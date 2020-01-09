Политика
Пятый каналТушенка с «кусочками русскоязычных младенцев» продается на Украине
По словам экс-депутата Рады, Алексея Журавко, продукция с кощунственной надписью произведена на западе Незалежной. Прилавки украинских продуктовых магазинов пополнились новым товаром — тушенкой с не укладывающимися в голове нормального человека названиями.
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Политика
США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата
США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции гражданки США, которая сбила насмерть молодого человека в Великобритании и уехала из страны, пользуясь дипломатическим иммунитетом, заявил в субботу РИА Новости представитель госдепартамента.
Политика
В Госдуме не поддерживают действия Ирана, сбившего украинский «Боинг»
Российские парламентарии осуждают действия иранских ВС, которые сбили под Тегераном самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ).
Авто
В Сети показали самую дорогую ГАЗ-23 «Волгу» за 8,5 млн рублей
Полностью отреставрированный в соответствии с оригиналом автомобиль сегодня стоит примерно 140 тыс. долларов или 8,5 млн рублей по текущему курсу.
Политика
Глава МАУ ответил на признание вины Ирана за сбитый украинский лайнер
Президент «Международных авиалиний Украины» (МАУ) заявил, что в компании не было сомнений о том, что экипаж и состояние самолета не могли стать причиной авиакатастрофы в Иране.
Происшествия
В Иране назвали причину задержки вылета разбившегося Boeing
Общество
Поликлиники Москвы перестали обслуживать приезжих из других регионов по ОМС
Согласно закону, гражданин имеет право воспользоваться медицинской помощью даже в том случае, если полис получен в другом городе.
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Хоккей
Панарин назвал проблему российских хоккеистов
Нападающий клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин прокомментировал выступление сборной России на молодежном чемпионате мира по хоккею.
Политика
Создатель World of Tanks создаст партию для выборов в Госдуму
Политика
В КНДР рассказали об условиях переговоров с США о денуклеаризации
Северная Корея не пойдёт на переговоры с США о снятии части санкций ООН с КНДР в обмен на полную денуклеаризацию страны, заявил советник северокорейского МИД Ким Ке Гван.
Общество
На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером
В Алтайском крае подросток оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона рублей.
Экономика
В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви
В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
Футбол
Тарасов признался, что очень ждал возвращения в футбол
Технологии
С 14 января прекратится техническая поддержка Windows 7
С 14 января прекратится техническая поддержка операционной системы Windows 7.
Политика
Путин раскритиковал чиновников за проблемы с водоснабжением в Крыму
Президент России Владимир Путин провёл в Ялте совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
Политика
Трамп пригрозил взыскать с Ирака деньги за вывод американских войск
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что, по его мнению, власти Ирака должны заплатить Соединённым Штатам компенсацию за строительство военных баз и посольства в Багдаде в случае вывода американских войск с территории этой страны.
Политика
Трамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтону необходимо налаживать торговые отношения с Москвой.
Армия и оружие
Удар ракеты «Кинжал» на учениях в Черном море показали на видео
Пуск гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» на совместных учениях Северного и Черноморского флотов в Черном море попал на видео.
Общество
В России хотят ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ
Штрафы для ресурсоснабжающих организаций, которые завышают стоимость жилищно-коммунальных услуг, предлагают ввести в правительстве России, пишут 10 января «Известия».
Здоровье
Врачи рассказали, как вовремя распознать рак желудка
Рак желудка, как и другие виды онкологии, дает о себе знать, как правило, на поздних стадиях.
Биатлон
Стал известен состав женской сборной России на эстафету в Оберхофе
Происшествия
Студенты 7 часов ампутировали пациенту ногу. На хирурга завели дело
Хирург из Мурманской области должен был провести пациенту ампутацию ноги, но доверил проведение операции студентам-медикам.
Происшествия
В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса
Политика
Швейцарский суд обязал Россию выплатить Украине $82 млн из-за Крыма
Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение Женевского арбитража, обязывающее Россию выплатить 12 украинским компаниям более $82 млн за потерю активов в Крыму.
Спорт
МОК может пересмотреть дела оправданных CAS российских спортсменов
Международный олимпийский комитет рассматривает возможность пересмотра дел российских спортсменов, выступавших на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году и оправданных Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS) в 2018 году.