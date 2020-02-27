Путешествия

Lenta.ruLenta.ruТуроператоры приостановили продажу туров в Италию

Ранее 27 февраля Ростуризм рекомендовал туристическим компаниям приостановить продажу путевок в Италию, Иран и Южную Корею из-за угрозы безопасности жизни и здоровья в этих странах в связи с коронавирусом.
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