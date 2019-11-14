Политика

КоммерсантъКоммерсантъТуск назвал Россию «стратегической проблемой» Европы

Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что Россия является «стратегической проблемой Европы». Так господин Туск отреагировал на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости возобновить диалог с Россией.
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с чего всё началось
Глава Еврокомиссии Дональд Туск не согласился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который в недавнем интервью заявил о необходимости возобновления стратегического диалога с Москвой, сообщает Financial Times
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РБКвчера в 17:43

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Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Европы

Коммерсантъ00:45

Туск назвал Россию «стратегической проблемой Европы»

РИА Новостивчера в 22:04

Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Евросоюза

Известиявчера в 16:36

Дональд Туск: Россия является «стратегической проблемой» ЕС, а не «стратегическим партнером»

Эхо Москвывчера в 18:05

Глава Еврокомиссии назвал Россию «стратегической проблемой Европы»

РБКвчера в 17:43

Председатель Евросовета назвал Россию «стратегической проблемой Европы»

Ведомостивчера в 18:44

Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Евросоюза

ТАССвчера в 16:10
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Происшествия

В колледже Благовещенска студент устроил стрельбу

Sputnik Литва вчера в 22:15
Происшествия

СК назвал причину крушения Boeing в Казани в 2013 году

Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
РИА Новости 01:46
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Армия и оружие

«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС

В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
РИА Новости 02:26
Общество

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".
Газета.Ru 01:59
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
Футбол

В Adidas прокомментировали проблему с формой сборной России

Производитель экипировки сборной России по футболу компания Adidas заявила, что вместе с Российским футбольным союзом (РФС) решит проблему с новой формой национальной команды.
РИА Новости 02:47
Происшествия

В Забайкалье объявлен траур из-за двух ДТП с 11 погибшими

В Забайкальском крае 15 ноября объявлено днем траура по 11 погибшим в двух ДТП.
Российская газета 02:03
Политика

Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК вчера в 13:29
Гаджеты

Представлена новая версия легендарной раскладушки Motorola Razr

Компания Motorola официально представила новый смартфон Motorola Razr - перезапуск легендарной "раскладушки" прошлого десятилетия.
Российская газета 02:46
Происшествия

Раскрыт критический недостаток системы охраны колледжа в Благовещенске

Система охраны корпуса колледжа в Благовещенске, где 19-летний Даниил Засорин открыл стрельбу по одногруппникам, не могла обнаружить оружие.
Lenta.ru 02:33
Общество

ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом

Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Известия вчера в 20:10
Происшествия

11-летний мальчик умер в школе Хабаровска

В школе № 58 в Хабаровске внезапно умер 11-летний мальчик, ученик 5-го класса. Об этом сообщают "Аргументы и факты - Хабаровск".
Газета.Ru 03:27
Политика

Трамп и Эрдоган обсудили вопрос с закупкой российских С-400

Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашингтоне заявил, что покупка Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 создает большие вызовы для отношений двух стран.
Газета.Ru 01:55
Армия и оружие

В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
РБК вчера в 14:56
Происшествия

В Москве задержали предпринимателя за обман паралимпийской спортсменки

В Москве Следственный комитет обвинил предпринимателя Валерия Перевозникова в мошенничестве на сумму 5 миллионов рублей в отношении паралимпийской спортсменки, сообщает пресс-служба ведомства.
Радио Sputnik 03:24
Общество

Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне

Уточняется, что в среднем россияне запрашивают зарплату меньше, чем гастарбайтеры на шесть процентов.
Российская газета 01:00
Происшествия

Заключенный совершил суицид в московском СИЗО-3

13 ноября в санузле одной из камер СИЗО-3 Москвы заключенный под стражу попытался покончить с собой.
ТАСС 03:33
Общество

Роструд предупредил о мошенниках с «внеплановыми проверками»

В ведомстве напомнили, что не оказывают платных услуг. Роструд сообщил о фактах мошенничества в МВД.
REGNUM 02:46
Общество

Минобороны хочет взыскать с «Туполева» 4,6 млрд рублей через суд

Министерство обороны РФ подало иск в Арбитражный суд Москвы к ПАО "Туполев" о взыскании 4,6 млрд рублей.
ТАСС 02:58
Теннис

Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP

Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.
RT на русском вчера в 12:00
Происшествия

Возлюбленная историка Соколова была убита во сне

Газета.Ru вчера в 14:03
Происшествия

Пятилетняя девочка пропала в Крыму

По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
Газета.Ru вчера в 11:33
Политика

МИД РФ прокомментировал сообщения о гибели основателя «Белых касок»

Министерство иностранных дел РФ прокомментировало статьи западных СМИ, в которых заявляют о связи сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье с Россией.
Известия 03:33
Экономика

«МегаФон» снизил долговую нагрузку

«МегаФон» продолжает работать над снижением долговой нагрузки и направляет часть прибыли на ее сокращение, говорится в сообщении компании.
Коммерсантъ 02:07
Футбол

«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил об уходе футболиста Ибрагимовича

«Лос-Анджелес Гэлакси» и шведский нападающий Златан Ибрагимович не будут продлевать контракт, который истекает в конце 2019 года.
РБК 02:16
Общество

Насильникам и убийцам запретят работать таксистами

Владимир Путин два года назад с градоначальником согласился и поручил разработать соответствующий документ, однако подготовили его только сейчас.
РБК вчера в 18:56
Общество

Начало производства самолёта на замену Ан-2 запланировано на 2023 год

В России планируется начать производство лёгкого многоцелевого самолёта на замену Ан-2, которое начнётся в 2023 году, сообщили на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА).
RT на русском 03:27
Политика

Зеленский рассказал об освобождении украинцев от рабства

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной Рады за принятие в первом чтении законопроекта об открытии рынка земли в стране.
Lenta.ru 03:25
Общество

В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском вчера в 08:18
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Дональд Туск
Польский политик
Польский и общеевропейский государственный и политический деятель. Премьер-министр Польши с 16 ноября 2007 по 22 сентября 2014 года. В 2014 году стал председателем Европейского совета, в 2017 году переизбран на этот пост.
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