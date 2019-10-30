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Спартак — Ростов
завтра
в 12:30
Кубок России, 1/8 Финала
Москва, Стадион «Спартак»
Матчи между "Спартаком" и "Ростовом" почти всегда получаются яркими и с подтекстом. Дело в том, что у нескольких игроков донского клуба "красно-белое прошлое", а главный тренер желто-синих Валерий Карпин и вовсе культовая фигура для столичного клуба.
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Тушинский спор: сможет ли «Спартак» наконец победить команду Карпина

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