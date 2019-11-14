Политика
РИА НовостиТуск назвал Россию «стратегической проблемой Европы»
Уходящий глава Евросовета Дональд Туск не считает Россию "стратегическим партнером Европы".
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Глава Еврокомиссии Дональд Туск не согласился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который в недавнем интервью заявил о необходимости возобновления стратегического диалога с Москвой, сообщает Financial Times.РБК17:43
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Волгоградский «Ротор» выиграл у «Химок» со счетом 2:0
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Зеленский согласился на встречу с Путиным на условиях Назарбаева
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Вечером 14 ноября у юго-западного побережья Сахалина от города Углегорск до мыса Крильон (Углегорский, Томаринский, Холмский и Невельский районы) прогнозируется опасное волнение моря высотой до 4 метров и более.
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Происшествия
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RT на русском 08:18
Культура
Назван самый сексуальный мужчина 2019 года по версии People
Американский певец Джон Ледженд назван самым сексуальным мужчиной 2019 года по версии журнала People.
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Происшествия
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Известия 20:24
Политика
Премьер Чехии призвал пересмотреть договор о создании НАТО
Европейские государства, входящие в альянс, должны приняться за обсуждение договора, подписанного 70 лет назад, отметил Бабиш.
Экономика сегодня 18:39
Политика
Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике
Властям России удалось сдержать экономику России от сползания в рецессию.
РБК 16:56
Происшествия
Возбуждено дело о смерти тюменского курсанта от менингита
Возбуждено уголовное дело о смерти курсанта Тюменского высшего военного инженерного командного училища, заболевшего менингитом.
Росбалт 07:41
Кино
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского
Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
BFM.ru 10:22
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Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить
Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Газета.Ru 06:11
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«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ вчера в 07:16
Политика
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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
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В Сети появились фото с места ДТП с семью погибшими под Агинском
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Zab.RU 20:56
Авто
Кроссовер Mazda CX-30 признали самым безопасным авто 2018 и 2019 года
Специалисты оценили безопасность кроссоверов Mercedes-Benz GLB и Mazda CX-30, внедорожника Ford Explorer нового поколения, а также хэтчбека Opel Corsa.
Автоновости дня 06:06
Общество
В России выросло число случаев мошенничества с платежными картами
В России выросло число случаев мошенничества с платежными картами.
Piter.tv 01:33
Происшествия
В Польше тела двух украинцев обнаружили в морозилке для фруктов
В Польше в холодильной камере для хранения фруктов обнаружены тела граждан Украины 26 и 48 лет. Об этом со ссылкой на RMF24 пишет Lenta.
Газета Кемерова вчера в 23:24
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Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
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Экономика
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Хоккей
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Спорт-Экспресс 22:21
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Россия направила в МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера
Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании в связи с заявлениями начальника штаба обороны страны генерала Ника Картера о том, что действия РФ могут спровоцировать новую мировую войну.
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Авто
Новый Land Rover Defender снимется в новом фильме о Джеймсе Бонде
Land Rover подтвердил, что новый Defender будет играть главную роль в следующем фильме о Джеймсе Бонде.
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Армия и оружие
Новый боевой ледокол ВМФ РФ в Дании назвали «арктическим кулаком»
Новый боевой ледокол ВМФ России "Иван Папанин" напугал СМИ Дании, которые уже успели окрестить корабль "арктическим кулаком".
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Экономика
ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт через Почту России
Банк России посчитал «неприемлемой и недопустимой» практику, при которой кредитные организации без согласия клиентов присылают им черед Почту России именные кредитные карты.
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