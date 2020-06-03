Коронавирус
REGNUMТуроператоры в России не планируют поднимать цены из-за коронавируса
Москва, 3 июня 2020, 13:00 — REGNUM Стоимость авиабилетов и туристических путевок на российские курорты останется на уровне 2019 года. Об этом 3 июня заявил заместитель президента ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин, сообщает News.ru.
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Дмитрий Горин вице-президент Ассоциации туроператоров России Сколько денег потребуется В июле-августе средняя стоимость турпакета на двух человек в отели Сочи и Крыма составит 20 – 30 тысяч рублей, отметил в беседе с NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), председатель комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин.News.ru01:08
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