Путешествия
Газета.RuТуроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции стали расти в сравнении с прошлой неделей, передает РИА "Новости". По ее словам, еще несколько дней назад стоимость туров оставалась на уровне 2019 года.
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с чего всё началось
Аналитики Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили, что повышенный спрос на турецкое направление, которое появилось после объявления о восстановлении авиасообщения, привел к тому, что цены на наземные услуги на курортах Турции уже выросли примерно на 10 процентов, заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.РИА Новости08:02
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