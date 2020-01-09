По словам экс-депутата Рады, Алексея Журавко, продукция с кощунственной надписью произведена на западе Незалежной. Прилавки украинских продуктовых магазинов пополнились новым товаром — тушенкой с не укладывающимися в голове нормального человека названиями.

Тушенка с «кусочками русскоязычных младенцев» продается на Украине

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