Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Известия
Известия

Туротрасль попросила Мишустина продлить продажу туров с кэшбэком

Общественные объединения в сфере туризма и гостиничной индустрии 28 августа направили письмо председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой продлить в том числе на будущий год действие программы субсидирования внутреннего туризма, в рамках которой туристам начисляется кэшбэк на туры по нашей стране.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Турбизнес и гостиничная индустрия просят Мишустина повторить распродажу туров с кэшбеком

По данным Ростуризма, по состоянию на пятницу туров с кэшбеком приобретено на 1,1 млрд рублей. Распродажа организована Ростуризмом в рамках программы субсидирования внутреннего туризма, пострадавшего от пандемии коронавируса. На реализацию программы правительство выделило 15 млрд рублей.
Интерфакс10:09
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Распродажe туров с кэшбэком попросили продлить

РЕН ТВ12:23
Известия

Туротрасль попросила Мишустина продлить продажу туров с кэшбэком

Известия11:55
Интерфакс

Турбизнес и отельеры попросили Мишустина продлить продажу туров с кэшбеком

Интерфакс11:05
ФедералПресс

Мишустина попросили продлить программу кешбэка для туристов

ФедералПресс11:47
Фонтанка.Ру

Турбизнес просит Мишустина продлить распродажу туров с кешбэком. Это позволит «расширить границы высокого сезона»

Фонтанка.Ру11:41
Ведомости

Турбизнес попросил повторить программу туров по России с кешбэком

Ведомости11:41
Rambler News Service

Мишустина попросили регулярно проводить программу кэшбека за туры по России

Rambler News Service11:53

Будогосский прокомментировал информацию о том, что Еськов не прошёл проверку на полиграфе

Бывший руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отреагировал на информацию о том, что арбитр Алексей Еськов, который исполнял функции видеоассистента в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи», не прошёл проверку на детекторе лжи.
Будогосский прокомментировал информацию о том, что Еськов не прошёл проверку на полиграфе
RT на русском12:30

Ученые выяснили, как дети распространяют коронавирус

Проследив за изменениями в состоянии здоровья 91 ребенка, которые лечились от COVID-19 в феврале-марте 2020 года, корейские медики под руководством профессора Сеульского университета Кима Чонхюна выяснили, что дети могут играть существенную роль в распространении вируса.
ТАСС Наука 11:00

ФАС обязала Apple изменить критерии допуска приложений в App Store

В вынесенном теперь предписании говорится, что Apple обязана исключить из своих требований пункт, на основании которого она может отклонить и не допустить в магазин приложений App Store любое приложение стороннего разработчика по любой причине.
3DNews09:02
23

МИД Белоруссии отреагировал на заявление Украины о паузе в контактах

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о паузе в контактах с Белоруссией до тех пор, пока в Киеве не «убедятся», что они «не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины».
RT на русском11:40
45

В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ru26 августа в 08:44
584