Общество

Газета.RuГазета.RuТуроператоры усомнились в открытии границ ЕС для россиян с 1 июля

Евросоюз может не открыть границы для россиян с 1 июля, сообщается на портале Ассоциации туроператоров России. Страны ЕС планируют составить список "третьих стран", которым разрешат въезд с 1 июля. В него уже попали Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория, Северная Македония и Сербия.
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Туроператоры не ждут скорого открытия европейских границ для россиян

News.ru06:26

Стало известно, смогут ли россияне попасть в Европу в июле

URA.Ru05:12

Предсказан отказ Европы от открытия границ для россиян

Lenta.ru02:21

Туроператоры усомнились в открытии границ Евросоюза для россиян в июле

РБК03:54

Европа может оставить свои границы закрытыми для россиян

Московский Комсомолец03:44

Туроператоры усомнились в открытии границ ЕС для россиян с 1 июля

Газета.Ru04:54

Босния и Герцеговина оставит свои границы закрытыми для всех, кроме соседей

Евразия Daily12 июня в 05:48
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Кино

Премьеру фильма Нолана «Довод» официально перенесли

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Политика

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Энергетика

Польская PGNiG надеется до 1 июля получить от «Газпрома» $1,5 млрд

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Шоу-бизнес

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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

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Шоу-бизнес

Алена Кравец рассказала о странностях на похоронах Юлии Норкиной

Pravda.Ru 02:53
Общество

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Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
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Политика

Россия вышлет двух чешских дипломатов после скандала с рицином

МИД России объявил персонами нон грата двух чешских дипломатов, сообщил посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька, передает ТАСС.
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Политика

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Москва, 14 июня 2020, 16:00 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на критику со стороны Коммунистической партии Российской Федерации по поправкам к Конституции.
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В Красноярске установили личность женщины, избившей ребенка в лифте

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Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
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Общество

Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений

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Общество

С 1 июля у некоторых пенсионеров в России проиндексируют выплаты

Москва, 14 июня 2020, 08:29 — REGNUM Российским пенсионерам, которые являются попечителями или опекунами несовершеннолетних, с 1 июля начнут проводить индексацию пенсионных выплат.
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В Тюменской области выявили три новых очага COVID-19

Три новых очага COVID-19 зарегистрированы в Тюменской области: в областной больнице №3 Тобольска, в социальном учреждении "Милосердие" и на нефтяном месторождении в Уватском районе, сообщил в понедельник начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по региону Александр Летюшев.
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Влад Лисовец рассказал о последней трагической встрече с Жанной Фриске

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Адвокат Ефремова рассказал о полученных артистом травмах в ДТП

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Наталья Орейро подала документы на российское гражданство

Уругвайская певица Наталья Орейро рассказала, что посетила посольство РФ в Аргентине, где подала документы на получение российского гражданства.
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