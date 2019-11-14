Политика

РИА НовостиРИА НовостиТуск назвал Россию «стратегической проблемой Европы»

Уходящий глава Евросовета Дональд Туск не считает Россию "стратегическим партнером Европы".
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Глава Еврокомиссии Дональд Туск не согласился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который в недавнем интервью заявил о необходимости возобновления стратегического диалога с Москвой, сообщает Financial Times
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Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Евросоюза

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В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

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Польский политик
Польский и общеевропейский государственный и политический деятель. Премьер-министр Польши с 16 ноября 2007 по 22 сентября 2014 года. В 2014 году стал председателем Европейского совета, в 2017 году переизбран на этот пост.
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