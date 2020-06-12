Общество
Газета.RuТуроператоры усомнились в открытии границ ЕС для россиян с 1 июля
Евросоюз может не открыть границы для россиян с 1 июля, сообщается на портале Ассоциации туроператоров России. Страны ЕС планируют составить список "третьих стран", которым разрешат въезд с 1 июля. В него уже попали Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория, Северная Македония и Сербия.
Читать в источнике
Оценить91
Подробнее о событии
Показать все источники
Босния и Герцеговина оставит свои границы закрытыми для всех, кроме соседей
Евразия Daily12 июня в 05:48
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 08:05, Ашберн
Кино
Премьеру фильма Нолана «Довод» официально перенесли
Студия Warner Bros. перенесла премьеру фильма Кристофера Нолана "Довод", сообщает Variety.
Газета.Ru вчера в 01:35
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
Политика
Адвокат хочет обменять шпиона Уилана на Виктора Бута
Русская Планета 05:08
Энергетика
Польская PGNiG надеется до 1 июля получить от «Газпрома» $1,5 млрд
"Газпром" до 1 июля вернет польской PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ по решению Стокгольмского арбитража.
Вести.Ru 06:57
Общество
Волин прокомментировал назначение главреда «Ведомостей»
Решение о назначении главного редактора газеты "Ведомости" находится исключительно в руках собственника издания.
ТАСС 07:42
Шоу-бизнес
Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены
Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
iReactor вчера в 13:28
Общество
Жириновский предложил перенести на октябрь начало учебного года
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своём Telegram-канале предложил из-за коронавируса перенести начало учебного года на октябрь, пишет «РИА Новости».
Газета Кемерова 05:34
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов после скандала с рицином
МИД России объявил персонами нон грата двух чешских дипломатов, сообщил посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька, передает ТАСС.
РБК 05:09
Политика
Путин отверг критику КПРФ по поправкам к Конституции
Москва, 14 июня 2020, 16:00 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на критику со стороны Коммунистической партии Российской Федерации по поправкам к Конституции.
REGNUM вчера в 09:00
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Общество
Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
Вести.Ru 04:58
Общество
С 1 июля у некоторых пенсионеров в России проиндексируют выплаты
Москва, 14 июня 2020, 08:29 — REGNUM Российским пенсионерам, которые являются попечителями или опекунами несовершеннолетних, с 1 июля начнут проводить индексацию пенсионных выплат.
REGNUM вчера в 01:29
Здоровье
В Тюменской области выявили три новых очага COVID-19
Три новых очага COVID-19 зарегистрированы в Тюменской области: в областной больнице №3 Тобольска, в социальном учреждении "Милосердие" и на нефтяном месторождении в Уватском районе, сообщил в понедельник начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по региону Александр Летюшев.
РИА Новости 07:31
Футбол
Хильемарк: «Новый имидж? Нет, просто я всё не могу дойти до барбершопа»
Полузащитник московского "Динамо" Оскар Хильемарк рассказал о своём имидже.
Soccer.ru 07:53
Шоу-бизнес
Влад Лисовец рассказал о последней трагической встрече с Жанной Фриске
Экономика сегодня вчера в 12:42
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о полученных артистом травмах в ДТП
Rambler News Service 06:35
Политика
Япония откажется размещать у себя комплексы ПРО США
Lenta.ru 06:58
Шоу-бизнес
Наталья Орейро подала документы на российское гражданство
Уругвайская певица Наталья Орейро рассказала, что посетила посольство РФ в Аргентине, где подала документы на получение российского гражданства.
RT на русском 02:16
Общество
Челябинские школы начали выдавать аттестаты выпускникам
Первый областной 06:05
Здоровье
В Рязанской ОКБ продолжают испытания «таблетки надежды»
Новое лекарство поможет больным тяжёлой формой коронавируса. Главврач ОКБ Дмитрий Хубезов назвал тестируемый препарат «таблеткой надежды».
7 новостей 03:03
Происшествия
Полиция отказывалась заводить дела по жалобам девочки, убитой в Сибири
Лиза алерт Прокурорская проверка показала, что 12-летняя девочка, которую убили в Красноярском крае, еще год назад была изнасилована, но полиция отказала в возбуждении дела.
РЕН ТВ 06:47
Технологии
PlayStation 5 получит полностью новый интерфейс
Очередная новинка, которая сможет всколыхнуть рынок – это Sony PlayStation 5. Кстати, сам дизайн консоли мы уже видели.
The GEEK 04:22
Политика
Президент Польши заявил, что пропаганда ЛГБТ «хуже коммунизма»
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что пропаганда прав ЛГБТ является более разрушительной идеологией, чем коммунизм.
ФАН вчера в 18:23
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись
Российские актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись, сообщила "360" адвокат Жанна Маргулис.
РИА Новости 05:46