Футбол
ИзвестияТушинский спор: сможет ли «Спартак» наконец победить команду Карпина
Матчи между "Спартаком" и "Ростовом" почти всегда получаются яркими и с подтекстом. Дело в том, что у нескольких игроков донского клуба "красно-белое прошлое", а главный тренер желто-синих Валерий Карпин и вовсе культовая фигура для столичного клуба.
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Общество
Соловьев рассказал о драке в студии
Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Общество
Дания согласилась на строительство «Северного потока -2»
"Датское энергетическое агентство предоставило компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство участка газопровода Nord Stream 2 на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море", — отмечается в официальном сообщении Энергетического агентства страны (DEA).
Наука
Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом
Международная команда исследователей назвала самый вредный продукт для здоровья человека и состояния окружающей среды.
Происшествия
В Москве задержали нового фигуранта «московского дела»
В Москве задержали нового фигуранта «московского дела» – 32-летнего Павла Новикова.
Шоу-бизнес
Рики Мартин в четвертый раз стал отцом
Что касается самого артиста, то он стал отцом уже в четвертый раз.
Политика
Зеленский призвал к безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский выступил за разработку государственной стратегии безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма.
Общество
Forbes узнал о проспоренном миллиардером Гордеевым $1 млн
Искусствовед рассказывает, что предложил поспорить, бизнесмен согласился и поставил 1 млн долларов.
Политика
Путин прибыл в Будапешт на переговоры с премьером Венгрии
Президент РФ Владимир Путин прилетел в Будапешт, где он проведет переговоры с главой правительства Венгрии Виктором Орбаном.
Общество
Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей
Жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают "достойной" пенсию в 40 тыс. руб. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, сообщает "Коммерсантъ".
Культура
Юбилейный концерт Аллы Пугачевой покажут в кинотеатрах
Алла Пугачева в честь своего юбилея устроила большой сольный концерт в Кремлевском дворце.
Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол
Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Происшествия
СК возбудил дело по факту избиения девочки в детсаду Ярославля
Происшествия
Полиция задержала водителя маршрутки, сбежавшего с места ДТП в Твери
Тверская полиция задержала водителя маршрутки, сбежавшего с места ДТП, в котором пострадали три человека, сообщила РИА Новости представитель УМВД региона.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла
Продюсер Максим Фадеев сообщил о переменах в своем лейбле Malfa.
Политика
В Конгрессе США одобрили санкции против Турции
Палата представителей Конгресса США большинством голосов (403 против 16) одобрила законопроект Республиканской и Демократической партий о введении санкций против Турции за военную операцию в Сирии, пишет Bloomberg.
Политика
В «Нафтогазе» заявили, что Украина справится без российского газа
Первый заместитель главы компании "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома заявил, что Украина устойчиво пройдет ближайший отопительный сезон, даже в случае полного прекращения транзита российского газа.
Шоу-бизнес
45-летняя Амалия Мордвинова появилась перед поклонниками без макияжа
Амалия появилась на встрече полностью без макияжа, и поклонники даже не сразу смогли её узнать.
Общество
В Петербурге умерла заслуженная артистка России Елена Гаудасинская
Заслуженная артистка России, заведующая кафедрой концертмейстерского мастерства Елена Гаудасинская скончалась в Петербурга на 53-м году жизни.
Политика
Законопроект о пропаганде наркотиков вернут авторам
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству вернет законопроект о пропаганде наркотиков его авторам — депутатам от «Справедливой России», заявил агентству «РИА Новости» глава комитета Павел Крашенинников.
Экономика
Эксперты предупредили о дефиците продуктов из-за роста экспорта
"Дисбаланс между низкими темпами роста производства и высокими темпами роста экспорта и импортозамещения может привести к невыполнению заданий госпрограммы", – говорится в докладе.
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.