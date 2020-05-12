Общество

Национальная служба новостейНациональная служба новостейТуроператоры просят разрешить с 1 июня турпоездки по России

Российский союз туриндустрии и Российская гостиничная ассоциация выступили с инициативой разрешить с 1 июня поездки отдыхающих в регионы, благополучные с точки зрения эпидемиологической ситуации по коронавирусу.
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с чего всё началось
— Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) предлагают с 1 июня 2020 года разрешить турпоездки внутри страны как минимум между регионами с низким уровнем заболеваемости CoViD-19 — разумеется, в зависимости от эпидемиологической обстановки, — сообщается в ежедневной электронной газете
 Российского союза туриндустрии.
Life.ru06:05

Подробнее о событии

Бизнес попросил разрешить турпоездки между некоторыми регионами России

РБК06:29

Туроператоры и отельеры предложили властям разрешить с 1 июня турпоездки по России

Интерфакс06:17

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Welcometimes.ru04:04

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Комсомольская правда05:01

Бизнес попросил разрешить турпоездки по России с 1 июня

Известия04:36

Бизнес просит разрешить турпоездки между некоторыми регионами России с 1 июня

ТАСС04:13

Российский союз туриндустрии предлагает разрешить путешествия по России с 1 июня, а поездки в другие страны — с июля

Фонтанка.Ру05:42
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Путин проведет совещание о возможности продления режима нерабочих дней

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В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство

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