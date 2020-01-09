Политика

Пятый каналПятый каналТушенка с «кусочками русскоязычных младенцев» продается на Украине

По словам экс-депутата Рады, Алексея Журавко, продукция с кощунственной надписью произведена на западе Незалежной. Прилавки украинских продуктовых магазинов пополнились новым товаром — тушенкой с не укладывающимися в голове нормального человека названиями.
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Человечина для президента Зеленского

Украина.рувчера в 09:24

«Сожрать сепаров»: Украина встала на путь каннибализма

Rusvesna.suвчера в 19:04

Депутату Украины стало стыдно перед жителями Донбасса за тушенку из «русскоязычных младенцев»

URA.Ruвчера в 16:12

Экс-депутата Рады возмутили «людоедские» консервы на Украине

РИА Новостивчера в 11:26

Провокаторы продают на Украине «людоедские консервы»

Российская газета01:29

Алексей Журавко: Бандеровский фашизм по-людоедски!

Новостной фронт09 января в 15:30

Соратник Порошенко начал продажу консервов «Сепар в сметане»

Взгляд.ру09 января в 11:45
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 03:46, Ашберн
Политика

США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата

США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции гражданки США, которая сбила насмерть молодого человека в Великобритании и уехала из страны, пользуясь дипломатическим иммунитетом, заявил в субботу РИА Новости представитель госдепартамента.
РИА Новости вчера в 18:33
Политика

В Госдуме не поддерживают действия Ирана, сбившего украинский «Боинг»

Российские парламентарии осуждают действия иранских ВС, которые сбили под Тегераном самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ).
ТАСС 03:35
Политика

Президент Ирана назвал сбитый Boeing «непростительной ошибкой»

РБК 01:30
Авто

В Сети показали самую дорогую ГАЗ-23 «Волгу» за 8,5 млн рублей

Полностью отреставрированный в соответствии с оригиналом автомобиль сегодня стоит примерно 140 тыс. долларов или 8,5 млн рублей по текущему курсу.
Автоновости дня 03:30
Политика

Глава МАУ ответил на признание вины Ирана за сбитый украинский лайнер

Президент «Международных авиалиний Украины» (МАУ) заявил, что в компании не было сомнений о том, что экипаж и состояние самолета не могли стать причиной авиакатастрофы в Иране.
Известия 02:30
Общество

МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и гололедице

Газета.Ru 03:00
Происшествия

В Иране назвали причину задержки вылета разбившегося Boeing

РИА Новости вчера в 08:10
Общество

Хайсам бен Тарек Аль Саид стал новым султаном Омана

ТАСС 01:01
Общество

Поликлиники Москвы перестали обслуживать приезжих из других регионов по ОМС

Согласно закону, гражданин имеет право воспользоваться медицинской помощью даже в том случае, если полис получен в другом городе.
Говорит Москва вчера в 08:46
Теннис

Джокович не пустил сборную России по теннису в финал ATP Cup

РБК 03:27
Армия и оружие

В Киеве заявили, что у России «нет надводного флота»

Газета.Ru 03:23
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Газета.Ru вчера в 13:28
Хоккей

Панарин назвал проблему российских хоккеистов

Нападающий клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин прокомментировал выступление сборной России на молодежном чемпионате мира по хоккею.
РИА Новости 02:15
Политика

Создатель World of Tanks создаст партию для выборов в Госдуму

Южный Федеральный вчера в 10:59
Политика

В КНДР рассказали об условиях переговоров с США о денуклеаризации

Северная Корея не пойдёт на переговоры с США о снятии части санкций ООН с КНДР в обмен на полную денуклеаризацию страны, заявил советник северокорейского МИД Ким Ке Гван.
RT на русском 01:48
Общество

На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером

В Алтайском крае подросток оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона рублей.
РИА Новости вчера в 15:42
Экономика

В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви

В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
Интерфакс вчера в 03:38
Футбол

Тарасов признался, что очень ждал возвращения в футбол

RT на русском 02:45
Технологии

С 14 января прекратится техническая поддержка Windows 7

С 14 января прекратится техническая поддержка операционной системы Windows 7.
Челнинские известия 01:24
Политика

Путин раскритиковал чиновников за проблемы с водоснабжением в Крыму

Президент России Владимир Путин провёл в Ялте совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
RT на русском вчера в 11:18
Политика

Трамп пригрозил взыскать с Ирака деньги за вывод американских войск

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что, по его мнению, власти Ирака должны заплатить Соединённым Штатам компенсацию за строительство военных баз и посольства в Багдаде в случае вывода американских войск с территории этой страны.
РБК 03:23
Политика

Трамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтону необходимо налаживать торговые отношения с Москвой.
RT на русском 01:01
Армия и оружие

Удар ракеты «Кинжал» на учениях в Черном море показали на видео

Пуск гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» на совместных учениях Северного и Черноморского флотов в Черном море попал на видео.
Татар-информ вчера в 06:22
Общество

В России хотят ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ

Штрафы для ресурсоснабжающих организаций, которые завышают стоимость жилищно-коммунальных услуг, предлагают ввести в правительстве России, пишут 10 января «Известия».
REGNUM 09 января в 21:22
Здоровье

Врачи рассказали, как вовремя распознать рак желудка

Рак желудка, как и другие виды онкологии, дает о себе знать, как правило, на поздних стадиях.
Российская газета вчера в 23:47
Биатлон

Стал известен состав женской сборной России на эстафету в Оберхофе

Sportbox.RU вчера в 12:05
Происшествия

Студенты 7 часов ампутировали пациенту ногу. На хирурга завели дело

Хирург из Мурманской области должен был провести пациенту ампутацию ноги, но доверил проведение операции студентам-медикам.
Телеканал 360° вчера в 03:53
Происшествия

В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса

РБК вчера в 22:13
Политика

Швейцарский суд обязал Россию выплатить Украине $82 млн из-за Крыма

Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение Женевского арбитража, обязывающее Россию выплатить 12 украинским компаниям более $82 млн за потерю активов в Крыму.
Известия вчера в 15:53
Спорт

МОК может пересмотреть дела оправданных CAS российских спортсменов

Международный олимпийский комитет рассматривает возможность пересмотра дел российских спортсменов, выступавших на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году и оправданных Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS) в 2018 году.
ProstoProSport вчера в 23:51
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