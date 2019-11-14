Политика
КоммерсантъТуск назвал Россию «стратегической проблемой» Европы
Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что Россия является «стратегической проблемой Европы». Так господин Туск отреагировал на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости возобновить диалог с Россией.
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с чего всё началось
Глава Еврокомиссии Дональд Туск не согласился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который в недавнем интервью заявил о необходимости возобновления стратегического диалога с Москвой, сообщает Financial Times.РБКвчера в 17:43
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Дональд Туск: Россия является «стратегической проблемой» ЕС, а не «стратегическим партнером»
Эхо Москвывчера в 18:05
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Происшествия
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Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
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В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
РИА Новости 02:26
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Общество
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
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Известия вчера в 20:10
Происшествия
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Газета.Ru 03:27
Политика
Трамп и Эрдоган обсудили вопрос с закупкой российских С-400
Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашингтоне заявил, что покупка Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 создает большие вызовы для отношений двух стран.
Газета.Ru 01:55
Армия и оружие
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Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
РБК вчера в 14:56
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В Москве задержали предпринимателя за обман паралимпийской спортсменки
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Уточняется, что в среднем россияне запрашивают зарплату меньше, чем гастарбайтеры на шесть процентов.
Российская газета 01:00
Происшествия
Заключенный совершил суицид в московском СИЗО-3
13 ноября в санузле одной из камер СИЗО-3 Москвы заключенный под стражу попытался покончить с собой.
ТАСС 03:33
Общество
Роструд предупредил о мошенниках с «внеплановыми проверками»
В ведомстве напомнили, что не оказывают платных услуг. Роструд сообщил о фактах мошенничества в МВД.
REGNUM 02:46
Общество
Минобороны хочет взыскать с «Туполева» 4,6 млрд рублей через суд
Министерство обороны РФ подало иск в Арбитражный суд Москвы к ПАО "Туполев" о взыскании 4,6 млрд рублей.
ТАСС 02:58
Теннис
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Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.
RT на русском вчера в 12:00
Происшествия
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Газета.Ru вчера в 14:03
Происшествия
Пятилетняя девочка пропала в Крыму
По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
Газета.Ru вчера в 11:33
Политика
МИД РФ прокомментировал сообщения о гибели основателя «Белых касок»
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Экономика
«МегаФон» снизил долговую нагрузку
«МегаФон» продолжает работать над снижением долговой нагрузки и направляет часть прибыли на ее сокращение, говорится в сообщении компании.
Коммерсантъ 02:07
Футбол
«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил об уходе футболиста Ибрагимовича
«Лос-Анджелес Гэлакси» и шведский нападающий Златан Ибрагимович не будут продлевать контракт, который истекает в конце 2019 года.
РБК 02:16
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Владимир Путин два года назад с градоначальником согласился и поручил разработать соответствующий документ, однако подготовили его только сейчас.
РБК вчера в 18:56
Общество
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В России планируется начать производство лёгкого многоцелевого самолёта на замену Ан-2, которое начнётся в 2023 году, сообщили на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА).
RT на русском 03:27
Политика
Зеленский рассказал об освобождении украинцев от рабства
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной Рады за принятие в первом чтении законопроекта об открытии рынка земли в стране.
Lenta.ru 03:25
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
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