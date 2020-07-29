Путешествия
Газета.RuТуроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции стали расти в сравнении с прошлой неделей, передает РИА "Новости". По ее словам, еще несколько дней назад стоимость туров оставалась на уровне 2019 года.
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