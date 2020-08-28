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Туротрасль попросила Мишустина продлить продажу туров с кэшбэком

Общественные объединения в сфере туризма и гостиничной индустрии 28 августа направили письмо председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой продлить в том числе на будущий год действие программы субсидирования внутреннего туризма, в рамках которой туристам начисляется кэшбэк на туры по нашей стране.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Турбизнес и гостиничная индустрия просят Мишустина повторить распродажу туров с кэшбеком

По данным Ростуризма, по состоянию на пятницу туров с кэшбеком приобретено на 1,1 млрд рублей. Распродажа организована Ростуризмом в рамках программы субсидирования внутреннего туризма, пострадавшего от пандемии коронавируса. На реализацию программы правительство выделило 15 млрд рублей.
Интерфакс10:09
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РБК

Туротрасль попросила Мишустина повторить программу кешбэка за туры

РБК14:21
Известия

Туротрасль попросила Мишустина продлить продажу туров с кэшбэком

Известия11:55
РЕН ТВ

Распродажe туров с кэшбэком попросили продлить

РЕН ТВ12:23
Коммерсантъ

Турбизнес просит Мишустина продлить программу кэшбека за туры на следующий год

Коммерсантъ14:13
Фонтанка.Ру

Турбизнес просит Мишустина продлить распродажу туров с кешбэком. Это позволит «расширить границы высокого сезона»

Фонтанка.Ру11:41
Ведомости

Турбизнес попросил повторить программу туров по России с кешбэком

Ведомости11:41
Интерфакс

Турбизнес и отельеры попросили Мишустина продлить продажу туров с кэшбеком

Интерфакс11:05

Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Газета.Ru13:17

TikTok заблокировала в России видеоролики по запросу Роскомнадзора

TikTok заблокировала на территории России видеоролики, связанные с употреблением препарата от аллергии «Бенадрил», после обращения Роскомнадзора, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Ведомости10:35
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Из-за быстроты таяния льдов установлена растущая угроза для Арктики

«Изменения происходят так быстро в течение летних месяцев, что морской лед, вероятно, исчезнет быстрее, чем большинство климатических моделей когда-либо предсказывали», заявляет профессор Копенгагенского университета Niels Bohr Institutet Йенс Хессельбьерг Кристенсен.
МедиаПотоквчера в 16:40
19

В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUMвчера в 01:37
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Lada 4x4 была признана самым долгоживущим внедорожником в мире

Один из самых старейших еженедельных британских журналов Autocar решил провести «автомобильную ревизию» и составить список машин-долгожителей для различных слоев общества, которые производили при условиях ресурсного дефицита и изобилия, высокой конкурентности на автопроме и командной экономики, которые были проверены временем.
Live24вчера в 05:50
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ЦБ предложил разрешить форекс-дилерам торговать не только валютой

Как устроен рынок Forex в России Форекс-дилеры предлагают физическим лицам производные финансовые инструменты на валюту или валютные пары на международном внебиржевом валютном рынке Forex, клиенты могут играть и на заемные деньги.
РБК13:29
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