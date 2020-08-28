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Известия
Известия

Туротрасль попросила Мишустина продлить продажу туров с кэшбэком

Общественные объединения в сфере туризма и гостиничной индустрии 28 августа направили письмо председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой продлить в том числе на будущий год действие программы субсидирования внутреннего туризма, в рамках которой туристам начисляется кэшбэк на туры по нашей стране.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Турбизнес и гостиничная индустрия просят Мишустина повторить распродажу туров с кэшбеком

По данным Ростуризма, по состоянию на пятницу туров с кэшбеком приобретено на 1,1 млрд рублей. Распродажа организована Ростуризмом в рамках программы субсидирования внутреннего туризма, пострадавшего от пандемии коронавируса. На реализацию программы правительство выделило 15 млрд рублей.
Интерфакс10:09
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РЕН ТВ

Распродажe туров с кэшбэком попросили продлить

РЕН ТВ12:23
Известия

Туротрасль попросила Мишустина продлить продажу туров с кэшбэком

Известия11:55
Ведомости

Турбизнес попросил повторить программу туров по России с кешбэком

Ведомости11:41
ФедералПресс

Мишустина попросили продлить программу кешбэка для туристов

ФедералПресс11:47
Фонтанка.Ру

Турбизнес просит Мишустина продлить распродажу туров с кешбэком. Это позволит «расширить границы высокого сезона»

Фонтанка.Ру11:41
Rambler News Service

Мишустина попросили регулярно проводить программу кэшбека за туры по России

Rambler News Service11:53
Интерфакс

Турбизнес и отельеры попросили Мишустина продлить продажу туров с кэшбеком

Интерфакс11:05

Будогосский прокомментировал информацию о том, что Еськов не прошёл проверку на полиграфе

Бывший руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отреагировал на информацию о том, что арбитр Алексей Еськов, который исполнял функции видеоассистента в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи», не прошёл проверку на детекторе лжи.
RT на русском12:30

Появились фото новых двигателей ЗМЗ для Русского Прадо

В базе ФИПС появились патентные изображения новых турбированных двигателей Заволжского моторного завода мощностью 150 и 170 л.с. В перспективе эти силовые агрегаты должны получить модели УАЗ и внедорожник УАЗ «Патриот» нового поколения, также известный как «Русский Прадо».
Автоновости дня01:58
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Украинские радикалы расстреляли автобус с людьми под Харьковом

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что радикалы на трассе Киев — Харьков расстреляли автобус с членами общественного движения «Патриоты — За жизнь», есть тяжелораненые и похищенные люди.
BFM.ruвчера в 13:32
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