Путешествия
Lenta.ruТуроператоры приостановили продажу туров в Италию
Ранее 27 февраля Ростуризм рекомендовал туристическим компаниям приостановить продажу путевок в Италию, Иран и Южную Корею из-за угрозы безопасности жизни и здоровья в этих странах в связи с коронавирусом.
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Комментарии
Армия и оружие
Эрдоган заявил о позитивном для Анкары развитии событий в Идлибе
Глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуация в сирийской провинции Идлиб развивается в пользу Турции.
Политика
В Кремле оценили заявление Суркова об обнулении президентских сроков
Слова экс-советника президента Владислава Суркова, который считает необходимым обнуление президентских сроков, это всего лишь «мнение гражданина России», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Путин поздравил военных с Днём Сил специальных операций
Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником.
Общество
Путин посетил тематический парк развлечений «Остров мечты» в Москве
Владимир Путин посетил крытый тематический парк развлечений «Остров мечты» в Москве, который начнёт работу 29 февраля.
Здоровье
Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод
В почти трети российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовал водопровод.
Культура
Регина Тодоренко стала членом жюри шоу «Маска»
Регина Тодоренко рассказала поклонникам, что стала членом жюри шоу «Маска» на НТВ.
Футбол
Бенфика – Шахтер Донецк: команды сыграют по веселому сценарию
В матчах национальных чемпионатов оппоненты явно экономили силы, скромно победив явно уступающие им в классе команды («Жил Висенте» и «Десну» соответственно) с одинаковым счетом 1:0. Однако, от грядущей встречи в Лиге Европы мы вправе ждать повторения «веселого» сценария недельной давности.
Здоровье
Девушка занялась спортом, облачилась в бикини и справилась с паническими атаками
Здоровье
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
Экономика
Рынок акций открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,7-2,3%
Рынок акций РФ на старте торгов в четверг возобновил падение цен blue chips на фоне очередной волны отката мировых фондовых площадок и нефти из-за опасений относительно последствий коронавируса для мировой экономики; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов упали на 1,7-2,3%, при этом вновь растут защитные бумаги золотодобытчиков во главе с ПАО "Полюс".
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Футбол
ФИФА готовит реформу по ограничению аренды игроков
Согласно реформе клубы не смогут в любом количестве брать игроков в аренду. Новые правила будут касаться только спортсменов от 22 лет.
Религия
Встреча предстоятелей ряда православных церквей прошла в Аммане
Происшествия
Камера сняла момент падения трамвая на машины в Самаре
"Сбежавший" от вагоновожатой трамвай, который сошел с рельсов и повредил пять автомобилей в Самаре, попал в объектив камеры наблюдения.
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Кино
Стивен Спилберг отказался снимать «Индиану Джонса 5»
Стивен Спилберг ушел с поста режиссера проекта «Индиана Джонс 5». Все предыдущие части франшизы были сняты именно им.
Общество
Россия поставила условие выплаты Грузии компенсации по решению ЕСПЧ
Россия поставила условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате Грузии €10 млн.
Политика
ВОЗ высоко оценила действия России по борьбе с коронавирусом
Агрессивные меры позволили России не допустить развитие коронавируса, заявил 27 февраля глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга, трансляция которого велась в микроблоге организации в Twitter.
Происшествия
Самолет ВВС Испании упал в море на юго-востоке страны
"Самолет C-101 из Главной академии ВВС упал в море недалеко от песчаной косы Ла-Манга в Мурсии во второй половине дне", - говорится в сообщении в Twitter ВВС Испании.
Футбол
Гол вратаря на последней минуте спас команду от вылета из турнира
На последней добавленной минуте хозяева заработали право на стандарт, после чего аргентинский вратарь команды Науэль Гусман отправился в штрафную "Альянса".
Театры
Скончался главный режиссёр Театра на Васильевском Владимир Туманов
Как стало известно в четверг, 27 февраля, в Петербурге скончался главный режиссёр Театра на Васильевском Владимир Туманов.
Происшествия
Ещё у двух украинцев с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус
Еще у двух украинцев, которые находились на круизном лайнере Diamond Princess, был обнаружен коронавирус, передаёт РИА Новости.
Экономика
Дочь Шойгу станет управляющим партнером венчурного фонда АФК «Система»
Дочь министра обороны России Ксения Шойгу станет управляющим партнером создаваемого АФК «Система» венчурного фонда Sistema SmartTech.
Хоккей
«Трактор» дома победил «Металлург»
Металлург завершил регулярный сезон на седьмой строчке в Восточной конференции, набрав 65 очков.
Политика
Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР
Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Кино
Фёдор Добронравов рассказал о возвращении Анатолия Васильева в «Сваты»
Фёдор Добронравов рассказал о возвращении Анатолия Васильева в проект.