Матчи между "Спартаком" и "Ростовом" почти всегда получаются яркими и с подтекстом. Дело в том, что у нескольких игроков донского клуба "красно-белое прошлое", а главный тренер желто-синих Валерий Карпин и вовсе культовая фигура для столичного клуба.

Тушинский спор: сможет ли «Спартак» наконец победить команду Карпина

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Политика В Конгрессе США одобрили санкции против Турции Палата представителей Конгресса США большинством голосов (403 против 16) одобрила законопроект Республиканской и Демократической партий о введении санкций против Турции за военную операцию в Сирии, пишет Bloomberg.

Политика Законопроект о пропаганде наркотиков вернут авторам Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству вернет законопроект о пропаганде наркотиков его авторам — депутатам от «Справедливой России», заявил агентству «РИА Новости» глава комитета Павел Крашенинников.

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