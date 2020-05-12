с чего всё началось

Российский союз туриндустрии и Российская гостиничная ассоциация выступили с инициативой разрешить с 1 июня поездки отдыхающих в регионы, благополучные с точки зрения эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

Туроператоры просят разрешить с 1 июня турпоездки по России

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Общество Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России В центре европейской части России во вторник, 12 мая, ожидается «обвал холода»: резкое похолодание более чем на 10 °С. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 284