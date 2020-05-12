с чего всё началось

Внутренний туризм может начать восстанавливаться уже после 1 июня, если власти страны разрешат поездки по России, как минимум, между регионами с низким уровнем заболевания коронавирусом.

Финансы Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии - до 72,98 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:16 мск. 18

Происшествия Производитель ИВЛ назвал возможные причины возгорания Возможной причиной возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких в Москве и Санкт-Петербурге могли стать нарушения техники безопасности. 1

Экономика Выручка «Алросы» в апреле упала почти в 10 раз "Алроса" в апреле 2020 года минимизировала продажи продукции, продав алмазов на $13,1 млн, бриллиантов - на $2,4 млн, следует из сообщения компании.

Наука Биологи нашли подтверждение естественного происхождения SARS-CoV-2 Китайские и австралийские биологи, изучающие летучих мышей, недавно идентифицировали у них вирус, который, по их мнению, можно считать ближайшим родственником нового коронавируса — в некоторых областях его генома есть характерные вставки аминокислот, аналогичные SAR-CoV-2. 4

Общество В России завершается период нерабочих дней Говоря о введении нерабочих дней, Путин отметил, "эта экстраординарная мера позволила затормозить развитие эпидемии", что в свою очередь, помогло подготовить медицину и "сохранить многие тысячи жизней". 160

Музыка Новый клип Little Big собрал более 18 миллионов просмотров Hypnodancer, новое музыкальное видео коллектива Little Big, размещенное на YouTube 8 мая, уже собрало более 18 миллионов просмотров только на официальном канале группы. 477

Общество В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU. 497

Энергетика В России снизились цены на бензин Сильнее всего стоимость АИ-95 упала в Южном федеральном округе – на 4 копейки, до 47,82 рубля, при этом средние оптовые цены увеличились на 540 рублей – до 42038 рублей за тонну, пишут «Новые известия». 132

Авто Редкий Mercedes-Benz E60 AMG W124 выставлен на продажу На продажу выставлена редкая модель Mercedes-Benz E60 AMG W124, которая была выпущена в 1993 году и с тех пор набегала всего 2,5 тысячи километров.

Политика Путин назначил нового замглавы СК Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-лейтенанта юстиции Ростислава Рассохова заместителем председателя Следственного комитета.

Политика Осужденным по «московскому делу» запретят участвовать в выборах Отлучаются от выборов и осужденные по ч. 1 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти) – именно эта статья вменялась большинству участников "московского дела". 1

Общество Семьи с детьми до трех лет получат дополнительные 5 тыс. руб. в месяц Размер выплаты составит 5 тыс. руб. На нее смогут рассчитывать лица, имеющие право на другие выплаты в рамках федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", а также граждане России, у которых первый ребенок родился или был усыновлен с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года. 3

Общество В правительстве рассказали, когда ситуация с коронавирусом улучшится Улучшения эпидемической ситуации ждут этим летом РИА «Новости» сообщают, что такой прогноз озвучила вице-премьер Татьяна Голикова.