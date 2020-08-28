Туротрасль попросила Мишустина продлить продажу туров с кэшбэком
Общественные объединения в сфере туризма и гостиничной индустрии 28 августа направили письмо председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой продлить в том числе на будущий год действие программы субсидирования внутреннего туризма, в рамках которой туристам начисляется кэшбэк на туры по нашей стране.В источнике
С чего всё началось
Турбизнес и гостиничная индустрия просят Мишустина повторить распродажу туров с кэшбеком
По данным Ростуризма, по состоянию на пятницу туров с кэшбеком приобретено на 1,1 млрд рублей. Распродажа организована Ростуризмом в рамках программы субсидирования внутреннего туризма, пострадавшего от пандемии коронавируса. На реализацию программы правительство выделило 15 млрд рублей.
Интерфакс10:09
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Rambler News Service11:53