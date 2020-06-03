Коронавирус

REGNUMREGNUMТуроператоры в России не планируют поднимать цены из-за коронавируса

Москва, 3 июня 2020, 13:00 — REGNUM Стоимость авиабилетов и туристических путевок на российские курорты останется на уровне 2019 года. Об этом 3 июня заявил заместитель президента ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин, сообщает News.ru.
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с чего всё началось

Туроператоры рассказали, сколько будет стоить отдых на море этим летом

К каким отпускным тратам стоит готовиться россиянам — выяснял NEWS.ru. В этом году цены на авиабилеты и туристические поездки по России не превысят прошлогодние, рассказал NEWS.ru вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.
News.ru01:08

Подробнее о событии

Туроператоры не ожидают роста цен на отдых на юге России

Rambler News Service06:01

Туроператоры рассказали, сколько будет стоить отдых на море этим летом

News.ru01:08

Российские курорты заманивают туристов. Названы цены

Царьград06:00

Сколько будет стоить отдых на море этим летом

Рамблер03:22

Туроператоры назвали цены на отдых в 2020 году

Москва 2403:19

Туроператоры рассказали о ценах на летних отдых

Комсомольская правда02:32

Туроператоры в России не планируют поднимать цены из-за коронавируса

REGNUM06:00
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Политика

ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию

Ранее участники кампании Нет направили в ЦИК письмо, требуя предоставить им возможность провести агитацию против внесения поправок в Конституцию.
Znak.com вчера в 20:13
106
Политика

В Кремле отреагировали на проверку указов по коронавирусу

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минюсту и Минздраву РФ, Роспотребнадзору совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом проанализировать «практику применения нормативных правовых актов (в том числе указов мэра Москвы Сергея Собянина), принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции» в столице.
REGNUM 07:04
Здоровье

В Свердловской области рекордно выросло число заражённых коронавирусом

Екатеринбург, 3 июня 2020, 11:29 — REGNUM В Свердловской области за сутки зарегистрировано 357 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 04:29
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Происшествия

При пожаре в Боткинской больнице Петербурга погиб пациент

Пожар быстро потушили, однако погиб один пациент 1981 года рождения. Он отравился продуктами горения.
BFM.ru 03:35
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Политика

Более 190 депутатов из 26 российских регионов подписали открытое письмо против поправок в Конституцию

192 депутата муниципальных образований и региональных парламентов из 26 субъектов страны подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Новая газета 05:42
1
Общество

ВОЗ предупредила об угрозе нового всплеска коронавируса

Угроза повторного всплеска COVID-19 сохраняется. Если вирус не купировать, вторая волна эпидемии может стать «разрушительной».
BFM.ru 05:15
1K
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель

Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
Газета.Ru 01:53
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Кино

Режиссер «Отряда самоубийц» сравнил его с «Джокером» Тодда Филлипса

Американский режиссер Дэвид Эйр, судя по всему, насмотревшись на успех кампании #ReleaseTheSnyderCut, начал достаточно агрессивно продвигать свою версию фильма "Отряд самоубийц", который в 2016 нахватал немало негативных отзывов критиков.
Российская газета 01 июня в 07:19
4
Общество

Агитация голосовать за поправки в Конституцию споткнулась о Лебедева

Дизайнер Артемий Лебедев объявил, что оказался в просветительском ролике RT о важности внесения поправок в Конституцию путем обмана.
Infox.ru 06:16
5
Экономика

Польша начала расследование против «Газпрома»

«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
595
Политика

Путин не примет участие во всемирном онлайн-саммите по вакцинам

«На высшем уровне участие не предусмотрено»,— сказал господин Песков журналистам на вопрос о том, принял ли приглашение Владимир Путин.
Коммерсантъ 06:27
5
Общество

СМИ сообщили об обысках ФСБ в офисах Российской венчурной компании

Сотрудники Федеральной службы безопасности и полиции провели обыски в офисах Российской венчурной компании, а также в доме ее главы Александра Повалко.
Газета.Ru 06:57
100
Политика

Китай нанес сокрушительный удар в мировой экономической войне

Критики "сделки" справедливо отмечали, что Китай на самом деле практически ничего не уступил, а просто согласился купить в США то, что он и так уже приобретал на мировых рынках, то есть по большому счету Трамп, когда добился увеличения покупки американской сои, "победил" не Пекин (независимо от того, что заявляют его сторонники), а ударил по бразильским экспортерам сои — и не более того.
РИА Новости 01:00
19
Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
1,5K
Игры

В России началась распродажа консолей PlayStation и аксессуаров к ним

3 июня в России началась официальная акция PlayStation под названием «Время играть».
CyberSport.ru 06:56
6
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
1,9K
Политика

Парламент ЛНР лишил украинский язык статуса государственного

Проект закона был внесен в парламент ЛНР главой республики Леонидом Пасечником и обретет силу закона после подписания им. Действующая Конституция ЛНР называет государственными языками русский и украинский языки, при этом первый признается также официальным языком делопроизводства во всех органах власти и местного самоуправления.
РБК 05:59
121
Происшествия

В Шуе начальника полиции подозревают в превышении полномочий

Руководитель МО МВД России «Шуйский» подозревается в превышении должностных полномочий.
Аргументы и факты - Иваново 06:37
1
Происшествия

Крымчанину предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка

REGNUM 07:09
395
Политика

Токаев: Казахстан не планирует вступать в Союзное государство с Россией

Нур-Султан, 3 июня 2020, 08:29 — REGNUM Казахстан не планирует присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии.
REGNUM 01:29
7
Армия и оружие

Военные помогут с восстановлением железной дороги под Мурманском

RT на русском 01:25
6
Здоровье

Мишустин распорядился возобновить плановую работу больниц

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи в больницах и поликлиниках.
Lenta.ru 06:20
5
Шоу-бизнес

Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах

Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов.
Аргументы и Факты вчера в 15:29
23
Общество

В Ростуризме оценили сроки начала работы пляжей Кубани и Крыма

RT на русском 06:56
10
Интернет

«ВКонтакте» запустила групповые голосовые и видеозвонки на сайте

Социальная сеть "ВКонтакте" запустила возможность осуществлять групповые голосовые и видеозвонки с компьютера через сайт.
ТАСС 06:02
Общество

СМИ сообщили об иске инвалида из-за штрафов за нарушение самоизоляции

Профессор РУДН Ирина Карабулатова подала иск на 1 млн руб. к Главконтролю Москвы из-за штрафов за нарушение самоизоляции, выписанных приложением «Социальный мониторинг».
РБК 05:37
10
Экономика

Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов

Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
1,2K
Политика

Песков оценил безопасность проведения голосования по поправкам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля угроз здоровью граждан не будет при соблюдении правил санитарно-эпидемиологической безопасности.
RT на русском 06:19
524
Политика

В Кремле не комментируют возможный перенос даты заседания ОПЕК+

В Кремле пока ничего не могут сказать о возможном переносе даты заседания ОПЕК+, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:11
Происшествия

В Екатеринбурге погиб вооружённый мужчина после штурма его квартиры

REGNUM 01 июня в 07:26
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