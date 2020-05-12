Общество
РИА НовостиВ РСТ предложили разрешить турпоездки между регионами с 1 июня
Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) предлагают с 1 июня 2020 года разрешить турпоездки внутри страны, как минимум, между регионами с низким уровнем заболеваемости COVID-19 в зависимости от эпидемиологической обстановки, сообщили РИА Новости в РСТ.
Читать в источнике
Оценить51
с чего всё началось
— Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) предлагают с 1 июня 2020 года разрешить турпоездки внутри страны как минимум между регионами с низким уровнем заболеваемости CoViD-19 — разумеется, в зависимости от эпидемиологической обстановки, — сообщается в ежедневной электронной газете Российского союза туриндустрии.Life.ru06:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 07:21, Ашберн
Общество
Масочный режим начал действовать в Москве
В столице с 12 мая начал действовать масочный режим.
Вечерняя Москва 01:44
Общество
В Роспотребнадзоре назвали сроки открытия детских садов и школ
В Роспотребнадзоре озвучили реальные сроки открытия детских садов и школ.
Evo-rus.com вчера в 15:14
Музыка
Новый клип Little Big за сутки набрал почти 19 млн просмотров
Эксцентричные музыканты из группы Little Big опубликовали на Youtube свой новый клип на песню Hypnodancer.
Вестник 05:16
Игры
Bethesda рассказала, когда ждать новостей о The Elder Scrolls VI
Starfield и The Elder Scrolls VI анонсировали на выставке E3 2018.
CyberSport.ru вчера в 10:56
Путешествия
Турция введет ограничения для туристов из-за коронавируса
Турецкие власти вводят новые ограничения для туристов, въезжающих в страну из других государств.
Рамблер 04:47
Единоборства
Макгрегора рассмешил комментарий Нурмагомедова о победе Гэтжи
Боец смешанного стиля Конор Макгрегор в своем микроблоге в Твиттере высмеял комментарий чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова относительно боя Джастина Гэтжи с Тони Фергюсоном.
Московский Комсомолец вчера в 18:51
Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС), в городе Кимры Тверской области "задержан гражданин России 2001 года рождения, причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих".
ТАСС 06:40
Общество
Семьи с детьми могут получить единовременную выплату в 10 тысяч рублей
Семьи с детьми в возрасте от 3 до 15 лет могут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.
Онлайн Тамбов.ру вчера в 10:01
Общество
Индекс самоизоляции в Москве упал до рекордного уровня
Индекс самоизоляции в Москве во вторник днем снизился до рекордно низкой отметки в 2,2. Это значит, что на улице очень много людей, следует из данных «Яндекса».
РБК 07:16
Политика
Путин объявил о выходе из режима нерабочих дней
Режим нерабочих дней длился более шести недель, "эта экстренная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии", заявил президент в обращении к гражданам.
Российская газета вчера в 09:32
Общество
Онищенко назвал хайпом статью FT о смертности от коронавируса в России
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал хайпом сообщения о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70% выше, чем сообщает официальная статистика, передает «РИА Новости».
РБК 07:17
Общество
Голикова: 11 регионов России уже могут ослаблять режим самоизоляции
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о том, что 11 регионов России уже сейчас могут выйти на первый и второй этапы по ослаблению режима самоизоляции.
Комсомольская правда вчера в 10:27
Происшествия
Чиновники решили проверить аппараты ИВЛ в недавно горевших больницах
Росздравнадзор начал проверять качество и безопасность аппаратов ИВЛ, которые установлены в больницах, где недавно были пожары.
Интерфакс 06:32
Общество
В России зафиксировали 10 899 новых случаев заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки зафиксировали 10 899 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:35
Игры
Summer Game Fest 2020: 13 мая состоится некая специальная презентация
Организаторы Summer Game Fest 2020 объявили, что 13 мая в 18:00 по московскому времени начнётся некая специальная презентация.
Игромания.ру 02:49
Здоровье
Человечество предупредили о новой эпидемии после пандемии коронавируса
Ученые из Имперского колледжа Лондона, Avenir Health, Университета Джонса Хопкинса и Агентства по международному развитию США считают, что такая ситуация может привести к новой эпидемии.
Московский Комсомолец 05:41
Киберспорт
Virtus.pro проиграла Team Liquid и вылетела с WePlay Pushka League
Metaratings вчера в 13:19
Общество
В Москве пассажирам без масок и перчаток вынесут предупреждения
В первый день действия указа мэра Москвы, обязавшего горожан при нахождении в общественном транспорте носить перчатки и закрывающие рот и нос маски, на станциях московского метро и в поездах начнут проводиться рейды по выявлению нарушителей.
РБК 04:50
Наука
Биологи нашли подтверждение естественного происхождения SARS-CoV-2
Китайские и австралийские биологи, изучающие летучих мышей, недавно идентифицировали у них вирус, который, по их мнению, можно считать ближайшим родственником нового коронавируса — в некоторых областях его генома есть характерные вставки аминокислот, аналогичные SAR-CoV-2.
РИА Новости 06:15
Общество
По 10 тысяч на каждого ребенка, возврат налогов самозанятым и другие новые меры путинской поддержки
Владимир Путин начинает прямые выплаты на всех детей до 15 лет включительно, анонсировал новые кредиты бизнесу и поддержку самозанятым Президент РФ Владимир Путин сегодня провел очередное совещание в режиме видеоконференции по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Реальное время вчера в 09:10
Игры
Ремастер Mafia II готовится к выходу
Вчера 2K Games сделали новый пост в официальном твиттер-аккаунте Mafia, а сегодня появилась вторая запись со словом «Power».
The GEEK вчера в 12:53
Общество
На Кубани возобновлена работа всех промышленных предприятий
В Краснодарском крае со вторника, 12 мая, возобновлена работа всех предприятий промышленности, сельскохозяйственного комплекса и связи, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев на заседании оперштаба.
Известия 06:29
Общество
Владимир Путин заявил о дополнительных выплатах для семей с детьми
Деньги выплатят за апрель, май и июнь.С 1 июня будет осуществляться разовая выплата в 10 тыс. рублей на каждого ребенка с 3 до 16 лет.
Афиша Daily вчера в 09:40
Общество
Нижегородский губернатор рассказал о выходе региона из самоизоляции
В Нижегородской области сохраняются ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, их постепенное снятие возможно в течение второй декады мая.
Российская газета 02:44
Общество
В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий
Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости вчера в 14:42
Происшествия
В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции
Полицейские в Красноярске составили материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, подозреваемом в сексуальном насилии над двумя девушками.
ТАСС 07:01
Единоборства
Стали известны гонорары Фергюсона и Гэтжи на UFC 249
Metaratings 03:51
Общество
Умер писатель Константин Крылов
Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
РИА Новости 06:27