Политика
Газета.RuТуск назвал Россию «стратегической проблемой Европы»
Уходящий глава Евросовета Дональд Туск заявил, что не считает Россию стратегическим партнером ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Глава Еврокомиссии Дональд Туск не согласился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который в недавнем интервью заявил о необходимости возобновления стратегического диалога с Москвой, сообщает Financial Times.РБКвчера в 17:43
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Дональд Туск: Россия является «стратегической проблемой» ЕС, а не «стратегическим партнером»
Эхо Москвывчера в 18:05
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В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
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Певица Натали сообщила, что она не ждет четвертого ребенка.
Народные новости вчера в 09:00
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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вернул американскому коллеге Дональду Трампу его невежливое письмо в ходе переговоров в Вашингтоне.
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Общество
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Коммерсантъ вчера в 13:18
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
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Тарантас Ньюс 11 ноября в 00:33
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Известия вчера в 20:10
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Появились новые данные о видеокартах Intel Xe
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Источник в российском ОПК в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил, что в ближайшие недели первые межконтинентальные баллистические ракеты, оснащенные ядерным планирующим комплексом «Авангард», встанут на опытно-боевое дежурство.
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