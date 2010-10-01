Футбол
ИзвестияТушинский спор: сможет ли «Спартак» наконец победить команду Карпина
|21′
Георгий Джикия
Владислав Игнатьев
|41′
Дмитрий Баринов
|42′
|45′+1′
Зелимхан Бакаев
|55′
Андре Шюррле
Джордан Ларссон
|57′
Эсекиэль Понсе
Эдер
|71′
|73′
Наиль Умяров
Роман Зобнин
Мурило Серкейра
Александр Коломейцев
|78′
|79′
Джордан Ларссон
|81′
Джордан Ларссон
|85′
Зелимхан Бакаев
Аяз Гулиев
Ведран Чорлука
|88′
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
17
Жемалетдинов
5
Хёведес
14
Чорлука
20
Игнатьев
59
Миранчук
7
Крыховяк
18
Коломейцев
6
Баринов
23
Мариу
19
Эдер
98
Максименко
14
Джикия
29
Кутепов
2
Жиго
6
Дантас
47
Зобнин
23
Ларссон
2 ×
33
Крал
7
Гулиев
19
Понсе
25
Мельгарехо
Спартак
Расстановка 4‑3‑3
Матчи между "Спартаком" и "Ростовом" почти всегда получаются яркими и с подтекстом. Дело в том, что у нескольких игроков донского клуба "красно-белое прошлое", а главный тренер желто-синих Валерий Карпин и вовсе культовая фигура для столичного клуба.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 03:20, Ашберн
Происшествия
Число погибших из-за паводка в Иркутской области возросло до 26
RT на русском 03:08
Футбол
Переводчик Карреры объяснил, за что тренер кричал на водителя автобуса
Не могут же ему просто сказать: "Уходи", - заявил Фетисов. Переводчик также рассказал, за что кричал итальянский специалист на Терентьева.
Газета.Ru вчера в 13:27
Армия и оружие
Андреевский флаг в Мировом океане демонстрирует державную мощь
Красная звезда вчера в 17:03
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
Происшествия
В Уфе ищут пропавших отца и двух малолетних детей
RT на русском вчера в 13:07
Происшествия
СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка
РИА Новости вчера в 09:36
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.
Lenta.ru вчера в 16:05
Общество
Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами
Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.
REGNUM 01:25
Армия и оружие
Иракские пастухи нашли сокровища ИГ на сумму 25 миллионов долларов
Пастухи нашли сокровища на сумму 25 миллионов долларов, спрятанные в пустыне на западе Ирака главарями запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1.
ФАН 01:27
Хоккей
Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ
Газета.Ru 02:19
Футбол
Японский вратарь пропустил два гола с центра поля за минуту
Голкипер японского футбольного клуба "Эхимэ" пропустил два гола с чужой половины поля за одну минуту.
РИА Новости 28 октября в 06:36
Армия и оружие
Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года
Ведомости вчера в 17:11
Происшествия
Медведя застрелили на торговой базе в Чите
Медведь пробрался на одну из торговых баз в Чите.
Телеканал 360° 03:02
Общество
РБК: Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс
Генпрокуратура предложила внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) поправки, предусматривающие особые соглашения между правоохранительными органами и фигурантами уголовных дел по «экономическим статьям», пишет РБК со ссылкой на письмо заместителя генпрокурора Виктора Гриня бизнес-омбудсмену Борису Титову от 15 октября.
Ведомости вчера в 18:55
Гаджеты
Смартфоны Redmi K20 Pro получат обновление до MIUI 11
Сетевой инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma) сообщил о выходе новой стабильной версии MIUI 11 для смартфона Redmi K20 Pro, которая основана на базе Anroid 10.
Профиль 01:20
Спорт
WADA вынесет вердикт по санкциям к РУСАДА в конце года
Специалисты не успеют проверить полученные ответы от российской стороны по московской лаборатории РУСАДА к первому установленному сроку в 4 ноября, но закроют этот вопрос к концу года, чтобы решить его с текущим председателем Крейгом Риди.
Bethub.org вчера в 04:00
Общество
Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного
Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Lenta.ru вчера в 05:32
Футбол
Моуринью хочет завоевать трофеи в трех английских клубах
Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью хочет стать первым в истории специалистом, который завоюет трофеи в трех английских клубах.
Матч ТВ 01:54
Авто
Первые изображения новой Kia Optima появились в Сети
Kia опубликовала в Сети первые изображения нового K5, также известного как Optima.
Дни24 вчера в 06:26
Политика
МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян
Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.
Газета.Ru вчера в 20:56
Происшествия
В Москве в районе Лефортово загорелся автобус
В Москве на Красноказарменной набережной в районе Лефортово загорелся рейсовый автобус.
РБК 02:55
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»
Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива. Соответствующую запись она опубликовала в своем Instagram.
РИА Новости вчера в 22:46
Кино
Телеканал HBO отказался от приквела «Игры престолов»
По данным THR, новость об отказе от первого пилота появилась на фоне сообщений о том, что телеканал приблизился к соглашению о создании второго приквела «Игры престолов», посвященному правлению династии королей Таргариен до событий оригинального сериала.
РБК вчера в 20:33
Политика
Москва ответит на высылку дипломата из Болгарии
Москва рассмотрит ответные меры на высылку российского дипломата из Болгарии, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко.
РИА Новости вчера в 13:19
Технологии
Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей
Телеканал 360° вчера в 11:53
Происшествия
Жителя Архангельска обвинили в каннибализме
Жителя Архангельска обвинили в убийстве трех человек и актах каннибализма.
Известия вчера в 06:12
Наука
Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом
МедиаПоток вчера в 12:03
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
ToDay News Ufa 28 октября в 13:27
Гаджеты
Samsung представил концепт нового складного смартфона
Samsung на внутренней конференции представил разработчикам концепцию нового складного смартфона.
РБК вчера в 21:24