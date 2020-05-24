Путешествия
РИА НовостиТуроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции
Пик туристического сезона в Турции в этом году из-за пандемии сместится на осенние месяцы, он может быть продлен до декабря, заявил РИА Новости глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкайя.
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с чего всё началось
Турция ожидает туристов из России только в конце июля или в августе в связи со сложной эпидобстановкой по коронавирусу, заявил РИА Новости глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкайя.РИА Новостивчера в 20:53
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В Турции рассказали, когда на курортах страны ожидают туристов из России
Комсомольская правдавчера в 21:53
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 00:28, Ашберн
Политика
В МИД России прокомментировали заявления о наблюдательных полётах
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предположения о том, что российская сторона могла использовать наблюдательные полёты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений, вызывают хохот.
RT на русском вчера в 17:30
Армия и оружие
В Киеве озвучили план переоснащения ВВС Украины новыми истребителями
Сразу несколько украинских СМИ сообщили о переоснащение ВВС Украины новыми боевыми самолетами в течение 2021–2035 годов, которое будет выполнено в три этапа.
Военное дело вчера в 08:10
Политика
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ вчера в 04:40
Политика
ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина
Позитивная оценка работы российского президента Владимира Путина составляет 61-63%, уровень доверия 67-68%, электоральный рейтинг президента же последний раз ВЦИОМ давал в 2018 году, заявил РИА Новости глава ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя статью Блумберг.
РИА Новости вчера в 16:30
Общество
В Свердловской области еще 174 человека заболели коронавирусом
В Свердловской области за последние сутки новый тип коронавируса подтвердился еще у 174 человек: заболели 82 жителя Екатеринбурга, 14 жителей Нижнего Тагила, 11 жителей Верхней Пышмы, 7 жителей Березовского, а также многих других муниципалитетов.
JustMedia 21 мая в 03:25
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 22 мая в 07:28
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
Шоу-бизнес
Адвокат Лолиты заявил в полицию на ее бывшего мужа
РИА Новости вчера в 18:13
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 22 мая в 02:07
Происшествия
Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе
"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
Кино
Составлен рейтинг лучших фильмов и сериалов в жанре «боевик»
В ТОП попали как старые, так и современные фильмы. Издание Vtomske.ru составило рейтинг лучших боевиков для просмотра в период самоизоляции.
Piter.tv вчера в 10:48
Общество
Десятки рыб вышли из воды и поползли по суше в поисках лучшей жизни
Анабасы из Китая пытаются найти подходящий водоем для жизни. Десятки рыб вышли из воды и поползли по суше в поисках лучшей жизни.
Piter.tv 22 мая в 04:24
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Головко» спустили на воду на Северной верфи
В пятницу, 22 мая, на Северной верфи на воду спустили фрегат «Адмирал Головко». До конца этого года на корабль установят оборудование.
Невские Новости 22 мая в 08:43
Политика
Первый иранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы
Вести.Ru вчера в 22:12
Происшествия
Заложник рассказал про захват банка в Москве
Федор Пименов, который был одним из заложников в банке на Земляном Валу в центре Москвы, рассказал телеканалу RT о том, как отделение кредитной организации было захвачено.
Газета.Ru вчера в 13:38
Футбол
«Наполи» хочет получить €200 млн за продажу четырех игроков
"Наполи" хочет получить €200 млн за продажу четырех футболистов в летнее трансферное окно 2020 года, сообщает Football Italia.
Газета.Ru 00:11
Футбол
Кьеллини: я бы понял, если Бонуччи ушёл бы в «Реал», но «Милан»…
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал переход одноклубника Леонардо Бонуччи в «Милан» в 2017 году, откуда он вернулся в Турин всего через год.
Чемпионат вчера в 22:51
Шоу-бизнес
Шнуров в стихах высмеял слова Пригожина о «бедствиях»
Газета.Ru вчера в 09:04
Шоу-бизнес
Алена Гаврилова впервые прокомментировала развод с Эмином Агаларовым
Модель Алена Гаврилова в своем микроблоге решила разъяснить ситуацию, связанную с разводом с певцом Эмином Агаларовым.
Bimru.ru 22 мая в 06:33
Общество
Рейтинг правительства Японии упал до 27%
Токио, 24 мая 2020, 04:48 — REGNUM Рейтинг общественной поддержки правительства Японии во главе с премьер-министром Синдзо Абэ упал до 27%, сообщает газета Mainichi со ссылкой на данные соцопроса.
REGNUM вчера в 21:48
Общество
Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста
Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
Вести.Ru вчера в 10:33
Религия
Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам
Сегодня мусульмане всего мира встречают праздник Ид аль-Фитр или Ураза-байрам.
ФАН вчера в 20:46
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Ведомости 22 мая в 05:14
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной летней жаре
Коммерсантъ вчера в 23:32
Общество
Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
Znak.com 22 мая в 12:20
Кино
Второй сезон сериала «Мост» выходит 22 мая на платформе START
Продолжение российской адаптации шведско-датского криминального детектива ждали два года Первый сезон точная калька скандинавского детектива.
Комсомольская правда 22 мая в 00:05
Экономика
В России могут вернуть прежний пенсионный возраст
Депутатами Законодательного собрания Оксаной Дмитриевой и Сергеем Трохманенко было предложено властям РФ вернуть прежний пенсионный возраст для пожилых граждан России из-за экономического кризиса, который был вызван пандемией коронавируса.
SMINEWS 20 мая в 17:40
Шоу-бизнес
Елена Степаненко: «После 74 лет мужчин тянет к марамойкам»
Территория новостей вчера в 09:15
Политика
Путин сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом
Путин отметил, что ситуация стабилизируется как в России, так и в Москве, которая первой столкнулась с эпидемией.
Вести.Ru 22 мая в 08:15
Общество
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15