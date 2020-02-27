Путешествия
REGNUMНазвано число находящихся в Италии организованных туристов из России
"Порядка семи тысяч организованных туристов в Италии", — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор настоятельно рекомендовал гражданам России не посещать три страны — Италию, Республику Корею и Иран из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом.
Читать в источнике
Оценить83
с чего всё началось
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) в четверг, 27 февраля, рекомендовало российским туроператорам приостановить продажу туров на одно из наиболее популярных европейских направлений — Италию.РБК15:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 15:38, Ашберн
Комментарии
Происшествия
Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
Здоровье
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
Космос
Пригодную для жизни планету нашли в 124 световых годах от Земли
Как сообщает ToDay News Ufa, планета К2-18b была найдена в 2015 году на орбите красного карлика К2-18 в созвездии Льва.
Политика
В Кремле ответили учителям, которые жаловались на телепередачи
Ранее учителя пожаловались главе госсовета Татарстана Фариду Мухаметшину на одну из программ на телевидении, их обращение он передал президенту РФ Владимиру Путину.
Здоровье
Трех больных коронавирусом в Италии вылечили препаратами против СПИДа
Первых трех зараженных коронавирусом на территории Италии удалось вылечить при помощи аппаратов для поддержания дыхания и антивирусных препаратов, применяемых при лечении СПИДа и лихорадки Эбола, рассказали РИА Новости представители руководства Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani.
Происшествия
Более 50 человек доставили в полицию после столкновений в Харькове
Правоохранители доставили в отделение более 50 участников столкновений на крупнейшем рынке Харькова "Барабашово", сообщила в четверг пресс-служба областного отделения Национальной полиции Украины.
Армия и оружие
В РФ утвердили правила применения оружия при охране воздушных границ
Самолётам ВКС предписано сопровождать приблизившиеся к границам неопознанные воздушные суда и подавать им радиокоманды и визуальные сигналы, принуждая покинуть воздушное пространство РФ или осуществить посадку.
Космос
РАН направит жалобу в ООН на спутниковую систему Илона Маска Starlink
Научный сотрудник Института астрономии Российской академии наук Николай Самусь рассказал, что академия отправит письмо с жалобой в ООН на спутниковую систему Starlink, принадлежащую Илону Маску, потому что система мешает астрономам, передает РИА "Новости".
Политика
Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
Наука
Обнаружена возможность выявления ранних признаков рака
Общество
У троих россиян с лайнера Diamond Princess подтвердился коронавирус
Диагноз "новая коронавирусная инфекция" подтвердился у троих россиян с круизного лайнера Diamond Princess.
Кино
ЛГБТ-персонажа убрали из российской версии мультфильма «Вперед»
Хоккей
«Витязь» обыграл «Локомотив» по буллитам
Исход встречи решался в серии буллитов победу хозяевам принес точный бросок Гребенщикова.
Шоу-бизнес
Сыну Джигана и Оксаны Самойловой провели церемонию обрезания
Рэпер Джиган, настоящее имя которого Денис Устименко-Вайнштейн, поделился радостной новостью – его сыну Давиду сделали обрезание.
Шоу-бизнес
Волочкова выложила в Instagram видео с яйцами
Технологии
В AMD объяснили, как они смогли удешевить процессоры
По заверению представителей AMD, новый подход применяется не только для серверных, но и для настольных процессоров, что и позволяет удерживать низкие на фоне Intel цены.
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали места сдачи анализа на коронавирус
Диагностика на новый коронавирус (COVID-19) проводится только в центрах гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах России, в частные клиники диагностические тест-системы не поставляются.
Биатлон
Биатлонистка Павлова стала чемпионкой Европы в суперспринте
Политика
Британский суд отложил слушания по экстрадиции Ассанжа до мая
Слушания по вопросу об экстрадиции создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из Великобритании в США отложены до мая 2020 года, сообщает The Guardian.
Здоровье
Профессор назвал историю с коронавирусом мистификацией
Председатель Московского городского научного общества терапевтов профессор Павел Воробьев заявил «Комсомольской правде», что процент заразившихся ничтожно мал.
Футбол
Одион Игало впервые выйдет в основе МЮ. Состав на матч против «Брюгге»
Нападающий Одион Игало, арендованный "Манчестер Юнайтед" до конца сезона, впервые появится на поле в стартовом составе клуба.
Баскетбол
ЦСКА проиграл «Барселоне» в матче Евролиги
Московский ЦСКА проиграл "Барселоне" в матче 26-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Армия и оружие
Сирийские ПВО сбили ударный беспилотник Турции в Идлибе
Гаджеты
Microsoft раскрыла новые характеристики консоли Xbox Series X
Единоборства
Емельяненко о спарринге с Кадыровым: Бил жестко с обеих рук
Известный российский боец ММА Александр Емельяненко, который проводит в Грозном тренировки перед запланированным на 3 апреля бое против Магомеда Исмаилова, поделился в Instagram фотографиями и прокомментировал тренировочный поединок против Рамзана Кадырова.
Общество
Владимир Путин посетил «Остров мечты»
Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля.
Происшествия
Фигурант дела «Сети» ответил на обвинения в причастности к убийству
Приговоренный к 18 годам лишения свободы по делу организации «Сеть» (признана в России террористической и запрещена) Дмитрий Пчелинцев ответил на публикацию издания Meduza, в которой говорилось о его возможной причастности к убийству Артема Дорофеева и Екатерины Левченко.
Происшествия
На Кубани задержали убийцу восьмилетней девочки
Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки, совершённом в Краснодарском крае в 2016 году, задержан правоохранительными органами, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону 27 феврале.
Происшествия
В Самаре трамвай без водителя слетел с рельсов и придавил пять машин
В Самаре на улице Ново-Садовой рядом с торговым центром "Апельсин" съехал с рельсов и опрокинулся набок трамвай, придавив пять автомобилей.
Шоу-бизнес
Катя Гордон «объявила войну» Пригожину и Валерии
Популярный блогер Екатерина Гордон публично выясняет отношения с Иосифом Пригожиным и его супругой Валерией.