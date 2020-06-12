Евросоюз может не открыть границы для россиян с 1 июля, сообщается на портале Ассоциации туроператоров России. Страны ЕС планируют составить список "третьих стран", которым разрешат въезд с 1 июля. В него уже попали Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория, Северная Македония и Сербия.

Туроператоры усомнились в открытии границ ЕС для россиян с 1 июля

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