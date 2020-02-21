Экономика
КоммерсантъТуроператоры просят Мишустина компенсировать убытки от коронавируса
Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой рассмотреть возможность компенсации потерь туроператоров из-за ситуации с коронавирусом в Китае, как это планируется сделать в отношении Минтранса.
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с чего всё началось
Как отмечается в сообщении АТОР, размещенном на сайте ассоциации, Министерство транспорта РФ заявило, что авиаперевозчики, работающие на китайском направлении и вынужденные остановить полеты в Китай, рассчитывают на компенсацию со стороны государства фактических потерь и неполученной прибыли.ТАССвчера в 03:56
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Туроператоры попросили у государства 590 млн рублей компенсации из-за коронавируса
Интерфаксвчера в 02:59
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