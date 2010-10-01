Футбол

ИзвестияИзвестияТушинский спор: сможет ли «Спартак» наконец победить команду Карпина

Локомотив — Спартак
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, 27 октября
Стадион «Локомотив»
21′
Георгий Джикия
Владислав Игнатьев
41′
Дмитрий Баринов
42′
45′+1′
Зелимхан Бакаев
55′
Андре Шюррле
Джордан Ларссон
57′
Эсекиэль Понсе
Эдер
71′
73′
Наиль Умяров
Роман Зобнин
Мурило Серкейра
Александр Коломейцев
78′
79′
Джордан Ларссон
81′
Джордан Ларссон
85′
Зелимхан Бакаев
Аяз Гулиев
Ведран Чорлука
88′
Матчи между "Спартаком" и "Ростовом" почти всегда получаются яркими и с подтекстом. Дело в том, что у нескольких игроков донского клуба "красно-белое прошлое", а главный тренер желто-синих Валерий Карпин и вовсе культовая фигура для столичного клуба.
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