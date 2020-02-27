Путешествия
Lenta.ruТуроператоры приостановили продажу туров в Италию
Ранее 27 февраля Ростуризм рекомендовал туристическим компаниям приостановить продажу путевок в Италию, Иран и Южную Корею из-за угрозы безопасности жизни и здоровья в этих странах в связи с коронавирусом.
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с чего всё началось
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) в четверг, 27 февраля, рекомендовало российским туроператорам приостановить продажу туров на одно из наиболее популярных европейских направлений — Италию.РБК15:08
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