Ранее 27 февраля Ростуризм рекомендовал туристическим компаниям приостановить продажу путевок в Италию, Иран и Южную Корею из-за угрозы безопасности жизни и здоровья в этих странах в связи с коронавирусом.

Футбол Бенфика – Шахтер Донецк: команды сыграют по веселому сценарию В матчах национальных чемпионатов оппоненты явно экономили силы, скромно победив явно уступающие им в классе команды («Жил Висенте» и «Десну» соответственно) с одинаковым счетом 1:0. Однако, от грядущей встречи в Лиге Европы мы вправе ждать повторения «веселого» сценария недельной давности.

Экономика Рынок акций открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,7-2,3% Рынок акций РФ на старте торгов в четверг возобновил падение цен blue chips на фоне очередной волны отката мировых фондовых площадок и нефти из-за опасений относительно последствий коронавируса для мировой экономики; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов упали на 1,7-2,3%, при этом вновь растут защитные бумаги золотодобытчиков во главе с ПАО "Полюс".

Футбол ФИФА готовит реформу по ограничению аренды игроков Согласно реформе клубы не смогут в любом количестве брать игроков в аренду. Новые правила будут касаться только спортсменов от 22 лет.

Политика Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.

Политика ВОЗ высоко оценила действия России по борьбе с коронавирусом Агрессивные меры позволили России не допустить развитие коронавируса, заявил 27 февраля глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга, трансляция которого велась в микроблоге организации в Twitter.

Происшествия Самолет ВВС Испании упал в море на юго-востоке страны "Самолет C-101 из Главной академии ВВС упал в море недалеко от песчаной косы Ла-Манга в Мурсии во второй половине дне", - говорится в сообщении в Twitter ВВС Испании.

Хоккей «Трактор» дома победил «Металлург» Металлург завершил регулярный сезон на седьмой строчке в Восточной конференции, набрав 65 очков.