Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции стали расти в сравнении с прошлой неделей, передает РИА "Новости". По ее словам, еще несколько дней назад стоимость туров оставалась на уровне 2019 года.

Туроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции

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