с чего всё началось

Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что Россия является «стратегической проблемой Европы». Так господин Туск отреагировал на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости возобновить диалог с Россией.

Происшествия СК назвал причину крушения Boeing в Казани в 2013 году Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.

Происшествия В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.

Общество Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".

Футбол В Adidas прокомментировали проблему с формой сборной России Производитель экипировки сборной России по футболу компания Adidas заявила, что вместе с Российским футбольным союзом (РФС) решит проблему с новой формой национальной команды.

Происшествия В Забайкалье объявлен траур из-за двух ДТП с 11 погибшими В Забайкальском крае 15 ноября объявлено днем траура по 11 погибшим в двух ДТП.

Политика Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.

Гаджеты Представлена новая версия легендарной раскладушки Motorola Razr Компания Motorola официально представила новый смартфон Motorola Razr - перезапуск легендарной "раскладушки" прошлого десятилетия.

Происшествия Раскрыт критический недостаток системы охраны колледжа в Благовещенске Система охраны корпуса колледжа в Благовещенске, где 19-летний Даниил Засорин открыл стрельбу по одногруппникам, не могла обнаружить оружие.

Общество ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».

Происшествия 11-летний мальчик умер в школе Хабаровска В школе № 58 в Хабаровске внезапно умер 11-летний мальчик, ученик 5-го класса. Об этом сообщают "Аргументы и факты - Хабаровск".

Политика Трамп и Эрдоган обсудили вопрос с закупкой российских С-400 Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашингтоне заявил, что покупка Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 создает большие вызовы для отношений двух стран.

Армия и оружие В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».

Происшествия В Москве задержали предпринимателя за обман паралимпийской спортсменки В Москве Следственный комитет обвинил предпринимателя Валерия Перевозникова в мошенничестве на сумму 5 миллионов рублей в отношении паралимпийской спортсменки, сообщает пресс-служба ведомства.

Общество Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне Уточняется, что в среднем россияне запрашивают зарплату меньше, чем гастарбайтеры на шесть процентов.

Происшествия Заключенный совершил суицид в московском СИЗО-3 13 ноября в санузле одной из камер СИЗО-3 Москвы заключенный под стражу попытался покончить с собой.

Общество Роструд предупредил о мошенниках с «внеплановыми проверками» В ведомстве напомнили, что не оказывают платных услуг. Роструд сообщил о фактах мошенничества в МВД.

Общество Минобороны хочет взыскать с «Туполева» 4,6 млрд рублей через суд Министерство обороны РФ подало иск в Арбитражный суд Москвы к ПАО "Туполев" о взыскании 4,6 млрд рублей.

Теннис Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.

Происшествия Пятилетняя девочка пропала в Крыму По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.

Политика МИД РФ прокомментировал сообщения о гибели основателя «Белых касок» Министерство иностранных дел РФ прокомментировало статьи западных СМИ, в которых заявляют о связи сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье с Россией.

Экономика «МегаФон» снизил долговую нагрузку «МегаФон» продолжает работать над снижением долговой нагрузки и направляет часть прибыли на ее сокращение, говорится в сообщении компании.

Футбол «Лос-Анджелес Гэлакси» объявил об уходе футболиста Ибрагимовича «Лос-Анджелес Гэлакси» и шведский нападающий Златан Ибрагимович не будут продлевать контракт, который истекает в конце 2019 года.

Общество Насильникам и убийцам запретят работать таксистами Владимир Путин два года назад с градоначальником согласился и поручил разработать соответствующий документ, однако подготовили его только сейчас.

Общество Начало производства самолёта на замену Ан-2 запланировано на 2023 год В России планируется начать производство лёгкого многоцелевого самолёта на замену Ан-2, которое начнётся в 2023 году, сообщили на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА).

Политика Зеленский рассказал об освобождении украинцев от рабства Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной Рады за принятие в первом чтении законопроекта об открытии рынка земли в стране.