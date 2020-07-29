Путешествия

Газета.RuГазета.RuТуроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции стали расти в сравнении с прошлой неделей, передает РИА "Новости". По ее словам, еще несколько дней назад стоимость туров оставалась на уровне 2019 года.
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с чего всё началось

Стало известно, как изменятся цены на отдых в Турции

Аналитики Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили, что повышенный спрос на турецкое направление, которое появилось после объявления о восстановлении авиасообщения, привел к тому, что цены на наземные услуги на курортах Турции уже выросли примерно на 10 процентов, заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
РИА Новости08:02

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Туроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции

Газета.Ru13:11

В АТОР рассказали о ситуации с ценами на отдых в Турции

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Стало известно, как изменятся цены на отдых в Турции

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ТАСС09:55

В АТОР сообщили о повышении цен на отдых в Турции

РБК10:47

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