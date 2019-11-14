Политика

КоммерсантъКоммерсантъТуск назвал Россию «стратегической проблемой» Европы

Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что Россия является «стратегической проблемой Европы». Так господин Туск отреагировал на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости возобновить диалог с Россией.
Читать в источнике
Комментировать62
с чего всё началось
Глава Еврокомиссии Дональд Туск не согласился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который в недавнем интервью заявил о необходимости возобновления стратегического диалога с Москвой, сообщает Financial Times
.
РБКвчера в 17:43

Подробнее о событии

Председатель Евросовета назвал Россию «стратегической проблемой Европы»

Ведомостивчера в 18:44

Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Европы

Коммерсантъ00:45

Туск назвал Россию «стратегической проблемой Европы»

РИА Новостивчера в 22:04

Председатель Европейского Совета Дональд Туск назвал Россию «стратегической проблемой Европы»

Эхо Москвы04:00

Глава Еврокомиссии назвал Россию «стратегической проблемой Европы»

РБКвчера в 17:43

Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Евросоюза

Известиявчера в 16:36

Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Евросоюза

ТАССвчера в 16:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 05:13, Ашберн
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
Происшествия

Появилось видео с места стрельбы в колледже в Благовещенске

На месте происшествия работают сотрудники полиции и медики «Скорой помощи».
Комсомольская правда вчера в 22:33
Политика

Американский сенатор заблокировал резолюцию о признании геноцида армян

Председатель юридического комитета Сената Конгресса США республиканец Линдси Грэм заблокировал рассмотрение резолюции о признании геноцида армян в Османской империи.
ФАН 05:09
Кино

Disney вырезал Майкла Джексона из «Симпсонов»

Пользователи Disney+ не обнаружили в опубликованном стриминговым сервисом сборнике всех эпизодов мультсериала «Симпсоны» серию с Майклом Джексоном.
Lenta.ru 01:54
Общество

Последняя жительница дома у филармонии согласилась продать квартиру

Екатеринбург Онлайн 04:14
Общество

В Госдуму внесли законопроект о совместной собственности супругов

В Госдуму внесли законопроект о совместной собственности супругов.
Право.ру 04:10
Общество

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".
Газета.Ru 01:59
Общество

Кирилла Терешина снова заметили с «руками-базуками»

В своем Instagram блогер опубликовал видео, на котором видно, что его руки по-прежнему перекачены синтолом.
Известия вчера в 20:40
Гаджеты

Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr

Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
Коммерсантъ 04:22
Политика

Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике

Благодаря сбалансированной макроэкономической политике властей российской экономике удалось избежать рецессии, заявил 13 ноября на церемонии закрытия форма БРИКС в Бразилиа президент РФ Владимир Путин.
Известия вчера в 18:28
Шоу-бизнес

В борьбе за дочь Холли Берри обвинила ее отца в инцесте и расизме

Как выяснилось, бывшие возлюбленные судились за опеку над девочкой. Тогда актриса обвинила манекенщика в инцесте и расизме.
Bimru.ru 01:10
Наука

Предком современных орангутанов была 3-метровая обезьяна

Faktom 03:44
Культура

В Петербурге открывается восьмой Международный культурный форум

РИА Новости вчера в 16:28
Финансы

Установлен курс доллара на 15 ноября

Центральный банк Российской Федерации установил официальный курс валют на 15 ноября (пятница).
ГЛАС.RU 04:57
Здоровье

Эндокринолог перечислил четыре предвестника начала диабета

Врачом-эндокринологом определены и названы четыре характерных признака, предвещающие о начале сахарного диабета.
Ugpressa.ru 12 ноября в 14:00
Общество

Братьев и сестер смогут отправить в одну школу или детсад

Госдума решает проблему родителей, которые вынуждены были возить детей по разным школам или детсадам.
Российская газета вчера в 05:19
Наука

В аргентинской лавовой трубке нашли сенокосца-троглодита

N+1 вчера в 10:03
Происшествия

В «Артеке» найдена мертвой 15-летняя девочка

Представитель крымского управления Следственного комитета Ольга Постнова заявила, что после смерти 15-летней девочки в детском лагере "Артек" возбуждено уголовное дело.
Газета.Ru вчера в 05:52
Политика

Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы

Минск инициирует внесение изменений в совместный с Москвой договор от 1995 года о взаимных усилиях в охране границы, такая задача поставлена президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявил в четверг госсекретарь Совета безопасности республики Станислав Зась.
РИА Новости 04:25
Общество

В Венеции произошло сильнейшее наводнение

Добавим, самое сильное наводнение в современной истории Венеции произошло в 1966 году, когда уровень воды поднялся до отметки в 194 сантиметров.
Inc-news.ru вчера в 06:28
Технологии

Джон Кармак ушёл из Oculus, чтобы создавать искусственный интеллект

Карман заявил, что теперь он будет заниматься «сильным искусственным интеллектом».
REGNUM 04:53
Происшествия

Чемпион мира по тайскому боксу Болян застрелен в Москве

Российская газета 03:53
Общество

Юриста обвинили в демонстрации свастики из-за фото с числом 55

66.ru 05:06
Политика

Встреча Зеленского с Путиным до нормандского саммита не планируется

Киев рассчитывает, что президент Украины сможет встретиться с Путиным в ходе встречи «нормандской четверки».
ГЛАС.RU 04:49
Здоровье

Медведев призвал сделать диспансеризацию удобной для людей

За девять месяцев, по данным Минздрава, профосмотры и диспансеризацию прошли более 24 миллионов человек старше 18 лет.
РИА Новости 05:05
Кино

Кончаловский рассказал об отставании России от США

Режиссер Андрей Кончаловский в интервью изданию "Аргументы и факты" поделился мыслями об "отставании" России от США.
Газета.Ru 02:37
Происшествия

Российского бойца ММА арестовали по подозрению в похищении человека

Sport.ru 02:30
Общество

Роструд предупредил о мошенниках под видом инспекторов

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) сообщила о случаях телефонного мошенничества более чем в 20 регионах при проведении государственной инспекции труда компаний.
РБК 02:38
Общество

Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне

Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
Российская газета 01:00
Происшествия

В СК назвали причину крушения Boeing в Казани в 2013 году

Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
РИА Новости 01:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дональд Туск
Польский политик
Польский и общеевропейский государственный и политический деятель. Премьер-министр Польши с 16 ноября 2007 по 22 сентября 2014 года. В 2014 году стал председателем Европейского совета, в 2017 году переизбран на этот пост.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное