К каким отпускным тратам стоит готовиться россиянам — выяснял NEWS.ru. В этом году цены на авиабилеты и туристические поездки по России не превысят прошлогодние, рассказал NEWS.ru вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

с чего всё началось

Москва, 3 июня 2020, 13:00 — REGNUM Стоимость авиабилетов и туристических путевок на российские курорты останется на уровне 2019 года. Об этом 3 июня заявил заместитель президента ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин, сообщает News.ru.

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