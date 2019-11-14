с чего всё началось

Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что Россия является «стратегической проблемой Европы». Так господин Туск отреагировал на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости возобновить диалог с Россией.

Политика Американский сенатор заблокировал резолюцию о признании геноцида армян Председатель юридического комитета Сената Конгресса США республиканец Линдси Грэм заблокировал рассмотрение резолюции о признании геноцида армян в Османской империи.

Кино Disney вырезал Майкла Джексона из «Симпсонов» Пользователи Disney+ не обнаружили в опубликованном стриминговым сервисом сборнике всех эпизодов мультсериала «Симпсоны» серию с Майклом Джексоном.

Общество Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".

Общество Кирилла Терешина снова заметили с «руками-базуками» В своем Instagram блогер опубликовал видео, на котором видно, что его руки по-прежнему перекачены синтолом.

Гаджеты Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».

Политика Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике Благодаря сбалансированной макроэкономической политике властей российской экономике удалось избежать рецессии, заявил 13 ноября на церемонии закрытия форма БРИКС в Бразилиа президент РФ Владимир Путин.

Шоу-бизнес В борьбе за дочь Холли Берри обвинила ее отца в инцесте и расизме Как выяснилось, бывшие возлюбленные судились за опеку над девочкой. Тогда актриса обвинила манекенщика в инцесте и расизме.

Финансы Установлен курс доллара на 15 ноября Центральный банк Российской Федерации установил официальный курс валют на 15 ноября (пятница).

Здоровье Эндокринолог перечислил четыре предвестника начала диабета Врачом-эндокринологом определены и названы четыре характерных признака, предвещающие о начале сахарного диабета.

Общество Братьев и сестер смогут отправить в одну школу или детсад Госдума решает проблему родителей, которые вынуждены были возить детей по разным школам или детсадам.

Происшествия В «Артеке» найдена мертвой 15-летняя девочка Представитель крымского управления Следственного комитета Ольга Постнова заявила, что после смерти 15-летней девочки в детском лагере "Артек" возбуждено уголовное дело.

Политика Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы Минск инициирует внесение изменений в совместный с Москвой договор от 1995 года о взаимных усилиях в охране границы, такая задача поставлена президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявил в четверг госсекретарь Совета безопасности республики Станислав Зась.

Общество В Венеции произошло сильнейшее наводнение Добавим, самое сильное наводнение в современной истории Венеции произошло в 1966 году, когда уровень воды поднялся до отметки в 194 сантиметров.

Политика Встреча Зеленского с Путиным до нормандского саммита не планируется Киев рассчитывает, что президент Украины сможет встретиться с Путиным в ходе встречи «нормандской четверки».

Здоровье Медведев призвал сделать диспансеризацию удобной для людей За девять месяцев, по данным Минздрава, профосмотры и диспансеризацию прошли более 24 миллионов человек старше 18 лет.

Кино Кончаловский рассказал об отставании России от США Режиссер Андрей Кончаловский в интервью изданию "Аргументы и факты" поделился мыслями об "отставании" России от США.

Общество Роструд предупредил о мошенниках под видом инспекторов Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) сообщила о случаях телефонного мошенничества более чем в 20 регионах при проведении государственной инспекции труда компаний.

Общество Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.