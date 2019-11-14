Политика
КоммерсантъТуск назвал Россию «стратегической проблемой» Европы
Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что Россия является «стратегической проблемой Европы». Так господин Туск отреагировал на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости возобновить диалог с Россией.
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с чего всё началось
Глава Еврокомиссии Дональд Туск не согласился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который в недавнем интервью заявил о необходимости возобновления стратегического диалога с Москвой, сообщает Financial Times.РБКвчера в 17:43
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Появилось видео с места стрельбы в колледже в Благовещенске
На месте происшествия работают сотрудники полиции и медики «Скорой помощи».
Комсомольская правда вчера в 22:33
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Председатель юридического комитета Сената Конгресса США республиканец Линдси Грэм заблокировал рассмотрение резолюции о признании геноцида армян в Османской империи.
ФАН 05:09
Кино
Disney вырезал Майкла Джексона из «Симпсонов»
Пользователи Disney+ не обнаружили в опубликованном стриминговым сервисом сборнике всех эпизодов мультсериала «Симпсоны» серию с Майклом Джексоном.
Lenta.ru 01:54
Общество
Последняя жительница дома у филармонии согласилась продать квартиру
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В Госдуму внесли законопроект о совместной собственности супругов
В Госдуму внесли законопроект о совместной собственности супругов.
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Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".
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Кирилла Терешина снова заметили с «руками-базуками»
В своем Instagram блогер опубликовал видео, на котором видно, что его руки по-прежнему перекачены синтолом.
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Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
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Политика
Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике
Благодаря сбалансированной макроэкономической политике властей российской экономике удалось избежать рецессии, заявил 13 ноября на церемонии закрытия форма БРИКС в Бразилиа президент РФ Владимир Путин.
Известия вчера в 18:28
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В борьбе за дочь Холли Берри обвинила ее отца в инцесте и расизме
Как выяснилось, бывшие возлюбленные судились за опеку над девочкой. Тогда актриса обвинила манекенщика в инцесте и расизме.
Bimru.ru 01:10
Культура
В Петербурге открывается восьмой Международный культурный форум
РИА Новости вчера в 16:28
Финансы
Установлен курс доллара на 15 ноября
Центральный банк Российской Федерации установил официальный курс валют на 15 ноября (пятница).
ГЛАС.RU 04:57
Здоровье
Эндокринолог перечислил четыре предвестника начала диабета
Врачом-эндокринологом определены и названы четыре характерных признака, предвещающие о начале сахарного диабета.
Ugpressa.ru 12 ноября в 14:00
Общество
Братьев и сестер смогут отправить в одну школу или детсад
Госдума решает проблему родителей, которые вынуждены были возить детей по разным школам или детсадам.
Российская газета вчера в 05:19
Наука
В аргентинской лавовой трубке нашли сенокосца-троглодита
N+1 вчера в 10:03
Происшествия
В «Артеке» найдена мертвой 15-летняя девочка
Представитель крымского управления Следственного комитета Ольга Постнова заявила, что после смерти 15-летней девочки в детском лагере "Артек" возбуждено уголовное дело.
Газета.Ru вчера в 05:52
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Минск инициирует внесение изменений в совместный с Москвой договор от 1995 года о взаимных усилиях в охране границы, такая задача поставлена президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявил в четверг госсекретарь Совета безопасности республики Станислав Зась.
РИА Новости 04:25
Общество
В Венеции произошло сильнейшее наводнение
Добавим, самое сильное наводнение в современной истории Венеции произошло в 1966 году, когда уровень воды поднялся до отметки в 194 сантиметров.
Inc-news.ru вчера в 06:28
Технологии
Джон Кармак ушёл из Oculus, чтобы создавать искусственный интеллект
Карман заявил, что теперь он будет заниматься «сильным искусственным интеллектом».
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Происшествия
Чемпион мира по тайскому боксу Болян застрелен в Москве
Российская газета 03:53
Политика
Встреча Зеленского с Путиным до нормандского саммита не планируется
Киев рассчитывает, что президент Украины сможет встретиться с Путиным в ходе встречи «нормандской четверки».
ГЛАС.RU 04:49
Здоровье
Медведев призвал сделать диспансеризацию удобной для людей
За девять месяцев, по данным Минздрава, профосмотры и диспансеризацию прошли более 24 миллионов человек старше 18 лет.
РИА Новости 05:05
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Кончаловский рассказал об отставании России от США
Режиссер Андрей Кончаловский в интервью изданию "Аргументы и факты" поделился мыслями об "отставании" России от США.
Газета.Ru 02:37
Общество
Роструд предупредил о мошенниках под видом инспекторов
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Общество
Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне
Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
Российская газета 01:00
Происшествия
В СК назвали причину крушения Boeing в Казани в 2013 году
Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
РИА Новости 01:46