракта с нападающим Златаном Ибрагимовичем, сообщает Tuttosport.
Армия и оружие
Первый реактивный истребитель был сбит 75 лет назад Иваном Кожедубом
Немецкий реактивный истребитель Ме-262 был впервые сбит 75 лет назад в небе над Германией советским асом Иваном Никитовичем Кожедубом, сообщает 24 февраля «Российская газета».
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
Игры
Игра Diablo 4 станет более мрачной
В корпорации Blizzard рассказали о нововведениях, которые ожидают ролевую игру Diablo 4. По словам разработчиков, пользователей ждёт новый интерфейс, а сама игра станет более мрачной.
Политика
В Кремле прокомментировали открытие сквера Немцова в Праге
Общество
Минпромторг предложил изменить правила продажи алкоголя
Минпромторг предложил ввести единый федеральный подход для регулирования розничной продажи алкоголя и предотвращения фактов коррупции на местах при установлении границ территорий, прилегающих к соцобъектам.
Происшествия
В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими
Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
Шоу-бизнес