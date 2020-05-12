с чего всё началось

Внутренний туризм может начать восстанавливаться уже после 1 июня, если власти страны разрешат поездки по России, как минимум, между регионами с низким уровнем заболевания коронавирусом.

Политика Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, госпитализирован с коронавирусом сегодня, 12 мая.

Фигурное катание Арутюнян высказался о минусах в технике Трусовой Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян высказал мнение о минусах в технике катания Александры Трусовой, которые ей приписывают многие эксперты.

Происшествия В Якутске возбудили уголовное дело против главы управления ветеринарии Якутск, 12 мая 2020, 17:15 — REGNUM Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении главы управления ветеринарии Якутска, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. 12

Экономика Малому и среднему бизнесу спишут налоги за II квартал, кроме НДС Президент РФ Владимир Путин предложил списать за второй квартал все налоги, кроме НДС, и страховые взносы для индивидуальных предпринимателей и малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей. 306

Общество Вильфанд предсказал неоднородное лето в России Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Российской газете" рассказал, что предстоящее лето будет неоднородным. 401

Финансы Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии - до 72,98 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:16 мск. 14

Общество В России завершается период нерабочих дней Говоря о введении нерабочих дней, Путин отметил, "эта экстраординарная мера позволила затормозить развитие эпидемии", что в свою очередь, помогло подготовить медицину и "сохранить многие тысячи жизней". 160

Общество В Красноярском крае вводится масочный режим В Красноярском крае вводится масочный режим, - об этом в своем обращении к жителям региона заявил губернатор Александр Усс. 54

Энергетика Саудовская Аравия начала спасать нефть в одиночку Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco сократит добычу нефти на миллион баррелей в сутки дополнительно, причем сделает это в одиночку, без согласований с партнерами по ОПЕК+ или другими странами. 106

Политика Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS. 175

Технологии Сооснователь Quibi обвинил коронавирус в провале мобильного приложения В новом интервью Джеффри Катценберг, который совместно с Мег Уитман запустил мобильный стриминг-сервис Quibi, обвинил в провале приложения коронавирус.

Футбол В «Аэрофлоте» заявили, что расплатились по контракту с «Манчестер Юнайтед» в 2018 году Контракт авиакомпании "Аэрофлот" с английским футбольным клубом "Манчестер Юнайтед" заключен до 2022 года, но все финальные платежи по нему были осуществлены еще в 2018 году.

Экономика Брэнсон продаст долю в Virgin Galactic ради спасения Virgin Group Британский миллиардер Ричард Брэнсон заявил о намерении продать часть своих акций в компании Virgin Galactic на общую сумму $504,5 млн для поддержки других предприятий Virgin Group.

Происшествия Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки". 92

Общество Голикова: каждый пятый медик уже переболел коронавирусом Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что, согласно первым исследованиям, коронавирусом переболели 21% медиков, пишет РИА "Новости".