Путешествия

РИА НовостиРИА НовостиТуроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции

Пик туристического сезона в Турции в этом году из-за пандемии сместится на осенние месяцы, он может быть продлен до декабря, заявил РИА Новости глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкайя.
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с чего всё началось

Турецкие туроператоры рассказали, когда ждут российских туристов

Турция ожидает туристов из России только в конце июля или в августе в связи со сложной эпидобстановкой по коронавирусу, заявил РИА Новости глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкайя.
РИА Новостивчера в 20:53

Подробнее о событии

Туристический сезон могут продлить в Турции

Газета.Ruвчера в 22:19

В Турции рассказали о сроках ожидания российских туристов

Lenta.ruвчера в 21:18

Турсезон в Турции могут продлить до декабря

Коммерсантъвчера в 22:00

В Турции рассказали, когда на курортах страны ожидают туристов из России

Комсомольская правдавчера в 21:53

Операторы допустили продление туристического сезона в Турции

РБКвчера в 22:17

В Турции поведали, когда ожидают наплыв туристов из России

РЕН ТВвчера в 20:31

Турецкие туроператоры рассказали, когда ждут российских туристов

РИА Новостивчера в 20:53
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Политика

В МИД России прокомментировали заявления о наблюдательных полётах

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предположения о том, что российская сторона могла использовать наблюдательные полёты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений, вызывают хохот.
RT на русском вчера в 17:30
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Армия и оружие

В Киеве озвучили план переоснащения ВВС Украины новыми истребителями

Сразу несколько украинских СМИ сообщили о переоснащение ВВС Украины новыми боевыми самолетами в течение 2021–2035 годов, которое будет выполнено в три этапа.
Военное дело вчера в 08:10
19
Политика

Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму

Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ вчера в 04:40
2,1K
Политика

ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина

Позитивная оценка работы российского президента Владимира Путина составляет 61-63%, уровень доверия 67-68%, электоральный рейтинг президента же последний раз ВЦИОМ давал в 2018 году, заявил РИА Новости глава ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя статью Блумберг.
РИА Новости вчера в 16:30
1,4K
Общество

В Свердловской области еще 174 человека заболели коронавирусом

В Свердловской области за последние сутки новый тип коронавируса подтвердился еще у 174 человек: заболели 82 жителя Екатеринбурга, 14 жителей Нижнего Тагила, 11 жителей Верхней Пышмы, 7 жителей Березовского, а также многих других муниципалитетов.
JustMedia 21 мая в 03:25
246
Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 22 мая в 07:28
2,4K
Общество

Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым

Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
1K
Шоу-бизнес

Адвокат Лолиты заявил в полицию на ее бывшего мужа

РИА Новости вчера в 18:13
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Общество

Москва начинает первый этап смягчения ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 22 мая в 02:07
3,3K
Происшествия

Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе

"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
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Кино

Составлен рейтинг лучших фильмов и сериалов в жанре «боевик»

В ТОП попали как старые, так и современные фильмы. Издание Vtomske.ru составило рейтинг лучших боевиков для просмотра в период самоизоляции.
Piter.tv вчера в 10:48
6
Общество

Десятки рыб вышли из воды и поползли по суше в поисках лучшей жизни

Анабасы из Китая пытаются найти подходящий водоем для жизни. Десятки рыб вышли из воды и поползли по суше в поисках лучшей жизни.
Piter.tv 22 мая в 04:24
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Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Головко» спустили на воду на Северной верфи

В пятницу, 22 мая, на Северной верфи на воду спустили фрегат «Адмирал Головко». До конца этого года на корабль установят оборудование.
Невские Новости 22 мая в 08:43
20
Политика

Первый иранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы

Вести.Ru вчера в 22:12
17
Происшествия

Заложник рассказал про захват банка в Москве

Федор Пименов, который был одним из заложников в банке на Земляном Валу в центре Москвы, рассказал телеканалу RT о том, как отделение кредитной организации было захвачено.
Газета.Ru вчера в 13:38
14
Футбол

«Наполи» хочет получить €200 млн за продажу четырех игроков

"Наполи" хочет получить €200 млн за продажу четырех футболистов в летнее трансферное окно 2020 года, сообщает Football Italia.
Газета.Ru 00:11
Футбол

Кьеллини: я бы понял, если Бонуччи ушёл бы в «Реал», но «Милан»…

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал переход одноклубника Леонардо Бонуччи в «Милан» в 2017 году, откуда он вернулся в Турин всего через год.
Чемпионат вчера в 22:51
Шоу-бизнес

Шнуров в стихах высмеял слова Пригожина о «бедствиях»

Газета.Ru вчера в 09:04
63
Шоу-бизнес

Алена Гаврилова впервые прокомментировала развод с Эмином Агаларовым

Модель Алена Гаврилова в своем микроблоге решила разъяснить ситуацию, связанную с разводом с певцом Эмином Агаларовым.
Bimru.ru 22 мая в 06:33
19
Общество

Рейтинг правительства Японии упал до 27%

Токио, 24 мая 2020, 04:48 — REGNUM Рейтинг общественной поддержки правительства Японии во главе с премьер-министром Синдзо Абэ упал до 27%, сообщает газета Mainichi со ссылкой на данные соцопроса.
REGNUM вчера в 21:48
1
Общество

Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста

Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
Вести.Ru вчера в 10:33
1,4K
Религия

Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам

Сегодня мусульмане всего мира встречают праздник Ид аль-Фитр или Ураза-байрам.
ФАН вчера в 20:46
2
Происшествия

Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова

Ведомости 22 мая в 05:14
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Общество

Москвичей предупредили об экстремальной летней жаре

Коммерсантъ вчера в 23:32
100
Общество

Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии

Znak.com 22 мая в 12:20
1,2K
Кино

Второй сезон сериала «Мост» выходит 22 мая на платформе START

Продолжение российской адаптации шведско-датского криминального детектива ждали два года Первый сезон точная калька скандинавского детектива.
Комсомольская правда 22 мая в 00:05
3
Экономика

В России могут вернуть прежний пенсионный возраст

Депутатами Законодательного собрания Оксаной Дмитриевой и Сергеем Трохманенко было предложено властям РФ вернуть прежний пенсионный возраст для пожилых граждан России из-за экономического кризиса, который был вызван пандемией коронавируса.
SMINEWS 20 мая в 17:40
15
Шоу-бизнес

Елена Степаненко: «После 74 лет мужчин тянет к марамойкам»

Территория новостей вчера в 09:15
10
Политика

Путин сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом

Путин отметил, что ситуация стабилизируется как в России, так и в Москве, которая первой столкнулась с эпидемией.
Вести.Ru 22 мая в 08:15
63
Общество

Названо условие остановки распространения коронавируса в России

«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
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