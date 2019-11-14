с чего всё началось

Армия и оружие Авиация РФ начала расширять территории патрулирования в Сирии Транспортно-боевые вертолеты российской армейской авиации расширяют территорию воздушного патрулирования в северных районах Сирии.

Хоккей Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса» Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.

Политика Зеленский согласился на встречу с Путиным на условиях Назарбаева Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что предложил организовать встречу между российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Общество Шторм прогнозируется у юго-западного побережья Сахалина Вечером 14 ноября у юго-западного побережья Сахалина от города Углегорск до мыса Крильон (Углегорский, Томаринский, Холмский и Невельский районы) прогнозируется опасное волнение моря высотой до 4 метров и более.

Происшествия ФСБ рассекретила дело о зверствах эстонских карателей под Псковом Имена преступников В документе приведены имена эстонских карателей, совершавших преступления под Псковом в годы Великой Отечественной войны, среди них и те, кто мог скрыться от следствия.

Общество В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.

Культура Назван самый сексуальный мужчина 2019 года по версии People Американский певец Джон Ледженд назван самым сексуальным мужчиной 2019 года по версии журнала People.

Происшествия Доцент Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки Бывший преподаватель СПбГУ доцент Олег Соколов, признавшийся в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, предложил родным девушки помощь с организацией похорон.

Политика Премьер Чехии призвал пересмотреть договор о создании НАТО Европейские государства, входящие в альянс, должны приняться за обсуждение договора, подписанного 70 лет назад, отметил Бабиш.

Политика Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике Властям России удалось сдержать экономику России от сползания в рецессию.

Происшествия Возбуждено дело о смерти тюменского курсанта от менингита Возбуждено уголовное дело о смерти курсанта Тюменского высшего военного инженерного командного училища, заболевшего менингитом.

Кино В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.

Общество Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.

Политика Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.

Происшествия В Сети появились фото с места ДТП с семью погибшими под Агинском В Сети появились фото со второго крупного ДТП под Агинском, в котором погибли семь человек и двое пострадали.

Авто Кроссовер Mazda CX-30 признали самым безопасным авто 2018 и 2019 года Специалисты оценили безопасность кроссоверов Mercedes-Benz GLB и Mazda CX-30, внедорожника Ford Explorer нового поколения, а также хэтчбека Opel Corsa.

Происшествия В Польше тела двух украинцев обнаружили в морозилке для фруктов В Польше в холодильной камере для хранения фруктов обнаружены тела граждан Украины 26 и 48 лет. Об этом со ссылкой на RMF24 пишет Lenta.

Политика Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.

Экономика «Газпром» отменил размещение евробондов из-за угроз «Нафтогаза» «Газпром» отменил размещение евробондов в швейцарских франках, запланированное на этой неделе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Хоккей «Вашингтон» обыграл «Филадельфию», Кузнецов забросил победный буллит «Филадельфия» на своем льду проиграла «Вашингтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:2 Б). Победный буллит забросил российский нападающий Евгений Кузнецов.

Политика Россия направила в МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании в связи с заявлениями начальника штаба обороны страны генерала Ника Картера о том, что действия РФ могут спровоцировать новую мировую войну.

Авто Новый Land Rover Defender снимется в новом фильме о Джеймсе Бонде Land Rover подтвердил, что новый Defender будет играть главную роль в следующем фильме о Джеймсе Бонде.

Экономика ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт через Почту России Банк России посчитал «неприемлемой и недопустимой» практику, при которой кредитные организации без согласия клиентов присылают им черед Почту России именные кредитные карты.