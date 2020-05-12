Общество
РИА НовостиВ РСТ предложили разрешить турпоездки между регионами с 1 июня
Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) предлагают с 1 июня 2020 года разрешить турпоездки внутри страны, как минимум, между регионами с низким уровнем заболеваемости COVID-19 в зависимости от эпидемиологической обстановки, сообщили РИА Новости в РСТ.
Читать в источнике
Оценить50
с чего всё началось
— Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) предлагают с 1 июня 2020 года разрешить турпоездки внутри страны как минимум между регионами с низким уровнем заболеваемости CoViD-19 — разумеется, в зависимости от эпидемиологической обстановки, — сообщается в ежедневной электронной газете Российского союза туриндустрии.Life.ru06:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 07:05, Ашберн
Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
Общество
Саратовцам рассказали, как получить новые выплаты на детей
Гурьева рассказала, что в регионе автоматически продлен ряд выплат на детей до 1 ноября, а также по 31 октября право на проезд тем гражданам, которые ранее приобрели льготные проездные билеты, но их не использовали.
Четвертая Власть 05:41
Авто
Продажи новых легковых автомобилей и LCV в РФ в апреле рухнули на 72%
Продажи легковых автомобилей и LCV (легких коммерческих автомобилей) в РФ в апреле 2020 года снизились на 72,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 38,92 тысяч штук.
Интерфакс 05:46
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России».
Lenta.ru вчера в 17:27
Происшествия
Росздравнадзор проверит аппараты ИВЛ после пожаров в больницах
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) начала проверку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), установленных в больницах в Москве и Санкт-Петербурге, где 9-го и 12 мая произошли пожары.
РБК 06:09
Общество
В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу
Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Общество
Путин пообещал по 10 тысяч рублей семьям с детьми
Президент Владимир Путин пообещал выплатить по 10 тысяч рублей всем российским семьям с детьми в возрасте от трех до 15 лет включительно.
Медиазона вчера в 09:36
Общество
Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году
В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма.
Газета.Ru вчера в 07:42
Политика
В Еврокомиссии пригрозили Германии санкциями
Как сообщает ТАСС со ссылкой на DPA, в Еврокомиссии считают возможным запуск санкций против Германии за нарушение европейского законодательства.
Моя Москва.онлайн 10 мая в 23:43
Общество
Умер один из лидеров националистов в России Константин Крылов
На 53 году году жизни скончался один из лидеров националистов в России Константин Крылов, публиковавшийся под псевдонимом Михаил Харитонов.
РБК 06:56
Политика
Путин заявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая
С 12 мая в России завершается период нерабочих дней, введенных в стране из-за распространения коронавируса в конце марта.
Известия вчера в 09:19
Армия и оружие
Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
В апреле 1942 года Власова назначили командующим 2-й ударной армии Волховского фронта.
РИА Новости вчера в 18:19
Здоровье
89 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 10 мая, за сутки в регионе еще у 89 человек лабораторно подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 10 мая в 06:08
Гаджеты
Представлен игровой 4K-телевизор HiSense E75F
Компания HiSense представила геймерский телевизор HiSense E75F, который уже доступен для предварительного заказа по цене в 550 и 761 доллар за 55-дюймовую и 65-дюймовую версии соответственно.
Megaobzor.com 03:52
Общество
На Кубани сохраняется карантин до 23 мая
Как сообщало ИА REGNUM, карантина на территории Кубани действует с 31 марта, ранее было принято решение о его продлении до 23 мая.
REGNUM 05:41
Музыка
«Евровидение-2020» состоится 12 мая в режиме онлайн
Изначально планировалось, что 12 мая пройдет первый полуфинал "Евровидения-2020", поэтому видео с песнями конкурсантов покажут в том порядке, в котором они должны были выходить на сцену.
NewInform 06:00
Политика
В команде Зеленского осудили Гордона за интервью с Поклонской
Представитель президента Украины в «Автономной республике Крым» Антон Кориневич осудил украинского журналиста Дмитрия Гордона, который взял интервью у экс-прокурора Крыма и депутат Госдумы Натальи Поклонской.
Украина.ру 04:39
Политика
Премьер Украины заявил, что карантин в стране продлят после 22 мая
Карантин, объявленный на Украине в связи с пандемией коронавируса до 22 мая, будет продлен и после этой даты.
ТАСС 02:01
Политика
Трамп запретил пенсионным фондам США инвестировать в китайские акции
Инвестировать в акции китайских компаний запретил американским федеральным пенсионным фондам президент США Дональд Трамп, 12 мая сообщил телеканал Fox Business со ссылкой на внутренние документы администрации президента США.
ИА Красная Весна 06:28
Общество
Приангарье вводит обязательный масочный режим
Иркутск, 12 мая 2020, 13:49 — REGNUM С 20 мая в Иркутской области будет введен обязательный масочный режим в общественных местах и транспорте.
REGNUM 06:49
Общество
После обращения Путина рухнул сайт госуслуг
После обращения президента России Владимира Путина к гражданам произошел сбой в работе портала госуслуг, сообщает РБК.
МР7.ру вчера в 13:22
Общество
Лукашенко назвал ситуацию с коронавирусом в Белоруссии терпимой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал терпимой ситуацию с коронавирусом в стране.
Lenta.ru 04:43
Происшествия
Обвиняемый по делу о пожаре хозяин хосписа в Красногорске признал вину
RT на русском 05:18
Кино
В сети появился новый кадр «Дюны» с Тимоти Шаламе и Джошем Бролином
Киноафиша России 05:42
Политика
Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали.
Коммерсантъ 06:17