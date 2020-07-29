Путешествия

Газета.RuГазета.RuТуроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции стали расти в сравнении с прошлой неделей, передает РИА "Новости". По ее словам, еще несколько дней назад стоимость туров оставалась на уровне 2019 года.
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Туроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции

Газета.Ru13:11

Стало известно, как изменятся цены на отдых в Турции

РИА Новости08:02

В АТОР сообщили о повышении цен на отдых в Турции

РБК10:47

АТОР сообщила о росте цен на отдых в Турции

Коммерсантъ09:14

Туроператоры сообщают о росте цен на отдых в Турции для россиян

ТАСС09:55

В АТОР рассказали о ситуации с ценами на отдых в Турции

RT на русском13:07

Глава АТОР сравнила стоимость отдыха в Турции и России

REGNUM07:56
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:37, Ашберн
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