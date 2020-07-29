Путешествия
Газета.RuТуроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции стали расти в сравнении с прошлой неделей, передает РИА "Новости". По ее словам, еще несколько дней назад стоимость туров оставалась на уровне 2019 года.
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Финансы
Золото может стать новой резервной валютой вместо доллара
«Начали появляться реальные опасения по поводу долговечности доллара США в роли резервной валюты», - писали стратеги Goldman, в том числе Дэниел Шарп.
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Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев объявил о завершении игровой карьеры.
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В Госдуме прокомментировали задержание «бойцов ЧВК Вагнера» в Белоруссии
Задержание на территории Белоруссии 33 россиян, которых в Минске назвали «боевиками» частной военной компании (ЧВК) Вагнера, не повлияет на отношения между странами.
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«Яндекс» принудительно устанавливает «Телемост» пользователям
Сервис самостоятельно, без разрешения пользователей устанавливает на компьютеры сервис видеоконференций «Яндекс.Телемост».
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В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
Политика
Появилось видео задержания в Минске бойцов ЧВК Вагнера
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LiveSport.ru вчера в 11:45
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По словам вице-президента и генерального директора Razer USA Боба Олвайлера, Halo Infinite — одна из самых ожидаемых игр этого года с большим сообществом, которому интересны тематические аксессуары.
Игромания.ру 13:32
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
Армия и оружие
Германия предупредила о новых санкциях за переброску оружия в Ливию
Представитель Министерства иностранных дел ФРГ Кристофер Бургер заявил, что Евросоюз может ввести ограничительные меры за нарушения оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии в рамках уже существующего санкционного режима по кризису в североафриканском государстве.
ФАН 13:23
Происшествия
Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2
В Иркутской области обнаружили легкомоторный самолет Ан-2, который пропал девять дней назад.
Известия вчера в 02:23
Политика
Белоруссия усилит оперативное прикрытие госграницы с Россией
Государственный пограничный комитет Белоруссии усилит оперативное прикрытие государственных границ, в том числе и с Россией.
Коммерсантъ 13:36
Происшествия
Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле
RT на русском 10:07
Общество
Twitch разблокировала канал bratishkinoff
Twitch сняла бан с канала Владимира bratishkinoff Братишкина. Канал стримера был недоступен чуть больше суток.
CyberSport.ru 12:47
Транспорт
В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима
Рейды по проверке средств индивидуальной защиты продолжаются в общественном транспорте Москвы.
Радио 1 вчера в 14:12
Происшествия
В Гае сотрудник полиции поехал по служебным делам и пропал без вести
Молодой полицейский Гайского округа пропал без вести.
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В Гидрометцентре предупредили о ливнях и заморозках в регионах России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о погоде в регионах России в ближайшие дни.
RT на русском 07:38
Космос
Орбиту МКС поднимут 29 июля на 1,1 км над Землей
Двигатели корабля "Прогресс МС-14" будут включены в 16:42 мск и проработают 336,3 секунды сообщение Центра управления полетами ЦНИИмаш Эксперты объяснили, что после этого высота орбиты МКС достигнет отметки 419, 1 км над Землей.
Piter.tv 27 июля в 06:48
Общество
На Кубани продлили режим повышенной готовности до 21 августа
Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что режим повышенной готовности в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 продлён на Кубани до 21 августа, передаёт РИА Новости.
RT на русском 12:48
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Доктор Мур раскрыла смертельную опасность картофельного пюре
Картофельное пюре относится к продуктам, потребление которых повышает количество "плохого холестерина" в организме, что и приводит к патологическим процессам.
iReactor 27 июля в 12:51
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Избитая полицейским активистка обратится в ЕСПЧ после отказа российских судов по ее жалобе
Мосгорсуд признал законным отказ Басманного районного суда, который согласился с доводами СК не проводить проверку обстоятельств избиения активистки Дарьи Сосновской на митинге в Москве летом прошлого года.
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Харламов назначил Кудрявцевой встречу в вытрезвителе
ФАН вчера в 10:02
Происшествия
После пожара во владимирском драмтеатре возбуждено уголовное дело
28 июля отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Владимирской области возбудил уголовное дело по факту пожара в местном драмтеатре, сообщает пресс-служба регионального МЧС.Сильный пожар охватил здание 29 июня этого года.
Time33.ru 10:53
Авто
Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый мотор для Lada Vesta и XRay
На седаны и универсалы Lada Vesta и хэтчбеки Lada Xray новые трубки топливопровода начали устанавливать полтора года назад на версии с 1,8-литровым силовым агрегатом, что позволило улучшить эффективность мотора и устранить дефект, выражавшийся в "пульсации бензина" и обеднении горючей смеси, поступающей в цилиндры ДВС.
Новые автомобили вчера в 23:11
Общество
В СКР создадут отдел по расследованию преступлений в сфере экологии
Петренко добавила, что недавно созданный судебно-экспертный центр СК "позволит на высоком уровне оперативно проводить сложные виды экспертиз по таким уголовным делам".
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Космос
Что такое Солнце и когда оно погаснет
Согласно общепринятым оценкам, Солнце возникло 4,59 млрд лет назад: разумеется, наше дневное светило родилось не на пустом месте.
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