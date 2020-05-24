Турция ожидает туристов из России только в конце июля или в августе в связи со сложной эпидобстановкой по коронавирусу, заявил РИА Новости глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкайя.

с чего всё началось

Пик туристического сезона в Турции в этом году из-за пандемии сместится на осенние месяцы, он может быть продлен до декабря, заявил РИА Новости глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкайя.

Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции

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