с чего всё началось

Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) предлагают с 1 июня 2020 года разрешить турпоездки внутри страны, как минимум, между регионами с низким уровнем заболеваемости COVID-19 в зависимости от эпидемиологической обстановки, сообщили РИА Новости в РСТ.

В РСТ предложили разрешить турпоездки между регионами с 1 июня

Общество Саратовцам рассказали, как получить новые выплаты на детей Гурьева рассказала, что в регионе автоматически продлен ряд выплат на детей до 1 ноября, а также по 31 октября право на проезд тем гражданам, которые ранее приобрели льготные проездные билеты, но их не использовали.

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